Mate 30 için Google servisleri yine devre dışı kaldı!

Geçtiğimiz hafta, Huawei Mate 30 serisine basit bir işlem ile Google servislerinin yüklenebileceği ortaya çıkmıştı. Aradan henüz birkaç gün geçmişken resmi olmayan bu yöntem de devre dışı kaldı.

İlginizi Çekebilir: Apple’ın Deep Fusion özelliği iOS 13.2 Beta sürümüne ulaştı!

Huawei Mate 30 için Google servisleri tamamen devre dışı kaldı!

Hatırlayacağınız üzere Huawei Mate 30 serisi, Amerika’nın Huawei’ye uyguladığı ambargodan ötürü kutusundan Google servisleri ve uygulamaları olmadan çıkıyor. Cihazların tanıtımından hemen sonra bu sorunun bir APK paket yükleyici ile aşılabildiği anlaşılmıştı. Kolayca indirilebilen paket yükleyici, Play Store başta olmak üzere hemen hemen bütün Google servislerinin sorunsuz bir şekilde kullanılabilmesini sağlıyordu. Ancak yaşanan yeni bir gelişme, akıllı telefona bu yöntem ile kurulan Google servislerinin devre dışı kalmasına neden oldu. Ayrıca APK’nın derleyicisi olan LZPlay’in internet sitesine de erişim sağlanamıyor.

İddialara göre Google, telefonu mobil cihazların güvenli olup olmadığını test eden SafetyNet uygulamasında zararlı cihaz kategorisine taşıdı. Bu gelişme sonrasında paket yükleyicinin indirdiği Google servisleri cihazı zararlı olarak görmeye başladı ve kurulan uygulamalar da çalışmamaya başladı. Yani Google’ın aldığı önlem zincirleme bir şekilde ilerleyerek telefonların yeniden engellenmesine sebep olmuş gibi görünüyor. Üstelik cihazlar zararlı olarak işaretlendiği için APK şeklinde yüklenen uygulamaların da çalışmaması söz konusu olabilir.

Yaşanan bu durumdan sonra telefonun Google uygulamalarını çalıştırabilmesi için Çinli üreticinin Amerika ile uzlaşmasından başka çözüm yolu kalmadı. Öte yandan, Mate 30 serisinin Avrupa’daki satış performansına göre sorunun çözülmesi yolunda ilerleme sağlanabileceği söyleniyor.