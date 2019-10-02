Akıllı Telefonlar
Mate 30 için Google servisleri yine devre dışı kaldı!
Geçtiğimiz hafta, Huawei Mate 30 serisine basit bir işlem ile Google servislerinin yüklenebileceği ortaya çıkmıştı. Aradan henüz birkaç gün geçmişken resmi olmayan bu yöntem de devre dışı kaldı.
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Huawei Mate 30 için Google servisleri tamamen devre dışı kaldı!
Hatırlayacağınız üzere Huawei Mate 30 serisi, Amerika’nın Huawei’ye uyguladığı ambargodan ötürü kutusundan Google servisleri ve uygulamaları olmadan çıkıyor. Cihazların tanıtımından hemen sonra bu sorunun bir APK paket yükleyici ile aşılabildiği anlaşılmıştı. Kolayca indirilebilen paket yükleyici, Play Store başta olmak üzere hemen hemen bütün Google servislerinin sorunsuz bir şekilde kullanılabilmesini sağlıyordu. Ancak yaşanan yeni bir gelişme, akıllı telefona bu yöntem ile kurulan Google servislerinin devre dışı kalmasına neden oldu. Ayrıca APK’nın derleyicisi olan LZPlay’in internet sitesine de erişim sağlanamıyor.
İddialara göre Google, telefonu mobil cihazların güvenli olup olmadığını test eden SafetyNet uygulamasında zararlı cihaz kategorisine taşıdı. Bu gelişme sonrasında paket yükleyicinin indirdiği Google servisleri cihazı zararlı olarak görmeye başladı ve kurulan uygulamalar da çalışmamaya başladı. Yani Google’ın aldığı önlem zincirleme bir şekilde ilerleyerek telefonların yeniden engellenmesine sebep olmuş gibi görünüyor. Üstelik cihazlar zararlı olarak işaretlendiği için APK şeklinde yüklenen uygulamaların da çalışmaması söz konusu olabilir.
Yaşanan bu durumdan sonra telefonun Google uygulamalarını çalıştırabilmesi için Çinli üreticinin Amerika ile uzlaşmasından başka çözüm yolu kalmadı. Öte yandan, Mate 30 serisinin Avrupa’daki satış performansına göre sorunun çözülmesi yolunda ilerleme sağlanabileceği söyleniyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei, EMUI 10 Beta listesine 33 cihaz daha ekledi!
Huawei, Çin menşeili sosyal paylaşım sitesi olan Weibo’da güncelleme takvimini yayınladı. Aralarında Honor marka cihazların da bulunduğu listeye birçok cihaz daha dahil olacak.
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Huawei, yeni yazılımı deneyimlemek üzere bir grup cihaza daha, erken erişim imkanı sunacağını duyurdu. EMUI 10, şu anda beta testlerinden gelen geri bildirimler doğrultusunda geliştirilmeye devam ediyor.
Yayınlanan listede, hem Huawei hem de Honor marka telefonlar olmak üzere iki tane de Huawei tableti yer alıyor. Açık ve Kapalı Beta olmak üzere ikiye ayrılmış takvime göre güncellemeler, Ekim ve Aralık ayları arasında hangi cihazı kullandığınıza bağlı olarak gönderilecek.
Çin forumunda yayınlanan görselden yola çıkarak oluşturduğumuz takvimi aşağıdan görebilirsiniz:
EMUI 10 (Açık Beta)
- P30 / P30 Pro (Ekim Ortası)
- Mate 20 / Mate 20 Pro / Mate 20X (4G) / Mate 20 RS Porsche (Ekim Sonu)
- Honor 20 / Honor 20 Pro / Honor V20 / Honor Magic 2 (Ekim Sonu)
- Enjoy 8s / P Smart+ 2019 (Kasım Ortası)
- Honor 10 Youth Edition / Honor 20i (Kasım Ortası)
- Mate 10 / Mate 10 Pro / Mate 10 Porsche Design / Mate RS Porsche Design (Kasım Sonu)
EMUI 10 (Kapalı Beta)
- nova 4e / Mate 20 Lite / Enjoy 10 Plus (Ekim Başı)
- P20 / P20 Pro (Ekim Sonu)
- Mate 20X 5G (Kasım Başı)
- Nova 5 Pro (Kasım Ortası)
- Tab M6 8.4/10.8 (Kasım Ortası)
- nova 4 (Kasım Sonu)
- Honor 10 / Honor V10 / Honor 8X (Kasım Sonu)
- Honor 9X / Honor 9X Pro (Aralık Ortası)
Weibo’daki resmi yazıda yapılan açıklamaya göre, bu daha sadece başlangıç. Bu listeye önümüzdeki aylarda daha çok cihazın eklenmesi bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi Mix 4 bekleyenleri üzecek gelişme!
