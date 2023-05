MediaTek, Dimensity 1080 ile benzer özelliklere sahip olan MediaTek Dimensity 7050 adlı yeni yonga setini piyasaya sürdü. Uzun ömürlü performans sağlayan MediaTek 5G UltraSave ile birleştiğinde gelişmiş güç verimliliği sağlayan 6nm sınıfı bir teknolojiye sahip. Gelin bu yonga setinin özelliklerine yakından bakalım.

Bu SoC 2,6 GHz’e kadar çalışabilen iki Arm Cortex-A78 performans çekirdeğine ve 2,0 GHz’de çalışabilen altı Arm Cortex-A55 verimlilik çekirdeğine sahip. Ayrıca MediaTek’in yeni canavarı sekiz çekirdekli CPU’nun yanı sıra bir Mali-G68 grafik motoru ile geliyor.

Çok az pil gücü tüketirken 200 MP ana kameraları, çok sayıda donanım tabanlı kamera motorunu ve özel bir 4K HDR video yakalama motorunu destekler. Ek olarak, MediaTek APU 550, bir dizi yapay zeka kamera geliştirmesine izin veriyor.

Dimensity 7050 telefonun pingini azaltmak için aktif olarak en düşük gecikmeli erişilebilir baz istasyonunu arayan ve ona bağlanan HyperEngine teknolojisine sahiptir. Yenilikçi ağ motoru, arama ve veri eşzamanlılığını destekleyerek oyuncuların ikinci SIM’de bir aramayı kabul ederken 5G veri bağlantılarını açık ve kesintisiz tutmalarına olanak tanıyor.

İlginizi Çekebilir: Redmi Note 12R Pro Tanıtıldı! Snapdragon 4 Gen 1 ile Geldi!

Yonga seti, 120 Hz’e kadar tam HD+ çözünürlüğünde ekranları etkinleştirmek için Akıllı Yenileme Hızı Görüntüleme teknolojisini kullanıyor. 2×2 MIMO, Bluetooth 5.2 ve Wi-Fi 6 ile GNSS ile hibrit FDD+TDD kullanarak düşük ve orta bant kullanarak daha hızlı 5G Taşıyıcı Toplama (2CC-CA) ve daha fazla erişilebilirlik için daha yüksek hızlar sunuyor.

Get ready for the unveiling of the powerful MediaTek Dimensity 7050 chipset in India to feature in the Lava Agni 2 5G smartphone.#MediaTek #LavaMobiles #PoweredByMediaTek #Agni2 #ExpectIncredible #MediaTekDimensity #MediaTekDimensity7050 @LavaMobile pic.twitter.com/Lipst6WbXt

— MediaTek India (@MediaTekIndia) May 2, 2023