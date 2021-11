MediaMarkt’ta Şahane Kasım fırsatları devam ediyor!

Akıllı telefonlardan bilgisayarlara, beyaz eşyalardan televizyonlara, yüzlerce üründe kaçırılmayacak fırsatlar uygun ödeme koşullarıyla mediamarkt.com.tr’de! Elektronik alışverişinde reklamına değil uzmanına güvenin! Şahane Kasım fırsatları için son gün 28 Kasım!

Her zaman olduğu gibi her hafta sizler için teknoloji alışverişlerinizde her ihtiyaca yönelik ürünlerin listesiyle sizlerleyiz. Sizin için oluşturduğumuz liste ise şu şekilde:

Yeni nesil süpürgeler dik formlarıyla birlikte hem yerden tasarruf ediyorlar hem de kullanıcısını daha az yoruyorlar. Bu sayede kolaylık sağlayıp zaman kazanımı da sağlıyorlar. PHILIPS XC8049/01 Şarjlı Dik Süpürge 360° Emiş Başlığı, Mini Turbo Fırça, Araç Kiti ile birlikte kolay kullanım sağlıyor. 70 dakikaya kadar kullanım süresi veren süpürge 28 dakika kadar turbo modunda kullanılabiliyor. 1100W emme gücü bulunan bu dik süpürgeye siz de göz atmak ve 2999TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz. Üstelik kredi kartına peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla! Son günün 15 Kasım olduğunu unutmayın.

Apple’ın tam kablosuz kulaklıklar arasında çıkarttığı en güçlü model olan Airpods Pro verdiği ses kalitesi ve aktif gürültü engelleme özelliğiyle dikkat çekiyor. Uzun bataryası sayesinde hem Android hem de Apple cihazlarla bağlantı kurabilen bu kulaklığa siz de göz atmak ve 2099 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz. Üstelik kredi kartına peşin fiyatına 4 taksit fırsatıyla! Son günün 15 Kasım olduğunu unutmayın.

Redmi Note 10 ailesinin üyelerinden olan Redmi Note 10S MediaTek Helio G95 işlemcisiyle beraber segmentindeki en iyi performans sergileyen telefonlardan bir tanesi. 6GB RAM ve 128GB hafızasıyla birlikte günlük kullanımın yanında performans gerektiren oyunlarda da sizleri yalnız bırakmıyor. Güçlü kamera özellikleriyle beraber de anılarınızı ölümsüzleştirebiliyorsunuz. 6,43 inç AMOLED ekranıyla beraber gelen modele siz de göz atmak ve 3499 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz. Üstelik Denizbank kredisiyle faizsiz masrafsız 3 taksit fırsatıyla! Son günün 15 Kasım olduğunu unutmayın.

Apple’ın atom karıncası iPhone SE içerisindeki A13 Bionic işlemcisiyle performans noktasında sizi asla üzmüyor. Arka taraftaki tek kamerasıyla birlikte hem portre fotoğraflar çekebiliyor hem de 4K 60fps video çekimler yapabiliyorsunuz. Siyah, beyaz ve kırmızı olmak üzere üç farklırenkle tercih edilen modele siz de göz atmak ve 5.499 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz. Üstelik Denizbank kredisiyle faizsiz masrafsız 3 taksit fırsatıyla! Son günün 15 Kasım olduğunu unutmayın.

Ayrıca MediaMarkt sizlere birkaç üründe daha fırsat sunuyor. Ürünler ise şu şekilde:

SONY Soundbar 2149 TL

Apple iPad Mini WiFi 64GB 5399 TL

Corsair Oyuncu Mause 199 TL

JBL GO 3 399 TL

Fakir Çay Makinası 299 TL

Arzum Blender 369 TL

Kampanyaya dahil olan diğer ürünlere göz atmak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.

Bu haber MediaMarkt katkılarıyla hazırlanmıştır.