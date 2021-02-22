Genel
MediaMarkt’ta Stokları Eritiyoruz Kampanyası Devam Ediyor!
Akıllı telefonlardan televizyonlara, küçük ev aletlerinden beyaz eşyalara kaçırılmayacak fırsatlar ve kampanyalar MediaMarkt’ta. Şubat ayının son haftasına girilirken teknoloji ihtiyacınız MediaMarkt’ta sizleri bekliyor.
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Kampanya kapsamında birçok ürün mevcut. İhtiyaca uygun ürünü bulmak hiç zor değil. Bizler kampanyanın öne çıkan tekliflerini aşağıdaki gibi listeledik. Ancak siz her zamanki gibi kendinize uygun ürünü kolayca bulabilirsiniz.
Kampanyada öne çıkan ürünler:
Samsung Galaxy A51 128 GB
Orta seviyede Samsung’un iddalı telefonlarından olan M51 delik çentiği sayesinde tam ekran keyfini sizlere veriyor. Ayrıca 6.5 inçik ekranı ile birlikte 4000 mah bataryaya sahip. Siz de bu telefon tam bana göre diyorsanız kampanya dahilinde 3147TL’lik fiyat etiketi ile buradaki linkten satın alabilirsiniz.
Philips 126 Ekran Ambilight Android Smart 4K TV
Evinizde yeni bir televizyona ihtiyacınız mı var? Ayrıca yeni teknolojileri de içerisinde barındırsın diyorsanız Philips’in bu modeline bakmanızda fayda var. 50” lik ekranı, Dolby desteği, android tv desteklemesi ve 5847TL’lik fiyatıyla tercihi sebebi bir model. Siz de bu ürünü incelemek ve satın almak istiyorsanız buradaki linke bakabilirsiniz.
Seagate Expansion 2 TB Harici Hard Disk
Birçok veriyi saklamaya ve yedeklemeyi sıklıkla yaptığımız bu günlerde ihtiyacımız olan şey bir harici bellek. Sizde böyle bir ürün arıyorsanız eğer 2TB hafıza sunan Seagate Expansion modeli boyutu ve 447TL’lik fiyatıyla belki de aradığınız ürün. Ek olarak taşınması kolay olan bu ürünü sizde satın almak istiyorsanız buradaki linke bakabilirsiniz.
Ayrıca kampanya 26 Şubat tarihine kadar farklı tekliflerle devam edecek. Hem MediaMarkt mağazalarında hem de internet sitesi üzerinde geçerli olacak. Ek olarak genel kampanya sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
Bu haber MediaMarkt’ın katkılarıyla hazırlanmıştır.
Donanım
Gamekay’den RGB’li Gaming Mekanik Klavye!
Gamekay markasının Hem RGB’li hemde mekanik olan oyuncu klavyesini deneyimlemek ve sizlere bu ürün hakkında deneyimlerimizi anlatmak için satın aldık. Bir çok fonksiyonunun bulunmasıyla dikkat çekiyor.
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Gamekay MK61 RGB mekanik klavyede neler var?
Gamekay MK61 model numarasından da anlaşılacağı gibi klavye 61 tuşa sahip. Parmağınızda daha pürüzsüz bir şekilde basmasını sağlıyor ve daha dayanıklı. Ayrıca ABS keycaps gibi parlaması kolay değil. 5000 W Gateron optik anahtarı sayesinde sarı, yeşil, kırmızı, kahverengi ve mavi renk sunabiliyor. Ek olarak tam RGB arkadan aydınlatmalı, 6 temalı aydınlatma efektleri, 16 milyon renk ayarı kendinize göre kişiselleştirmesi mevcut.
Ayrıca klavye çalışırken tuşları, kendi başınıza yanında verilen tuş çıkarma aparatı ile kolayca değiştirmek mümkün. Tüm düğmeler programlanabilir, içerisinde bulunan yüksek kapasiteli yerleşik bellek sayesinde son ışık efekti ayarını hatırlayabilir. Bu sayede 4 farklı profil oluşturup o profiller arasında geçiş yapmakta mümkün.
Mac, iOS, Windows, Linux ve Android için birden fazla sistemle uyumlu ve bağlantı noktasında ise USB Tip A’dan USB Tip C mevcut. İster masaüstü bilgisayarınız, ister dizüstü olsun bu klavye ile rahat bir kullanımı var. Ek olarak IPX4 sertifikası sayesinde suya dayanıklılığı da mevcut.
8.5 derecelik bir eğime sahip olması, bileğinizi için daha rahat bir kullanım sağlıyor. Ayrıca yazı yazarken bu eğim sizin daha kolay yazmanıza yardımcı oluyor.
Kutu içeriğine baktığımızda klavyenin kendisi ve alt tarafında klavyedeki tuş kombinasyonları gösteren ve hangi tuşun hangi göreve sahip olduğunu belirten bir kitapçık çıkıyor. Ek olarak tuşları yerinden çıkarmak için gerekli olan iki aparat, ve iki adet yedek ışıklı tuş takımı mevcut. Bu sayede bozulan veya kırılan bir parçası varsa kolayca değişimini yapmak mümkün.
