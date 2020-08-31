MediaMarkt Avrupa yönetimi, artık bir Türk’e emanet!

MediaMarkt’ın Türkiye CEO’su Yenal Gökyıldırım, gösterdiği başarılı performansın ardından Mediamarkt Avrupa yönetimine “COO” (Chief Operating Officer –Operasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi) olarak atandı.

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MediaMarkt’ın Avrupa yönetimine Türk lider!

Daha önce MediaMarkt İcra Kurulu Başkanlığı, MediaMarkt Doğu Bölgesi Operasyon Başkanlığı ve MediaMarktSaturn Perakende Grubu İcra Kurulu Üyeliği; pozisyonlarında gördüğümüz Yenal Gökyıldırım, bu pozisyonlarda gösterdiği yüksek başarının ardından MediaMarktSaturn Perakende Grubu’nun Yönetim Kurulu’nda COO (Chief Operating Officer –Operasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi) pozisyonuna getirildi. Yenal Gökyıldırım, 13 ülkede 1000’in üzerinde satış mağazası ile aktif faaliyet gösteren MediaMarkt’ın Yönetim Kurulu’nda COO görevini üstlenecek. Yenal Gökyıldırım bundan sonra Türkiye’nin yanı sıra, Belçika, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Polonya ve Portekiz’den sorumlu olacak.

28 Ağustos 2020 tarihinde COO görevine atanan Gökyıldırım’ın, aynı zamanda da MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanlığı sorumluluğu devam edecek. Global Yönetim Kurulu Üyeliği’nin ardından gelen bu atamadan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden COO Yenal Gökyıldırım “MediaMarkt Türkiye olarak tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte oldukça başarılı işlere imza attık ve MediaMarkt’ın faaliyet gösterdiği ülkeler arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduk. Bu başarılı çalışmalarımızın ardından alınan bu karar, MediaMarkt Türkiye’nin de global anlamda güçlenmesi anlamına geliyor. Bununla birlikte sektörünün açık ara en büyük şirketinde, önemli bir pozisyonda görev alacak ve ülkemi temsil edecek olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

Bu atama, Türkiye’nin global MediaMarkt organizasyonundaki önceliğinin artması anlamına geliyor

Yenal Gökyıldırım’ın yeni görev ve sorumlulukları, MediaMarktSaturn Perakende Grubu’nun tüm operasyonel kararların alındığı; ve merkezi stratejinin farklı ülkelerde etkin bir şekilde uygulanmasından sorumlu olan Grup Yönetim Kurulu’na yapılan yeni atamalar kapsamında duyuruldu. MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım’ın, Grup COO’su olarak atanması; Türkiye’nin global MediaMarkt organizasyonundaki pozisyonunun da bir üst kulvara yükselmesi anlamına da geliyor.

Yenal Gökyıldırım, MediaMarkt’taki görevine başladıktan hemen sonra ekibiyle birlikte şirketin finansal koşullarında önemli iyileştirmeleri gerçekleştirecek olan bir dönüşüm programını hayata geçirmişti. MediaMarkt’ın son dönemde gerçekleştirdiği yeni nesil perakendecilik ve mağaza yapılanmaları; online satış yatırımları, merkezi fiyatlandırma, yapay zekaya bağlı lojistik ve tedarik sistemlerinin kurulması gibi projeler; Yenal Gökyıldırım’ın liderliğinde gerçekleşti.

Yenal Gökyıldırım hakkında

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra yine aynı üniversitede MBA derecesini alan Gökyıldırım, 25 yılı aşan kariyeri süresince çok sayıda uluslararası şirkette üst düzey görevlerde bulundu. Philips Elektronik’te 14 yıl boyunca İstanbul, Dubai, Viyana ve Amsterdam’da çeşitli üst düzey görevlerde bulunduktan sonra şirketin genel merkezinde Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’dan Sorumlu Başkan olarak görev alan Yenal Gökyıldırım, 2011 yılında Türkiye’ye dönerek Doğan Online’ın CEO’su oldu, ardından da LC Waikiki Mağazacılık Genel Müdürlüğünü üstlendi. MediaMarkt Türkiye’de 2015 yılının Eylül ayında İcra Kurulu Başkanı (CEO) olarak göreve başlayan Gökyıldırım, 2018 yılında da şirketin Global İcra Kurulu Üyeliği’ne ve Doğu Bölgesi Operasyon Başkanlığı’na atanmıştı. Yenal Gökyıldırım, 2020 Ağustos ayı itibarıyla MediaMarktSaturn Perakende Grubu’nun COO pozisyonuna getirildi.