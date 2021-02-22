MediaMarkt’ta Stokları Eritiyoruz Kampanyası Devam Ediyor!

Akıllı telefonlardan televizyonlara, küçük ev aletlerinden beyaz eşyalara kaçırılmayacak fırsatlar ve kampanyalar MediaMarkt’ta. Şubat ayının son haftasına girilirken teknoloji ihtiyacınız MediaMarkt’ta sizleri bekliyor.

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Kampanya kapsamında birçok ürün mevcut. İhtiyaca uygun ürünü bulmak hiç zor değil. Bizler kampanyanın öne çıkan tekliflerini aşağıdaki gibi listeledik. Ancak siz her zamanki gibi kendinize uygun ürünü kolayca bulabilirsiniz.

Kampanyada öne çıkan ürünler:

Orta seviyede Samsung’un iddalı telefonlarından olan M51 delik çentiği sayesinde tam ekran keyfini sizlere veriyor. Ayrıca 6.5 inçik ekranı ile birlikte 4000 mah bataryaya sahip. Siz de bu telefon tam bana göre diyorsanız kampanya dahilinde 3147TL’lik fiyat etiketi ile buradaki linkten satın alabilirsiniz.

Evinizde yeni bir televizyona ihtiyacınız mı var? Ayrıca yeni teknolojileri de içerisinde barındırsın diyorsanız Philips’in bu modeline bakmanızda fayda var. 50” lik ekranı, Dolby desteği, android tv desteklemesi ve 5847TL’lik fiyatıyla tercihi sebebi bir model. Siz de bu ürünü incelemek ve satın almak istiyorsanız buradaki linke bakabilirsiniz.

Birçok veriyi saklamaya ve yedeklemeyi sıklıkla yaptığımız bu günlerde ihtiyacımız olan şey bir harici bellek. Sizde böyle bir ürün arıyorsanız eğer 2TB hafıza sunan Seagate Expansion modeli boyutu ve 447TL’lik fiyatıyla belki de aradığınız ürün. Ek olarak taşınması kolay olan bu ürünü sizde satın almak istiyorsanız buradaki linke bakabilirsiniz.

Ayrıca kampanya 26 Şubat tarihine kadar farklı tekliflerle devam edecek. Hem MediaMarkt mağazalarında hem de internet sitesi üzerinde geçerli olacak. Ek olarak genel kampanya sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Bu haber MediaMarkt’ın katkılarıyla hazırlanmıştır.