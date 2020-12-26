MediaTek, akıllı telefon yongası satışında liderlik koltuğuna oturdu!

Counterpoint Araştırma Şirketi tarafından düzenlenen son rapora göre MediaTek, Qualcomm’u geride bırakarak dünyanın en büyük akıllı telefon yongası üretici oldu. Qualcomm tarafının 5G destekli yongalarda liderliği sürerken MediaTek pazarın geri kalanını kendi tarafına çekmiş görünüyor.

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Snapdragon 888 yonga setiyle son dönemde daha fazla konuşmaya başladığımız Qualcomm, son araştırma raporlarına göre üretim bazında MediaTek’in gerisinde kalıyor. Qualcomm 5G destekli yongalarıyla oldukça başarılı bir tablo çizmesin karşın pazarın hakimi MediaTek oluyor. Araştırma şirketi tarafından paylaşılan rapora göre Tayvanlı şirket, yalnızca üçüncü çeyrekte 100 milyonun üzerinde akıllı cihaza yonga seti ile güç vermeyi başardı. MediaTek’in paylaştığı finansal verilere de raporda yer veren Counterpoint, şirketin 2019 üçüncü çeyreğine göre neredeyse yüzde 50 artış ile 97.275 milyon Yeni Tayvan Doları (3.4 miyon dolar) gelir elde ettiğini bildirdi.

Uygun fiyatlı akıllı telefonlar, liderliğin kapısını araladı

MediaTek’in finansal verileri üzerinde değerlendirmelerde bulunan Counterpoint, Tayvanlı yonga üreticisinin kazanç kaynağını 100-250$ bandındaki cihazlar olarak gösteriyor. Özellikle Hindistan, Çin ve Latin Amerika ülkeleri gibi dinamik ve hızla büyüyen pazarlarda boy gösteren uygun fiyatlı telefonlar, MediaTek işlemciler kullanıyor. Bu sayede şirket, satış adetlerini 2020’de hızla arttırmayı başarmış görünüyor. Genel pazar verilene bakıldığında ise MediaTek cihazların yüzde 31’lik kısmına güç verirken Qualcomm yüzde 29 ile ikinci sırada yer alıyor.

‘Huawei yaptırımları fırsat yarattı’

Counterpoint’ten araştırma direktörü Dale Gai, Huawei yasaklarının bu tabloda önemli rol oynadığını ifade etti. TSMC üretimi MediaTek yongaların uygun fiyatları nedeniyle Huawei’den sonra geri kalan pazarı hızla doldurmada ilk seçenek olduğunu belirten Gai, Huawei’nin de MediaTek müşterisi konumuna gelerek oldukça yüklü miktarda yonga satın aldığını ifade etti.

MediaTek için Amerika pazarında da yükseliş var

Denizaşırı ülkelerde gösterdiği başarıyı yavaş yavaş Birleşik Devletler’e de getirmeye çalışan Tayvanlı Şirket, pazarda daha fazla yer almaya başladı. T-Mobile tarafından sağlanan LG Velvet modeli, Dimensity 1000 yongasından güç alırken Snapdragon 765’den daha iyi bir performans sergiliyor. Engadget’da yer alan habere göre bu ve benzeri gelişmeler analistler tarafından MediaTek için Amerika pazarında yükseliş sinyali olarak yorumlanıyor.

5G bağlantısının ve destekli cihazların hızlı yükselişi devam etse de birçok ülkenin teknolojiye hızlı adapte olamaması, 4G destekli yongalar için halen daha pazar hacmi olmasını sağlıyor. Tayvanlı şirketin de bu pazarı doyurmak için yeterli kapasitesi olduğu göz önüne alınırsa, bir süre daha liderliği elinde tutmaya devam edebilir.