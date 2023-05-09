Qualcomm ile kıyasıya bir mücadeleye giren MediaTek, Dimensity 1300 ve 1200 ile temelde aynı olduğu için, yalnızca isim olarak yeni bir çip olan MediaTek Dimensity 8050 yonga setini bugün resmi olarak duyurdu. Dimensity 8050, TSMC’nin N6 (6nm) prosesi üzerine inşa edilmiştir ve bir 5G modem ile birlikte geliyor.

Bu SoC sekiz çekirdekli işlemci, dört hızlı Cortex-A78 çekirdeğine ve dört verimli Cortex-A55 çekirdeğine sahip. Cortex-A78 birimleri aslında 3 GHz’e kadar çalışan 1 Süper Çekirdek ve 2.6Ghz’ye kadar çalışan üç performans çekirdeği arasında pay ediliyor. Yonga setleri 16 GB’a kadar LPDDR4x RAM ve UFS 3.1 depolamayı destekliyor.

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9 çekirdekli Arm Mali-G77 grafiklerden sorumludur. Dimensity 8050, maksimum 168hz yenileme hızıyla maksimum 2520x1080px ekran çözünürlüğü olan 4K video yakalamayı destekler.

ISS, 200 MP’ye kadar kameraları destekliyor. 200 MP’ye kadar fotoğraf çekin ve geceleri önceki nesil Dimensity serisinden %20 daha hızlı çekebilirsiniz. Çok çekirdekli MediaTek APU 570’in dahil olması, şimdiye kadarki en çarpıcı panoramik görüntüleri üretmek için AI Gürültü Azaltma, AI Pozlama ve AI Nesne İzleme ile birlikte çok çekim fotoğraf dikişi kullanan AI Super Panorama ile benzeri görülmemiş bir doğruluk sağlıyor.

Çekim karesi başına üç görüntünün ayrıntılarını kaydeden ‘şaşırmış’ 4K HDR ile videografide %40 daha fazla dinamik aralık yakalayabilirsiniz. Video çekiminde çok kişilik bokeh ile doğru sahne segmentasyonu, kullanıcıların paylaşım için harika olan göz alıcı sinematik grup filmleri üretmesine olanak tanıyor.

Telefon üreticileri, en yeni akıllı telefonlarını 168Hz’e kadar ultra hızlı Full HD+ ekranlarla veya 90Hz’e kadar daha yüksek çözünürlüklü QHD+ ile tasarlayarak oyunculara rekabet avantajı sağlayabilir. Oyun oynamayanlar bile, daha hızlı yanıtın, uygulamalardaki web sayfalarının, sosyal akışların ve animasyonların özellikle daha sorunsuz kaydırılmasıyla günlük deneyime de faydalı olduğunu fark edecektir.

Karışık çift yönlü FDD+TDD dahil 2CC-CA (200MHz) ile akıllı telefonlar, daha yüksek hızlar ve daha fazla erişim için düşük ve orta bant avantajlarını birleştirebilir. 5G-CA, kullanıcıların CA’dan %30’dan fazla daha fazla aktarım katmanı kapsamı aldığı bir kapsama katmanındaki iki 5G bağlantı alanı arasında daha yüksek ortalama hızlar ve sorunsuz bir devir sağlıyor.