Huawei Mate 30 serisi, Amerika’nın uyguladığı ambargo sorunu nedeniyle Google uygulamaları ve servislerinden yoksun kaldı. Ancak popüler telefona yapılacak birkaç işlem ile bu sorunun kolay bir şekilde çözülebileceği ortaya çıktı.

İlginizi Çekebilir: Batarya kapasitesi için umut verici gelişme!

Huawei Mate 30 Pro’ya Google uygulamaları kolayca yükleniyor!

Huawei, her ne kadar Mate 30 serisini satın almak isteyen kullanıcılara belirli taahhütler verse de mevcut durum yakın zamanda çözülecek gibi görünmüyor. Üstelik cihazda kritik Google servisleri ve sertifikaları yüklü olmadığı için pek çok uygulamanın APK ile çalışması dahi mümkün değil. Bütün bu olumsuzluklara rağmen açık kaynaklı Android yazılımının da yardımıyla Huawei Mate 30 Pro’ya Google uygulamalarının yüklenebildiği ispatlandı.

Huawei Mate 30 serisinde Android’in en saf hali olan AOSP işletim sistemi kullanıldığı için yazılımda çeşitli arka kapılar bulunuyor. Bu arka kapılardan faydalanılarak ihtiyaç duyulan GMS paketi (Google Mobile Services) Mate 30 Pro’ya yüklendi ve sorunsuz şekilde çalıştırıldı. Bilmeyenler için GMS Core yazılımı, Çin için geliştirilen ve Google servislerinin bulunmadığı akıllı telefonlarda da dışarıdan indiriliyor. Yani bu tür işlerle uğraşanlar için tanıdık bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz.

Kolay bir şekilde uygulanabilen yöntemin çalışma garantisinin olmadığını belirtelim. Yani çözümü denemeniz durumunda başarısız olma ihtimali de bulunuyor. Ancak deneyen kullanıcı, işlemin sorunsuz bir şekilde tamamlandığını ve Google uygulamalarına normal şekilde erişebildiğini belirtiyor.

Huawei Mate 30 serisine Google uygulamaları nasıl yüklenir?

İlk olarak buradaki siteden Google Servis Asistanı’nı kurmaya yarayacak uygulamayı cihazın kendi tarayıcısından indirin. İndirme işleminde dışarıdan uygulama indirmesi yapıldığı için bazı güvenlik izinleri gerekmektedir, istenilen izinleri kabul edebilirsiniz.

İkinci adımda yüklediğiniz uygulamaya giriş yapın ve açılan ekranda mavi butona dokunun. Burada cihaz yönetimi için sizden bazı izinler istenecektir. Onaylayıp devam edebilirsiniz.

Ardından Google servisleri ve Play Store’un yükleneceği ekran karşınıza çıkacak. Bu adımda da alt kısımdaki mavi yere dokunarak indirme işleminin tamamlanmasını bekleyin. 6 bileşen de indirilince APK’daki işlemler tamamlanacaktır.

Üçüncü adımdan sonra kurulum APK’sını kapatın, Play Store’u açın ve artık istediğiniz Google uygulamalarını indirebilirsiniz.

Artık ilk indirdiğimiz APK’ya ihtiyacımız kalmadığı için uygulamayı silebiliriz. Bunun için öncelikle sırasıyla “Ayarlar> Güvenlik> Diğer Ayarlar> Cihaz Yöneticileri” adımlarını uygulayarak APK’yı bulun ve tüm izinleri kaldırın. Daha sonra uygulamayı silebilirsiniz.

Bu kolay işlem ile Google servisleri ve uygulamaları Huawei Mate 30 Pro’ya yüklenebilse de bazı özelliklerin hala çalışmadığı görülüyor. Örneğin; Google Asistan güç tuşu ya da “Hey Google” komutu ile aktif edilemiyor. Ya da telefon doğrudan Google tarafından sertifikalandırılmadığı için Netflix gibi DRM ile korunan uygulamalar henüz yüklenemiyor. Bu uygulamaları kullanabilmek için Huawei’nin kendi uygulama marketi App Gallery’e yüklenmesinden başka çözüm yolu gözükmüyor.