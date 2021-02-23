Genel
MediaMarkt Türkiye, 2021’de de büyümeye ve yatırıma devam ediyor
MediaMarkt Türkiye, 2020 yılında pandemiye rağmen büyümesini sürdürdü ve birçok alanda rekor kırdı. Dijital satışlarını artıran, pandemi süresince açtığı 3 yeni mağaza ile toplam mağaza sayısını da 80’e çıkaran marka, 2021’de de yatırımlarına devam edecek.
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MediaMarktSaturn Perakende Grubu COO’su ve MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, “Açık ara liderlik hedefimizden hiç sapmadan sağlam adımlarla işimizi büyütmeyi başardık, fiziksel mağazalarımızda kaslarımızı güçlendirirken, dijital yatırımlarımız ve çoklu kanaldaki müşteri odaklı dönüşüm projemizi bu gelişmeden ayrı tutmadık. Bunun sonucunda dört yıldır olduğu gibi bu yıl da toplam pazar büyümesinin üzerinde büyüme gösterdik, 2020 mali yılının toplamında (Eylül 2019-Ekim 2020) dijital satışlarımızı yüzde 400, Çağrı Merkezi satışlarımız ise 30 kat arttı. Mağazalarımızda ve mediamarkt.com.tr’de Türkiye nüfusunun 2 katı kadar ziyaretçi ağırladık. Türkiye, MediaMarktSaturn ülkeleri içerisinde hem dijital satış hem de toplam satış sıralamalarında Grubun en çok büyüyen ülkesi oldu.” dedi.
MediaMarkt Türkiye performansıyla öne çıktı
MediaMarkt Perakende Grubu’nun pandemi döneminde oluşan güçlü müşteri talebini karşılayarak başarılı bir satış grafiği yakaladıklarını belirten Gökyıldırım, “Ayrıca şirketimizin büyük hissedarı CECONOMY AG’nin son açıkladığı rakamlara baktığımızda pandemide birçok ülkemizde mağazalarımız uzun süre kapalı kalsa da, toplamda 2020 mali yıl sonunda 20.8 milyar Euro’luk bir ciro elde etmeyi başardık.” dedi.
2021’de de yatırıma devam
2021’de yatırımda hız kesmeyeceklerini ifade eden Yenal Gökyıldırım “Müşteri memnuniyetimizi artırmak, kategorilerde liderlik, mağaza ağımızın genişlemesi, çoklu kanal verimliğimizin artırılması ve servis hizmetini geliştirme gibi konulara odaklanacağız. Ek olarak bugüne kadar sürdüğümüz gibi 2021’de de büyümeye ve müşterilerimize kusursuz hizmet verme anlayışımızı geliştirmeye devam edeceğiz. 200 bin metrekarenin üzerinde toplam alanla sektöründe Türkiye’nin en geniş markasıyız ve bunun önemini, pandemi sürecinde bir kez daha gördük. Bu nedenle bu yıl mağaza açılışlarına devam edeceğiz. 2021’de 4 yeni şehre girip 10 yeni mağaza açarak 31 ilde 90 mağaza ve mediamarkt.com.tr ile hizmet vermeye devam edeceğiz. Böylece 100 milyon TL’lik yatırımla yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlayacağız.” dedi.
Genel
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 yine ertelendi!
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 oyunundan hayranlarını üzecek haber geldi. Merakla beklenen oyunun çıkışı yine ertelemeye maruz kaldı.
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Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, 2021 yılında da çıkmayacak!
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 oyununun geliştirme süreci sancılı geçmeye devam ediyor. ParadoxInteractive’in yayıncılığını üstlendiği oyun, ne yazık ki yine ertelendi. Merakla beklenen rol yapma oyununun son durumu ile alakalı Paradox CEO‘su Ebba Ljungerud bir açıklama yaptı. CEO, oyunun 2021 yılında da piyasaya çıkmayacağını bildirdi. Ayrıca yapımın geliştiriciliğini üstlenen Hardsuit Labs firması da proje dışı kaldı.
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In case you are unable to access the website, you can read the Bloodlines 2 Development Update right here. pic.twitter.com/kdTp5gpBJe
— Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 (@VtM_Bloodlines) February 23, 2021
Süreç boyunca birçok yazarın ayrıldığı oyun, tam olarak ne zaman piyasaya çıkacak henüz bilinmiyor. Bilindiği üzere projeden en son anlatı tasarımcısı Cara Ellison projeye veda etti. Ayrıca stüdyosuz kalan oyunun akıbeti ile alakalı ne olacak belli değil. Hayranlarının merakla beklediği oyun, bizleri bir süre daha bekletecek gibi gözüküyor. Bir türlü doğrulamayan yapımın önünde görünüşe göre daha uzun yollar var. Vampir evreninde geçen ve rol yapma ögelerinin üst seviyede olduğu oyun, birçok açıdan bu yılın en merak edilen oyunları arasındaydı. Hali hazırda Cyberpunk 2077‘nin oyun dünyasına yaşattıklarını da unutmamak gerek. Neredeyse baştan geliştirilme süreci ile karşı karşıya kalan oyun bakalım hayranların beklentilerini karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
OPPO MWCS’de Yeni Teknolojilerini Tanıttı
OPPO, Şangay’da gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi’ndeki iş ortakları toplantısında hızlı şarj teknolojilerini tanıttı. Etkinlikte OPPO’nun geleceğe yönelik 5G akıllı ev teknolojisi ve akıllı telefon formları da vitrine çıktı.
