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MediaMarkt Avrupa yönetimi, artık bir Türk’e emanet!
MediaMarkt’ın Türkiye CEO’su Yenal Gökyıldırım, gösterdiği başarılı performansın ardından Mediamarkt Avrupa yönetimine “COO” (Chief Operating Officer –Operasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi) olarak atandı.
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MediaMarkt’ın Avrupa yönetimine Türk lider!
Daha önce MediaMarkt İcra Kurulu Başkanlığı, MediaMarkt Doğu Bölgesi Operasyon Başkanlığı ve MediaMarktSaturn Perakende Grubu İcra Kurulu Üyeliği; pozisyonlarında gördüğümüz Yenal Gökyıldırım, bu pozisyonlarda gösterdiği yüksek başarının ardından MediaMarktSaturn Perakende Grubu’nun Yönetim Kurulu’nda COO (Chief Operating Officer –Operasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi) pozisyonuna getirildi. Yenal Gökyıldırım, 13 ülkede 1000’in üzerinde satış mağazası ile aktif faaliyet gösteren MediaMarkt’ın Yönetim Kurulu’nda COO görevini üstlenecek. Yenal Gökyıldırım bundan sonra Türkiye’nin yanı sıra, Belçika, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Polonya ve Portekiz’den sorumlu olacak.
28 Ağustos 2020 tarihinde COO görevine atanan Gökyıldırım’ın, aynı zamanda da MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanlığı sorumluluğu devam edecek. Global Yönetim Kurulu Üyeliği’nin ardından gelen bu atamadan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden COO Yenal Gökyıldırım “MediaMarkt Türkiye olarak tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte oldukça başarılı işlere imza attık ve MediaMarkt’ın faaliyet gösterdiği ülkeler arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduk. Bu başarılı çalışmalarımızın ardından alınan bu karar, MediaMarkt Türkiye’nin de global anlamda güçlenmesi anlamına geliyor. Bununla birlikte sektörünün açık ara en büyük şirketinde, önemli bir pozisyonda görev alacak ve ülkemi temsil edecek olmaktan gurur duyuyorum” dedi.
Bu atama, Türkiye’nin global MediaMarkt organizasyonundaki önceliğinin artması anlamına geliyor
Yenal Gökyıldırım’ın yeni görev ve sorumlulukları, MediaMarktSaturn Perakende Grubu’nun tüm operasyonel kararların alındığı; ve merkezi stratejinin farklı ülkelerde etkin bir şekilde uygulanmasından sorumlu olan Grup Yönetim Kurulu’na yapılan yeni atamalar kapsamında duyuruldu. MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım’ın, Grup COO’su olarak atanması; Türkiye’nin global MediaMarkt organizasyonundaki pozisyonunun da bir üst kulvara yükselmesi anlamına da geliyor.
Yenal Gökyıldırım, MediaMarkt’taki görevine başladıktan hemen sonra ekibiyle birlikte şirketin finansal koşullarında önemli iyileştirmeleri gerçekleştirecek olan bir dönüşüm programını hayata geçirmişti. MediaMarkt’ın son dönemde gerçekleştirdiği yeni nesil perakendecilik ve mağaza yapılanmaları; online satış yatırımları, merkezi fiyatlandırma, yapay zekaya bağlı lojistik ve tedarik sistemlerinin kurulması gibi projeler; Yenal Gökyıldırım’ın liderliğinde gerçekleşti.
Yenal Gökyıldırım hakkında
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra yine aynı üniversitede MBA derecesini alan Gökyıldırım, 25 yılı aşan kariyeri süresince çok sayıda uluslararası şirkette üst düzey görevlerde bulundu. Philips Elektronik’te 14 yıl boyunca İstanbul, Dubai, Viyana ve Amsterdam’da çeşitli üst düzey görevlerde bulunduktan sonra şirketin genel merkezinde Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’dan Sorumlu Başkan olarak görev alan Yenal Gökyıldırım, 2011 yılında Türkiye’ye dönerek Doğan Online’ın CEO’su oldu, ardından da LC Waikiki Mağazacılık Genel Müdürlüğünü üstlendi. MediaMarkt Türkiye’de 2015 yılının Eylül ayında İcra Kurulu Başkanı (CEO) olarak göreve başlayan Gökyıldırım, 2018 yılında da şirketin Global İcra Kurulu Üyeliği’ne ve Doğu Bölgesi Operasyon Başkanlığı’na atanmıştı. Yenal Gökyıldırım, 2020 Ağustos ayı itibarıyla MediaMarktSaturn Perakende Grubu’nun COO pozisyonuna getirildi.
