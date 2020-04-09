MediaTek, performans testlerinde hile mi yapıyor?

Daha önce pek çok akıllı telefon üreticisinin performans testlerini yanıltarak, cihazların günlük koşullarda sürekli olarak veremeyeceği performans değerlerini gösterdiğine şahit olmuştuk. Birkaç marka özelinde yaşanan bu durum son olarak MediaTek işlemcilerinin genelinde ortaya çıktı.

Anandtech tarafından Helio P95 işlemcisini kullanan Oppo Reno 3 ile Dimensity 1000L işlemcisini kullanan Reno 3 Pro cihazlar üzerinde yapılan testlerde MediaTek işlemcilerin performans testlerini yanıltarak yüksek skorlar elde ettiği ortaya çıktı. İki cihaz arasında yapılan testlerde Reno 3 Pro modelinin Reno 3 modelinden yüksek skorlar elde etmesi şaşkınlığa neden oldu. Bunun sebebi ise Helio P95’in 2 adet Cortex A75 çekirdeğine sahip olmasına karşın, Dimensity 1000L’nin 2 nesil daha sonra piyasaya çıkan 4 adet Cortex A77 çekirdeğine sahip olmasıydı.

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Testlerde şaşırtıcı sonuçlar elde eden araştırmacılar, PCMark performans testinin üreticiler tarafından tanımlanamayan bir sürümü ile Oppo Reno 3 modelini teste tabi tuttuklarında %30 ile %75 oran aralığında bir performans düşüşleri gözlemlenmiş. Oppo Reno 3 Pro modelinin Snapdragon 765G işlemcili versiyonu ile yapılan testlerde ise herhangi bir performans düşüşü gözlemlenmemiş. Bu durum sonrasında işlemcinin çekirdek yönetim yazılımları içinde araştırmalar gerçekleştirilmiş. Bu araştırmalar sonucunda ise işlemcinin testler sırasında “Spor Modu” adı verilen performans moduna geçirildiği fark edilmiş.

Aynı testleri Oppo haricinde markalar üzerine de uygulayan araştırmacılar MediaTek işlemciye sahip tüm modellerin aynı hileye başvurduğunu orta çıkardı.

MediaTek konu ilgili ne dedi?

Bunlara ek olarak MediaTek, söz konusu performans modlarını kapatmanın üreticinin elinde olduğunu belirtiyor. Yapılan uygulamanın standartlara uygun olduğunu belirten firma Anandtech’i eleştiriyor. MediaTek aynı zamanda testlerde görünenin aksine rakip firmalarında aynı uygulamalara sahip olduğu iddiasını ortaya attı.

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