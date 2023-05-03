MediaTek, Dimensity 1080 ile benzer özelliklere sahip olan MediaTek Dimensity 7050 adlı yeni yonga setini piyasaya sürdü. Uzun ömürlü performans sağlayan MediaTek 5G UltraSave ile birleştiğinde gelişmiş güç verimliliği sağlayan 6nm sınıfı bir teknolojiye sahip. Gelin bu yonga setinin özelliklerine yakından bakalım.

Bu SoC 2,6 GHz’e kadar çalışabilen iki Arm Cortex-A78 performans çekirdeğine ve 2,0 GHz’de çalışabilen altı Arm Cortex-A55 verimlilik çekirdeğine sahip. Ayrıca MediaTek’in yeni canavarı sekiz çekirdekli CPU’nun yanı sıra bir Mali-G68 grafik motoru ile geliyor.

Çok az pil gücü tüketirken 200 MP ana kameraları, çok sayıda donanım tabanlı kamera motorunu ve özel bir 4K HDR video yakalama motorunu destekler. Ek olarak, MediaTek APU 550, bir dizi yapay zeka kamera geliştirmesine izin veriyor.

Dimensity 7050 telefonun pingini azaltmak için aktif olarak en düşük gecikmeli erişilebilir baz istasyonunu arayan ve ona bağlanan HyperEngine teknolojisine sahiptir. Yenilikçi ağ motoru, arama ve veri eşzamanlılığını destekleyerek oyuncuların ikinci SIM’de bir aramayı kabul ederken 5G veri bağlantılarını açık ve kesintisiz tutmalarına olanak tanıyor.

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Yonga seti, 120 Hz’e kadar tam HD+ çözünürlüğünde ekranları etkinleştirmek için Akıllı Yenileme Hızı Görüntüleme teknolojisini kullanıyor. 2×2 MIMO, Bluetooth 5.2 ve Wi-Fi 6 ile GNSS ile hibrit FDD+TDD kullanarak düşük ve orta bant kullanarak daha hızlı 5G Taşıyıcı Toplama (2CC-CA) ve daha fazla erişilebilirlik için daha yüksek hızlar sunuyor.

MediaTek Dimensity 7050, ilk olarak yakında Hindistan’da piyasaya sürülecek olan Lava Agni 2 5G akıllı telefona güç verecek. Ayrıca, 2023’ün ikinci çeyreğinde küresel pazarda piyasaya sürülecek olan 5G cihazlarına güç sağlaması bekleniyor.

İçindekiler MediaTek Dimensity 7050 Özellikleri

MediaTek Dimensity 7050 Özellikleri

CPU: 2 x Arm Cortex-A78 @ 2.6GHz, 6 x Arm Cortex-A55 @ 2.0GHz

GPU: Mali-G68 MC4

AI Hızlandırıcı: MediaTek APU 3.0

Bellek desteği: LPDDR5 / LPDDR4x

Depolama desteği: UFS 3.1 / UFS 2.1

Maksimum Ekran Çözünürlüğü: 120Hz’de 2520 x 1080

Hücresel Teknolojiler: 2G / 3G / 4G / 5G Çoklu Mod, 4G Taşıyıcı Toplama (CA), 5G Taşıyıcı Toplama (CA), EDGE, 4G FDD / TDD, 5G FDD / TDD, GSM, TD-SCDMA, WDCDMA

Hücresel İşlevler: SA ve NSA modları; SA Seçeneği2, NSA Seçeneği3 / 3a / 3x, NR TDD Bandı, NR FDD Bandı, DSS, NR DL 2CC, 120 MHz bant genişliği, 256QAM NR UL 2CC, 256QAM VoNR / EPS yedek

Maks. 200MP Kamera desteği ve 4K @ 30fps HDR video yakalama motoru

2T2R Wi-Fi Anteni, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2