Akıllı Telefonlar
EMUI 11 ve Hongmeng OS, Eylül ayında ortaya çıkacak!
Huawei‘nin resmi web sitesine göre, Huawei Geliştirici Konferansı (HDC 2020) bu yıl 10-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Konferans, Songshan Gölü‘nün çevresinde yapılacak. Burada Huawei’nin HMS Core 5.0, HarmonyOS ve EMUI 11‘i ile ilgili tüm gelişmeleri öğreneceğiz.
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EMUI 11 ve HarmonyOS hakkında neler anlatılacak?
Huawei‘nin CEO’su Richard Yu, iş geliştirme ve yazılım başkanı Wan Chenglu ve bulut hizmetleri başkanı Zhang Pingan konferansta konuşmacı olacak. Bunun haricinde şirkette çalışan özel konuklar da yazılımlarla ilgili detaylı bilgiler verecekler. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan söylentiler, HarmonyOS 2.0‘ın yakında geleceğini ve yeni saat, bilgisayar ve tabletlerde kullanılacağını öngörüyordu. Yu Chengdong dün verdiği röportajda akıllı telefonlarda HarmonyOS’un bu sene kullanılmayacağını açıkladı. Fakat bu yazılımı gelecek sene Huawei cihazlarda görmeye başlayacağız gibi duruyor.
Bu yılın Haziran ayında Huawei, HMS Core 5.0‘ı yayınlamıştı. Yeni yazılım desteği ile birlikte ses, video, görüntü, grafik motoru ve artırılmış gerçeklik motorunda iyileştirmeler yapıldı. Gelecek versiyonlarda ne gibi yenilik ve iyileştirmeler yapılacağını da HDC 2020’de göreceğiz. EMUI 10.1, 30’dan fazla Huawei akıllı telefon ve tablet modeline güncelleme için hazır hale geldi. Yeni arayüzün ise tahmini olarak 250 milyon kullanıcıya ulaşması bekleniyor.
Google, Android 11 işletim sisteminin son halini Eylül ayında yayınlayacak. Şu an geliştirilen EMUI 11 de Android 11 temeline dayanacak. Mate 40 serisi EMUI 11‘i kullanacak ilk telefon serisi olacak. Eylül ayının ortalarında konuyla ilgili daha net bilgiler ortaya çıkacaktır.
Haber
GoPro Hero 9 Black, renkli kılıflarıyla görüntülendi!
Aksiyon kamerası denilince akıllara gelen ilk markalardan GoPro, Hero serisinin yeni ürün grubunu duyurmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki dönemde kullanıcılar ile buluşacak GoPro Hero 9 Black modelinin tasarımı ve bazı aksesuarları ortaya çıktı!
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GoPro Hero 9 Black renkli ön ekran ile gelecek!
Doğru sızıntıları ile bilinen WinFuture, GoPro’nun yeni aksiyon kamerasına ait tanıtım görüntülerine ulaştı. Paylaşılan görsellerde Hero 9 Black net şekilde görülürken, kameranın bazı yeni özellikleri de gözlerden kaçmıyor. Genel olarak tasarımı Hero 8 modeline benzeyen aksiyon kamerası, ön yüzünde renkli LCD ekran ile gelecek. VLOG çekimlerinde alanın nasıl göründüğüne yönelik fikir verecek ön ekranın yanı sıra arka bölümde de dokunmatik ekran yerini koruyor.
Fiziksel değişimin yanı sıra Hero 9 Black’in aksesuar tarafında önemli iyileştirmeler göze çarpıyor. Tanıtım görsellerinde mavi ve turuncu renkli koruma kılıfları bulunurken, bu kılıfların düşmeye dayanıklı kalınlıkta tutulduğu görülüyor. Ayrıca kameranın alt kısmında, ekstra bir parçaya gerek duyulmadan aksesuar bağlanmasına yönelik katlanabilir bir parçanın olduğu da belirtiliyor.