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OPPO, Şangay’da gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi’nde hızlı şarj konusundaki iş ortaklığı hakkında bir konferans düzenledi. OPPO gerçekleşen konferansta şarj alanındaki inovasyonların yanı sıra, 5G bağlantısı ve akıllı teknolojiler de mevcut.
Sstandında şarj konusunda en yeni teknolojilere sahip birçok ürün sergiledi. Bunların arasında 4,000mAh telefon pilini sadece 20 dakikada %100 şarj edebilen 125W hızlı şarj ve aynı pili 30 dakika gibi az bir sürede şarj edebilen 65W AirVOOC kablosuz hızlı şarj ürünleri yer aldı. Ayrıca birçok iş ortağının fikri mülkiyeti OPPO’ya ait teknolojilerin lisansı ile ürettikleri ürünleri de tanıttı.
5G İnovasyon ve Yatırım Zirvesi’nde 5G teknolojisi hakkında konuşmak üzere Mobil Dünya Kongresi’ne davet edilen OPPO Araştırma Enstitüsü Başkan Yardımcısı Henry Tang, şu açıklamaları yaptı: “OPPO olarak 5G teknolojisinin hepimizin yaşam biçimini değiştireceğine kesinlikle inanıyoruz. Kapsam ve kapasite genişledikçe, çeşitli alanlarda gelişen ve tüketicilere beklenmedik deneyimler getiren yeni uygulamaların olduğunu göreceğiz. Halihazırda küresel bir 5G standardının geliştirilmesinde yer aldık. Bundan sonrası için de TV’den CPE’ye ve artırılmış gerçekliğe kadar yeni 5G cihazlarını keşfetmeye devam edeceğiz.”
Oppo ile Geleceğin Akıllı Evi
OPPO’nun nesnelerin interneti ürünlerinin evlerimizi nasıl eskisinden çok daha akıllı ve bağlantılı hale getirdiğini gösteriyor. Bu alandaki ürünlerin merkezinde Qualcomm® Snapdragon™ X55 5G Modem-RF Sistemi tarafından desteklenen 5G müşteri ekipmanı (CPE) Omni var ve fikri mülkiyeti OPPO’ya ait iki anten sayesinde 5G sinyallerini istikrarlı ve yüksek hızlı Wi-Fi bağlantılarına dönüştürüyor.
O-Reserve 5G anten sistemi mümkün olan en iyi sinyali almak için Sub-6GHz 5G spektrumunu ve bir seferde sekiz anteninden dördünü otomatik olarak seçiyor. Aynı zamanda O-Motion 360° teknolojisi ile antenler tam olarak döndürüyor; böylece CPE’nin optimum 5G milimetre sinyalini alacak şekilde otomatik konumlanması yapılıyor . Qualcomm Technologies ve Ericsson ile kısa bir süre önce Omni ile 5G milimetre teknolojisini test eden OPPO, 4.06Gbps düzeyine varan uydudan indirme hızına ulaştı.
Akıllı Telefonlar
POCO M2 Pro Şubat 2021 Güvenlik Yamasını Aldı
Ülkemizde de popülerleşen POCO, Temmuz’da M2 Pro‘ya yeni bir güncelleme sundu. POCO M2 Pro Şubat 2021 güvenlik yamasını aldı.
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Xiaomi’nin alt markalarından birisi olarak faaliyet gösteren POCO, 2020 Temmuz‘unda tanıttığı M2 Pro modeline yeni bir güncelleme sundu. Orta segment özelliklere sahip olan telefon, birçok açıdan günümüz trendlerine uygundu. Özellikle X3 NFC modeliyle Türkiye pazarında da dikkat çekici olan marka, M2 Pro’yu Android 10 ile tanıtmıştı. Telefon bir süredir Android 11‘i beklerken, dün yayınlanan yeni güncelleme ufak çaplı heyecan yarattı. Ancak bu heyecan fazla uzun sürmedi.
POCO M2 Pro için Yayınlanan Güncelleme Şubat 2021 Güvenlik Yaması
Herkes Android 11’i beklerken yayınlanan güncelleme telefonu Şubat 2021 güvenlik yamasına kavuşturdu. OTA üzerinden yayınlanan güncellemenin boyutu 587 MB olurken, Android cephesinde bir gelişme yaşanmadı. Yani POCO M2 Pro hala Android 10’u çalıştırıyor. Bunun dışında bir yenilikse bulunmuyor. Ek olarak güncelleme günlüğünde yazdığına göre bu paket telefonu daha stabil bir hale getiriyor.
6.67 inç FHD+ çözünürlükte AMOLED ekrana sahip olan POCO M2 Pro, Snapdragon 720G‘den güç almakta. Bu yonga ise 8nm üretim sürecine sahip. Aynı zamanda Adreno 618 ile desteklenmekte. Bunun dışında 4GB / 6GB RAM ve 64GB / 128GB depolama telefona eşlik eder vaziyette. Arka tarafta yer alan kameraların çözünürlükleri 48MP + 8MP + 5MP + 2MP olarak sırlanırken, öndeki kamera 16MP çözünürlükte. Son olarak telefon 33W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pili beraberinde getiriyor.
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