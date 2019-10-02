Apple
Apple’ın Deep Fusion özelliği iOS 13.2 Beta sürümüne ulaştı!
Apple daha keskin fotoğraflar çekmenize olanak sağlayan yeni kamera teknolojisini iOS geliştiricilerine sunuldu. Yeniliği ilk olarak geçtiğimiz ayki etkinlikte görmüştük.
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Apple geçtiğimiz ay lansmanda, iPhone 11’in sunumununda duyurmuş olduğu yeni kamera teknolojisi ortaya çıktı. Deep Fusion olarak adlandırılan bu özellik sayesinde, deklanşöre basmadan kamera dört kare yakalıyor. Bir kez daha bu “dörtlemeyi” alıp bir uzun metraj çekim yapıyor.
Sekiz çekirdekli “Neural Engine” teknolojisi sizin için en iyi kareyi seçiyor ve yüksek çözünürlüklü HDR fotoğraflar yaratıyor. Ortaya çıkan sonuca bakarsak detaylı, keskin hatlarda ve daha doğal görünüme sahip bir fotoğrafınız olacaktır.
Nöral işlemcinin bir parçası olan “Makine Öğrenmesi” sayesinde, çektiğiniz görseller incelenecek ve hava, yeşillik veya yüz tonlarının görünüşüne bağlı olarak farklı şekillerde işlem görecek. O esnada, bina ve renk tonları, A13 işlemcisinin içerisindeki Nöral birimden elde edilen değerler de baz alınacak.
“Deep Fusion” teknolojisi, iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max gibi son nesil cihazlarla uyumlu çalışıyor.
Bu özelliğin iOS 13.2 ile gelmesi bekleniyor. Fakat, geliştirici erişiminiz varsa iOS Beta sürümünde bu özelliği deneyimleyebilirsiniz. Açık Beta’daki kullanıcılar ise bu geliştirmeyi çok daha yakın bir sürede test edebilecekler.
Apple
iPhone 11 serisi AnTuTu testi sonuçları ortaya çıktı
Akıllı telefon denilince akla gelen ilk testlerden AnTuTu Benchmark, iPhone 11 serisinin test sonuçlarını yayınladı. Yeni iPhone modellerinin merak edilen AnTuTu test sonuçları haberimizde!
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iPhone 11 serisinin AnTuTu Benchmark test sonuçları şaşırttı!
AnTuTu Benchmark v7 testlerinde ortaya çıkan üç iPhone da gizlenmek için kod adlarıyla görüntüleniyor. Ancak özelliklere bakıldığında hangi sonucun hangi iPhone modeline ait olduğu kolayca ayırt edilebiliyor. Test detaylarında tüm modellerin 4 GB LPDDR4 RAM‘e sahip olduğu doğrulanırken, Pro Max modeli 512 GB depolama ile diğerlerinden ayrılıyor. Önceki söylentilerde Pro ve Pro Max modellerinin 6 GB RAM ile geleceği iddia edilirken, lansmanda ortaya çıkan veriler iddiayı yalanlamıştı.
iPhone 11 test skorları ise cihazların yüksek performansını ortaya koyuyor. Serinin başlangıç modeli iPhone 11, toplamda 456.655 puan alırken Pro versiyonundan yaklaşık 1.000 puan önde görünüyor. Pro Max modeli ise depolama alanı avantajından ötürü 462.098 puan alarak serinin en performanslı telefonu oluyor. Bu sonuçlara göre güncel iPhone’lar, geçtiğimiz yıl satışa sunulan iPhone XS ve XS Max’e kıyasla %28 oranında puan artışı yaşamış.
Apple’ın belirlediği ilk parti ülkelerde ön siparişe çıkan yeni iPhone’lar 699 dolardan başlayan fiyat etiketi ile 20 Eylül’den itibaren satışta olacak. Cihazların ülkemizde ne zaman satışa sunulacağı ve fiyatlarının nasıl olacağı ile ilgili bir bilgi ise henüz mevcut değil.
Apple
İPhone 11 Pro, Geekbench sonuçları ortaya çıktı!
İPhone 11 Pro modelinin Geekbench benchmark testinden aldığı sonuçlar ortaya çıktı. Telefon gücünü Apple A13 Bionic işlemcisinden alıyor.
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İPhone 11 Pro Geekbench sonucu
Geçtiğimiz günlerde düzenlenen etkinlikle tanıtılan yeni iPhone ailesinin tüm üyeleri gibi Pro versiyonu da gücünü 7 nm+ teknolojisiyle üretilen yeni nesil Apple A13 Bionic işlemcisinden alıyor. 4 GB RAM‘li telefonun Geekbench benchmark testinden aldığı sonuçlar paylaşıldı.
Tek çekirdekte 5,472 çoklu çekirdekte ise 13,769 puanlarını alan işlemci Snapdragon ve Exynos tarafındaki Snapdragon 855+ ve Exynos 9825 gibi üst seviye rakiplerini rahatlıkla geçmiş gibi gözüküyor. Test sonuçlarında ayrıca altı çekirdekli işlemcide her bir çekirdeğin maksimum 2.66 GHz hızında çalıştığı da belli oldu.
