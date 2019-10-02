Apple’ın Deep Fusion özelliği iOS 13.2 Beta sürümüne ulaştı!

Apple daha keskin fotoğraflar çekmenize olanak sağlayan yeni kamera teknolojisini iOS geliştiricilerine sunuldu. Yeniliği ilk olarak geçtiğimiz ayki etkinlikte görmüştük.

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Apple geçtiğimiz ay lansmanda, iPhone 11’in sunumununda duyurmuş olduğu yeni kamera teknolojisi ortaya çıktı. Deep Fusion olarak adlandırılan bu özellik sayesinde, deklanşöre basmadan kamera dört kare yakalıyor. Bir kez daha bu “dörtlemeyi” alıp bir uzun metraj çekim yapıyor.

Sekiz çekirdekli “Neural Engine” teknolojisi sizin için en iyi kareyi seçiyor ve yüksek çözünürlüklü HDR fotoğraflar yaratıyor. Ortaya çıkan sonuca bakarsak detaylı, keskin hatlarda ve daha doğal görünüme sahip bir fotoğrafınız olacaktır.

Nöral işlemcinin bir parçası olan “Makine Öğrenmesi” sayesinde, çektiğiniz görseller incelenecek ve hava, yeşillik veya yüz tonlarının görünüşüne bağlı olarak farklı şekillerde işlem görecek. O esnada, bina ve renk tonları, A13 işlemcisinin içerisindeki Nöral birimden elde edilen değerler de baz alınacak.

“Deep Fusion” teknolojisi, iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max gibi son nesil cihazlarla uyumlu çalışıyor.

Bu özelliğin iOS 13.2 ile gelmesi bekleniyor. Fakat, geliştirici erişiminiz varsa iOS Beta sürümünde bu özelliği deneyimleyebilirsiniz. Açık Beta’daki kullanıcılar ise bu geliştirmeyi çok daha yakın bir sürede test edebilecekler.