GoPro Hero 9 Black modelinin teknik özellikleri hakkında netleştirilmiş bir bilgi bulunmuyor. Aksiyon kamerasının 4K/60 FPS video kayıt desteği sunacağı tahmin edilirken, iddialara göre 5K çözünürlükte de videolar çekilebilecek. DJI Osmo Action’a göre elini bir hayli güçlendiren yeni GoPro modelinin önümüzdeki haftalarda tanıtılacağını belirtelim.
Samsung
Samsung Galaxy M51, Avrupa’da ön siparişe açılarak tanıtıldı
Samsung, Galaxy M51 adlı orta segmente göz kırpan yeni telefonunu bugün itibariyle resmen duyurdu. Ayrıca cihaz, şimdiden Almanya’da ön siparişe açılmış durumda.
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Samsung Galaxy M51 resmi olarak tanıtıldı
Samsung son zamanlarda ‘M’ serisi sayesinde, kullanıcıların beklentilerini karşılayacak donanımsal ve yazılımsal özellikleri nispeten daha uygun fiyatlı telefonlarla buluşturuyor. İşte bu serinin yeni üyesi Galaxy M51, bugün itibariyle resmen duyuruldu ve Samsung Almanya’nın web sitesinden siyah ve beyaz renk seçenekleriyle ön siparişe açıldı.
Peki Samsung Galaxy M51, kullanıcılara neler sunuyor? Cihazın en önemli özelliğinin, şüphesiz 25W hızlı şarj desteğiyle beslenen 7.000 mAh bataryası olduğunu ifade edebiliriz. Zira genellikle orta segmentte böylesine bataryaya sahip telefon sunan üreticinin pek olmadığını düşündüğümüzde, Samsung oldukça eli açık davranmış. Ayrıca Samsung Galaxy M51; bünyesinde 64 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP derinlik sensörü ve 5 MP makro kamera olmak üzere dörtlü kamera dizilimi barındırıyor. Delikli çentik tasarımının tercih edildiği ön tarafında ise 32 MP’lik bir selfie kamerası bulunan Galaxy M51, kullanıcıları selfie noktasında hayli memnun edeceğe benziyor.
Bunun yanı sıra Samsung Galaxy M51′in 6 GB RAM’e ve 128 GB dahili hafızaya sahip olduğunu ekleyelim. Ek olarak cihaz sahip olduğu 6.7 inç Süper AMOLED ekranıyla kullanıcılara Full HD+ çözünürlüğünde olağanüstü bir deneyim yaşatmayı hedefliyor. Yalnız cihazla ilgili kesinleşmeyen tek şey, hangi yonga setine sahip olduğu; zira bununla ilgili herhangi bir bilgi Samsung’un web sitesinde yer almıyor.
Samsung Galaxy M51′in kutudan Android 10 tabanlı One UI Core arayüzüyle çıkacağını ve parmak izi sensörünün de yan tarafına konumlandırıldığını belirtelim. Şu an için Almanya’da 360 euro fiyat etiketiyle ön siparişe açılan cihazın Türkiye’ye ne zaman geleceği ise bilinmiyor.
Samsung Galaxy M51 teknik özellikleri
Ekran
Tür: Infinity-O ekran
Teknoloji: Süper AMOLED Plus
Boyut: 6,7 inç / 170,18 mm
Çözünürlük: FHD+, 2400×1080 piksel
Depolama
RAM: 6 GB
Hafıza: 128 GB (512 GB’a kadar artırılabilir)
Batarya
Kapasite: 7.000 mAh
Hızlı şarj desteği: 25W
Sensörler
İvmeölçer: Var
Yakınlık sensörü: Var
Gyro sensörü: Var
Parmak izi sensörü: Var (yan tarafında)
Jeomanyetik sensör: Var
Bağlantı
Wi-Fi / Wi-Fi Direct
Bluetooth sürümü: 5.0
GPS özellikleri: Galileo, Glonass, BeiDou
NFC: var
USB: Type-C
Kulaklık girişi: Var
Samsung Galaxy M51 kamera özellikleri
Arka: f/1.8, 64 MP geniş açılı sensör (81 ° görüş alanı)
f/2.2, 12 MP ultra geniş açılı sensör (123˚ görüş alanı)
f/2.4, 5 MP derinlik sensörü
f/2.4, 5 MP makro sensörü
Video kayıt: 4K UHD @ 30 fps (3840 x 2160)
Ön: f/2.2, 32 MP