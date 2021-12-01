MediaTek Dimensity 7000 Serisi İle Mobil İşlemci Pazarı Hareketleniyor!

Mobil işlemci pazarı, Qualcomm tarafında bir süredir oldukça durgundu. Bu durgunlukta Qualcomm’un Snapdragon 888 serisinde yaptığı yeniliklerin, birçok kullanıcıyı Snapdragon 855 ve 865 gibi hali hazırda güçlü cihazlarını yenilemeye ikna edememesi önemli bir rol oynuyordu.

Qualcomm’un bu durgunluğunu fırsata çeviren MediaTek ise bu yıl oldukça güçlü bir çıkış yaptı ve ardı ardına yeni işlemcilerini duyurdu. Yakın zamanda duyurulan ve MediaTek’in üst seviye işlemci yarışına ismini yazdıran 4nm üretim sürecine sahip Dimensity 9000 yonga seti ise bu çıkışın son meyvesiydi. Yeni gelen sızıntılar, MediaTek’in 9000 serisi ile durmayacağını ve 9000 serisine kıyasla uygun maliyetli orta-üst seviye bir işlemci daha çıkaracağını gösteriyor. Bu işlemcinin muhtemel adlandırması ise “Dimensity 7000” olacak.

Cortex-A78 Ve Mali-G510 İle Geliyor!

Geçtiğimiz hafta, Xiaomi’nin alt markası olan Redmi’nin genel müdürü Lu Weibing, Dimensity 7000 adıyla yeni bir işlemci geleceği haberini Weibo hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Weibing, paylaşımında işlemcinin detayları hakkında bir bilgi vermemişti. Ancak isabetli oluşuyla ünlü Çin merkezli sızıntı kaynağı Chat Station, Weibing’in paylaşımının ardından işlemcinin detayları hakkında önemli bilgiler verdi.

Eğer gelen bilgiler doğruysa, Dimensity 7000 serisi TSMC’nin 5nm’lik üretim süreci ile üretilecek. Sekiz çekirdeğe sahip olan bu işlemci, bünyesinde 4 adet 2.75 GHz hızında çalışabilen performans odaklı Cortex-A78 çekirdeklerinin yanında 2.0 GHz hızında çalışan verimlik odaklı 4 adet Cortex-A55 çekirdeği barındırıyor.

Sızıntılara göre bu işlemciye Mali-G510 MC6 grafik birimi eşlik edecek. Bu yılın başında duyurulan Mali-G510, önceki nesil Mali-G57’ye kıyasla performans alanında %100’e varan ve verimlilik anlamında %22’ye varan bir artış vaat ediyor.

İşlemcinin diğer detayları henüz bilinmiyor. Ancak, Xiaomi ve Redmi’nin orta seviyedeki birçok cihazında bu işlemciye yer verileceği söylentileri dolaşmaya başladı bile.

Orta-Üst Segmenti Hedefleyecek

MediaTek, üst segmentte 9000 serisi ile yarışmayı planlarken; 7000 serisini ise orta-üst segmentte konumlandırmak istiyor gibi görünüyor. Qualcomm’un 778G işlemcisine rakip olması beklenen Dimensity 7000, yüksek performans ve uygun fiyatı kullanıcılarla buluşturmayı planlıyor.

Ülkemizde orta-üst segment cihaz fiyatlarının yükselen dolar kuru nedeniyle geçen yılın amiral gemisi cihazlarının fiyatlarına denk olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu gelişme birçok kullanıcıyı sevindirecektir. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Dimensity 7000 ile donatılmış bir cihazı satın alır mıydınız? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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