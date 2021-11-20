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Şimdi Qualcomm ve Apple düşünsün! | MediaTek Dimensity 9000 neler sunuyor?

MediaTek’in yaptığı duyuru ile ortaya çıkan dünyanın ilk 4 nm sürecinden geçen işlemcisi Dimensity 9000 neler sunuyor hep beraber görelim.

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Şimdi Qualcomm ve Apple düşünsün! | MediaTek Dimensity 9000 neler sunuyor?

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Aydoğan Aykanat

Teknolojiye olan tutkusunu Hardware Plus'ta meraklılarına aktarıyor.

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