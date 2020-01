MediaMarkt Club üyelerine indirim fırsatları başladı

En çok bilinen maket-modelleme şirketlerinden biri olan LEGO, geçtiğimiz günlerde Uluslararası Uzay İstasyonu(ISS)‘na ait setini duyurdu. LEGO ise bu model setinin çıkışını kutlamak adına bir meteoroloji balonuna konularak gerçek ISS‘e doğru, olabilecek en yakın konuma yani Stratosfer’e gönderdi.

An out-of-this-world building experience is coming! 🌙⭐️ The LEGO International Space Station is available February 1st! https://t.co/DZwnyE12EN pic.twitter.com/rcNGTeqC2H

— LEGO (@LEGO_Group) January 21, 2020