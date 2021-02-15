MediaMarkt’ta Stokları Eritiyoruz Kampanyası Başladı!

Akıllı telefonlardan televizyonlara, küçük ev aletlerinden beyaz eşyalara kaçırılmayacak fırsatlar MediaMarkt’ta.

Bu soğuk Şubat günlerinde teknolojik bir alışverişiniz veya ihtiyacınız varsa MediaMarkt’ta bakmadan geçmeyin.

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MediaMarkt’ta fırsatlar devam ediyor

Birçok üründe indirimler ve özel teklifler sizleri bekliyor. Kampanya kapsamında öne çıkan ürünler ise şu şekilde:



Küçük boyutlarda telefon kullanmak isteyip, aynı anda güçlü bir işlemci arıyorsanız Apple iPhone SE tam size göre! A13 Bionic işlemcisi ve 64GB/128GB/256GB seçenekleriyle kendinize uygun modeli sizde buradaki linkten satın alabilirsiniz. Ayırca iPhone SE’de MM Club üyelerine özel 200 tl indirim de mevcut.

Evinizde yeni bir ütüye ihtiyacınız mı var? Dahili kamera ve yapay zeka kullanarak ütülediğiniz kumaşı algılar ve zahmetsizce sonuç alabilmeniz için ideal sıcaklık ile buhar miktarını ayarlar. Sizde bu ütüye buradaki linkten sahip olabilirsiniz.

Kulak üstü bir BT kulaklık arıyorsanız ve bütçeniz de kısıtlıysa JBL Tune 500BT Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık sizin için en uygun kulaklıklardan biri olabilir. Özellikle fiyat/performans oranında dikkat çeken bu modele sizde buradaki linkten satın alabilirsiniz.

Özellikle evde daha çok vakit geçirdiğimiz pandemi günlerinde marketten alışveriş yapmak yerine evde kendi çabalarımızla yiyecekler üretiyoruz. Ev yapımı yoğurt ve peynir tüketmeyi sevenler için bu makine MediaMarkt’ta sizleri bekliyor. Ürünü satın almak ve özelliklerine buradaki linkten ulaşabilirsiniz

MediaMarkt’ın başlattığı “Stokları Eritiyoruz” kampanyası 26 Şubat tarihine kadar farklı tekliflerle devam edecek. Kampanya hafta içi mağazalarda, 7/24 mediamarkt.com.tr’de geçerli olacaktır.