Xiaomi, geçtiğimiz hafta düzenlediği lansmanda Mi 9 Pro 5G modelinin yanı sıra Mi Mix Alpha adlı konsept telefonunu duyurmuştu. Etkinlikte tanıtılmayan Xiaomi Mi Mix 4 ile ilgili üzücü haber ise şirket yetkilileri tarafından geldi.
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Xiaomi Mi Mix 4 modelinin yerine Mi Mix Alpha geliyor
Daha önce Xiaomi Mi Mix 4 hakkında pek çok sızıntı raporlanmış, cihazın Mi 9 Pro modeliyle beraber duyurulacağı iddia edilmişti. Ancak lansmanda 5G uyumlu Mi 9 Pro’nun yanında yalnızca Mi Mix Alpha sergilenince teknoloji meraklıları Xiaomi’yi adeta soru yağmuruna tuttu. Xiaomi pazarlama müdürü Bishop Edward ise bu sorulara Çin’in popüler sosyal medya ağı Weibo üzerinden yanıt verdi.
Edward, yaptığı açıklamada Mi Mix serisinden yeni bir modelin duyurulduğunu ve Mi Mix 4 adlı bir telefonun çıkmayacağını açıkça belirtti. Yönetici bunun yanı sıra etkinlikte toplam 4 yeni ürünün tanıtımını gerçekleştirdiklerini ve sadece iki akıllı telefonun üzerine gidilmesinin yanlış olduğunu ifade etti.
Xiaomi’nin Mi Mix serisinde deneysel tasarımlar üzerine çalıştığını düşünürsek Mi Mix 4’ün çıkmayacağını söylemek gayet mümkün. Zira Xiaomi Mi Mix Alpha modeli, %180 ekran/gövde oranı ve 108 megapiksel kamerasıyla bu misyonu başarıyla yerine getiriyor. Durum böyleyken Xiaomi Mi Mix 4’ün varlığına da pek ihtiyaç kalmıyor. Bütün bunların yanı sıra yeni modelin fiyatının yaklaşık 2.800 dolar olması, tahmin edilebileceği üzere Mi fanları tarafından pek hoş karşılanmadı. Huawei Mate X ve Samsung Galaxy Fold gibi rakipleri varken Mi Mix Alpha’nın böyle bir fiyattan satışa sunulması marka cephesinde biraz hüsran yaratabilir.
Akıllı Telefonlar
Galaxy A50, Ekim güvenlik yaması dağıtılmaya başlandı!
Galaxy A50 için Ekim ayı güvenlik yaması dağıtılmaya kademeli olarak başladı. Kore Devi güncellemeyi periyortlar halinde ay sonu göndermeyi tercih ediyordu fakat bu hamleyle birlikte kullanıcılarına küçük bir süpriz yapmış oldu.
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Samsung, henüz Eylül güvenlik güncellemesini niye göndermediğini merak eden A50 kullanıcıları için küçük bir süpriz yaparak Ekim ayı güvenlik yamasını yayınladı. Kore Devi sunduğu güncelleştirmeyle birlikte Eylül yamasını atlamış oldu. Ama muhtemelen içinde bulunduğumuz ayın geliştirmeleri de dahil edilmiştir.
A505FNXXS2ASJ1 kod adını taşıyan yazılım; İsviçre, Kazakistan, Özbekistan ve birkaç Güney Avrupa ülkelerinde indirmeye sunulmuş durumda. Bu ülkelerden birinde yaşıyorsanız cihazınıza kolay bir şekilde yazılımı yükleyebilirsunuz.
Şu an için, gelen yükseltmenin güvenlik yamaları hariç ne gibi yenilikler getirdiğini bilemiyoruz. Fakat, güncelleme cihazınıza ulaştıysa eğer aşağıdaki yorumlar sekmesinden belirtebilirsiniz.
Her bölge hatta ülke için aynı durumun yaşanacağı da henüz net değil. Samsung, bazı ülkelere Eylül yamasını da şimdilik gönderebilir. Galaxy A50 güncellemeleri 3 aylık periyotlar halinde dağıtıldığı için teknik olarak böyle bir güncellemeyi beklemiyorduk.
Güncellemenin cihazınıza gelip gelmediğini kontrol etmek için Ayarlar uygulamasından “Yazılım Güncellemeleri” sekmesine girebilir. Eğer mevcutsa “İndir ve Yükle” seçeneğine dokunup cihazınıza kurabilirsiniz.
Ayrıca telefonunuza, buraya tıklayarak indirdiğiniz yazılımı cihazınıza bilgisayar üzerinden de yükleyebiliyorsunuz (Dikkat! Bu yazılım Türkiye içerisindeki cihazlara uygun olmayabilir. Tüm sorumluluk kullanıcıya aittir) .