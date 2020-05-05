MediaTek, Helio G85 yonga setini resmi olarak tanıttı!

Uzun süredir yeni işlemci modelleri beklenen Intel, nihayet Comet Lake mimariye sahip 10. nesil işlemcilerini duyurdu. Daha düşük güç tüketimi ve daha fazla performans hedefleyen yeni işlemciler, GPU tarafında da önemli yenilikler barındırıyor.

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Intel, Comet Lake mimarili yeni işlemcilerini görücüye çıkardı

Intel’in 14 nm mimari altında geliştirdiği Comet Lake işlemciler, 6. nesil Skylake mimarisinin güncellenmiş sürümü olmaya devam ediyor. Toplam 32 farklı modelden oluşan seri, çekirdek teknolojisi anlamında önemli yenilikler barındırmıyor. Ancak çekirdek sayısı ve frekans hızı tarafında değişiklikler kendisini gösteriyor. Bunun yanı sıra Intel, kullanıcıların sıkça eleştirdiği GPU tarafında ise artık farklı çözümler sunuyor. Sonu F ile biten işlemcilerde UHD Graphics 630 grafik arabirimi bulunmazken, KF tipi işlemcilerde ise dahili GPU devre dışı bırakılabiliyor.

10. nesil işlemcilerin tepe noktası olan Intel Core i9-10900K, 10 çekirdek ve 20 izlek teknolojisi ile üst düzey performans hedefliyor. 3.7 GHz taban frekansına sahip işlemcinin Turbo Boost Max 3.0 ile ulaştığı en yüksek hız ise 5.2 GHz olarak belirtiliyor. Bunun haricinde i9-10900K’nın çarpan kilidi açık olduğu için frekans hızı daha da yukarı çekilebiliyor. 125W TDP değeri ise sunulan performansa kıyasla etkileyici görünüyor.

Çoğu masaüstü bilgisayar kullanıcısının tercih ettiği Core i7 serisinde de i7-10700K modeli dikkat çekiyor. 8 çekirdek ve 16 izlekli bir yapıya sahip olan Intel Core i7-10700K, turbo frekansta 5.0 GHz değerini aşmayı başarıyor. Çarpan kilidi açık bir şekilde gelen işlemcinin TDP değeri ise 125W olarak açıklandı.

6 çekirdek ve 12 izlek teknolojisi sunan Intel Core i5-10600K ise orta donanıma sahip bilgisayarlara güç verecek. 4.1 GHz taban ve 4.8 GHz turbo frekans hızlarına sahip olan işlemcide çarpan kilidi açık tutuluyor. 125W TDP değeri de bu işlemcinin özellikleri arasında yer alıyor.

Giriş seviyesinde ise daha düşük özellikler sunan Core i3, Pentium ve Celeron sınıfı işlemciler göze çarpıyor. 4 çekirdek ve 8 izlek sunan 10. nesil Intel Core i3 serisi, 4.6 GHz’e kadar çekirdek hızı ve 65W TDP değerleriyle dikkat çekiyor. Pentium ve Celeron serisi işlemciler ise çift çekirdek ve uygun fiyatlarıyla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Yalnızca LGA-1200 soketli anakartlara destek veren işlemcilerin 42 dolardan 488 dolara varan geniş bir fiyatlandırma ile satışa sunulduğunu belirtelim.