Önde gelen yarı iletken şirketlerinden MediaTek, Dimensity 8200 Ultra mobil platformunu tanıtmak için Xiaomi ile ortaklık kurdu. Bu iş birliği ile birlikte, görüntüleme yeteneklerinde üstün olan yüksek performanslı bir çip sunmayı amaçlayacak. Ayrıca Xiaomi’nin resmi hesabı, Dimensity 8200-Ultra’nın yer alacağı ilk akıllı telefonun Xiaomi Civi 3 olacağını doğruladı.

TSMC’nin son teknoloji 4nm sürecinde üretilen Dimensity 8200-Ultra, 4 Cortex A78 çekirdeği ve 4 Cortex A55 çekirdeği ile 900.000 puanı aşan etkileyici bir Antutu kıyaslama puanı elde eden güçlü bir yonga seti sunuyor.

Xiaomi Civi 3’ün özel Dimensity 8200 Ultra işlemcisi daha iyi görüntü işlemeye odaklanacak

MediaTek ve Xiaomi arasındaki iş birliği, Dimensity 8200-Ultra’nın görüntüleme yeteneklerini optimize etmek için her iki şirketin güçlü yönlerinden yararlanıyor. Xiaomi, fotoğrafçılığın çeşitli teknik yönlerindeki başarılarının da gösterdiği gibi, algoritmalar ve görüntüleme teknolojisindeki uzmanlığıyla tanınıyor. MediaTek ise kapsamlı deneyimini ve teknolojik uzmanlığını mobil görüntüleme alanına taşıyor.

Dimensity açık mimarisi, MediaTek’in platformu ile Xiaomi’nin görüntüleme yetenekleri arasında sorunsuz entegrasyonu kolaylaştırıyor. Xiaomi’nin gelişmiş algoritmalarla desteklenen Görüntüleme Beyni, portre fotoğrafçılığı, anlık görüntü yakalama ve gece sahneleri gibi alanlarda sektörde tanınırlık ve başarı elde etti.

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İş birliği ayrıca, Dimensity 8200-Ultra üzerinde Xiaomi’nin Görüntüleme Beyni’nin 30’dan fazla operatörünün geliştirilmesini ve hızlandırılmasını içeren operatör uygulama hızlandırmasına da odaklanıyor. Bu optimizasyon, Xiaomi’nin Görüntüleme Beyninin çipin tüm potansiyelinden yararlanmasına olanak tanıyarak mükemmel görüntü işleme efektleri, gelişmiş performans ve gelişmiş güç verimliliği sağlıyor.

MediaTek’in Kablosuz İletişim İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Chen Junhong, şık tasarımı, etkileyici performansı ve olağanüstü görüntüleme yetenekleriyle tüketicileri şaşırtacağını belirttiği yeni akıllı telefondan duyduğu heyecanı dile getirdi.

MediaTek, Xiaomi gibi küresel akıllı telefon markalarıyla yakın iş birliği yaparak Dimensity platformunun tüm potansiyelini ortaya çıkarmayı ve belirli pazar segmentlerine göre uyarlanmış olağanüstü kullanıcı deneyimleri sunmayı hedefliyor.