Yukarıdaki linkte de bahsettiğimiz BlitzWolf RGB klavye&mause pad ile birbirlerine çok yakıştığını düşünüyoruz. Ayrıca bu klavyenin siyah renkli seçeneği de var. Biz mause pad ile aynı renkte olmaması ve güzel bir kontrast sağlaması için beyaz renkli olanı tercih ettik. Fiyatıyla şuanda Banggood’da ilgi çekici olan klavyeye sizlerde buradaki linkten sahip olabilirsiniz. Ek olarak sizler için bir indirim kodu da aldık. BGCNLPMK61 bu kod sayesinde ürüne indirimle fiyattan sahip olabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Vivo S9 modelinin tanıtım tarihi belli oldu!
Vivo S9 modelinin lansman tarihi belli oldu. Amiral gemisi akıllı telefon 3 Mart tarihinde kullanıcılarının karşısına çıkacak.
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Vivo S9, 3 Mart tarihinde bizleri karşılayacak!
Vivo 2021 yılında adından söz ettirmek istiyor. Çinli akıllı telefon üreticisi, yeni modeller ile piyasada önemli bir alternatif olma peşinde. Çalışmalarını sürdüren akıllı telefon üreticisi S9 serisi için artık geri sayıma geçti. Teknik özelliklerinin bir kısmı ortaya çıkan akıllı telefonun tanıtım tarihi de belli oldu. Merakla beklenen akıllı telefon 3 Mart tarihinde kullanıcılarını karşılayacak. Amiral gemisi rekabetine dahil olacak akıllı telefon, Dimensity 1100 işlemci ile piyasaya çıkacak. Ayrıca akıllı telefon bu işlemci ile piyasaya çıkan ilk cihaz olacak.
Akıllı telefonunuzu değiştirmek istiyorsunuz fakat uygun model mi bulamıyorsunuz? Sizler için oluşturduğumuz fiyat performans canavarı ürünlere, Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz!
Bununla birlikte akıllı telefon 8/12 GB RAM ve 128/256 GB RAM kapasitesine sahip olacak. 6.44 inçlik ekran kapasitesi ile kullanıcılarını karşılayacak akıllı telefon, çift kameralı bir çentik tasarımına sahip olacak. Cihazın arka tarafında ise üç adet kamera yer almakta. İlave olarak ana kamera 44 MP değerinde bizleri karşılamakta. 4000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak akıllı telefon, 33W hızlı şarj desteği ile piyasaya çıkacak. Ayrıca cihaz Android 11 ile kullanıcılarını karşılayacak. Bununla birlikte cihazın tanıtımı sırasında Vivo S9e modelini de görme ihtimalimiz yüksek. Bakalım firma yeni akıllı telefon serisi ile piyasada var olmayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Genel
Xiaomi Mi Neckband Bluetooth Earphones Pro modeli duyuruldu
Çinli teknoloji devi Xiaomi, yeni bluetooth kulaklığı olan Mi Neckband Bluetooth Earphones Pro modelini duyurdu. Şirketin yeni kulaklığı tasarımı ve özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.
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Kulaklık satışlarında büyük rakamlara ulaştığını duyuran Xiaomi , söz konusu kulaklıklar olduğunda iddiasını sürdürmeye devam ediyor. Ürün gamının çeşitliliği ile dikkat çeken şirket şimdi de Hindistan’da yeni bir kulaklık piyasaya sürdü. Xiaomi Mi Neckband Bluetooth Earphones Pro, boyun bandı bulunan kablosuz bir kulaklık şeklinde tasarlanmış.
Xiaomi’nin yeni kulaklığı; Bluetooth 5.0 bağlantıya ve 10 mm’lik bas sürücülerine sahip olan kulaklık, daha iyi bir oyun deneyimi için ise düşük gecikme özelliğine sahip. Ayrıca microUSB üzerinden şarj edilen cihaz 150 mAh batarya ile bizleri karşılıyor.
Aktif gürültü engelleme özelliği, çevre seslerini 25 dB’ye kadar bastırırken; çift mikrofonlu çevresel gürültü engelleme özelliği (ENC) de sesli aramalarda gürültüyü yüzde 90’a kadar bastırıyor. Özellikle ENC özelliği, sesli görüşmelerin son derece iyi bir ses kalitesinde gerçekleştirilebilmesini sağlıyor.
Boyundan bağlamalı bir kulaklık olmasına rağmen yalnızca 36 gram ağırlığa sahip olan Mi Neckband Bluetooth Earphones Pro; IPX5 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı önemli miktarda koruma sağlıyor.
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Son olarak Xiaomi Mi Neckband Bluetooth Earphones Pro modelinin yurt dışı fiyatı yaklaşık olarak 25 dolar seviyesinde yer alıyor. Söz konus modelin global pazara da yakın zamanda çıkması bekleniyor.
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