Akıllı Telefonlar
Apple iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max tanıtıldı!
Apple, uzun süren bekleyişin ardından yeni akıllı telefon modelleri iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max’i duyurdu. Güncellenen tasarımı ve yenilenen teknik özellikleri ile karşımıza çıkan telefonlar ile ilgili detaylar haberimizde!
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iPhone 11 serisi, üç farklı modeliyle resmi olarak duyuruldu!
Sızıntıları aylar öncesinden ortaya çıkan iPhone 11, bugün Apple’ın Steve Jobs Theater sahnesinde yaptığı lansman ile beraber resmen duyuruldu. Toplam 3 farklı cihazdan oluşan seri, tasarımıyla geçtiğimiz yılın modeli iPhone XS’e oldukça benziyor. Ön yüzünde Face ID sensörlerinin de bulunduğu geniş bir çentiğe ev sahipliği yapan telefonlarda 7000 serisi alüminyumdan üretilen gövde kullanılmış. Arka bölümde ise dokulu mat cam kaplamanın devam etmesiyle beraber kare formuna dönüşen kamera modülü dikkat çekiyor.
iPhone 11 özellikleri ve fiyatı
Serinin en küçük akıllı telefonu olan iPhone 11’de 6.1 inçlik Liquid Retina LCD ekran kullanılıyor. 828 x 1792 piksellik bir çözünürlüğe sahip ekran, iPhone XR’a göre iyileştirilmiş bir ekran/gövde oranı sunuyor. Gücünü 6 çekirdekli Apple A13 Bionic işlemciden alan telefon, işlemci tarafında 7 nm tekniğini korusa da perde arkasında önemli geliştirmeler ile geliyor. Üretiminde 10 milyon transistörün kullanıldığı işlemcide grafik birimi çekirdek sayısı 4’ten 6’ya çıkarılmış. Bu da A12 Bionic’e göre %25 daha hızlı GPU performansı sağlıyor. Ayrıca arttırılmış gerçeklik tarafında yeni duyurulan AMX teknolojisi ile bu işlemler ana çekirdeklere yük binmeden hızlı şekilde gerçekleşiyor.
4 GB RAM ve 64/256/512 GB depolama seçenekleri ile gelen iPhone 11, kamera tarafında ise ikili arka kamera paketi ile dikkat çekiyor. Her biri 12 megapiksel çözünürlüğündeki çift kameradan biri f/1.8 diyafram açıklığı ile ana kamera görevini görürken, diğer kamera ise 120 derecelik ultra geniş açı imkanı sunuyor. OIS, çift tonlu LED flaş, HDR, stereo ses kaydı ve 4K/60 FPS video kayıt desteği gibi özellikler ise arka kameraya eşlik ediyor. ToF 3D desteğine sahip olan ön kamera ise 12 megapiksel çözünürlüğünde ve Face ID için ihtiyaç duyulan TrueDepth sensörleri bünyesinde barındırıyor.
3.110 mAh kapasiteli bir bataryası bulunduğu tahmin edilen telefon, kutusundan iOS 13 işletim sistemi sürümü ile çıkacak. IP68 sertifikası, NFC, Dolby Atmos, Bluetooth 5.0, WiFi 6, Power Delivery 3.0 hızlı şarj desteği gibi özelliklerle donatılan telefonun fiyatı ise 699 dolardan başlıyor.
iPhone 11 Pro özellikleri ve fiyatı
Serinin ortanca modeli olan iPhone 11 Pro, özellikle kamera tarafında daha gelişmiş bir telefon izlenimi veriyor. 5.8 inçlik Super Retina XDR OLED ekran ile gelen telefon, 1125 x 2436 piksel çözünürlük ile kaliteli bir görüntü deneyimi sunuyor. HDR10 özelliğine sahip ekranda basınca duyarlı 3D Touch özelliğine yer verilmemiş. Böylece Taptic Engine sistemi de iPhone serisinden kaldırılmış oldu.
6 GB RAM haricinde diğer pek çok özelliği serinin giriş modeli ile benzer olan telefonun farkı arka kamerasında ortaya çıkıyor. Telefoto özelliği katan üçüncü bir arka kameraya sahip olan iPhone 11 Pro, 2x optik yakınlaştırma teknolojisinin yanı sıra çift OIS ile dikkat çekiyor. Ayrıca Pro ve Pro Max modelinde sunulan Apple Pencil desteği de bu alanda bir ilki getiriyor.
3.190 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olduğu tahmin edilen telefon, ters şarj özelliği ile başka mobil cihazları da şarj edebiliyor. Son olarak 18W hızlı şarj desteğine sahip şarj cihazı ile kutusundan çıkan telefonun 999 dolarlık başlangıç fiyatının olduğunu belirtelim.
iPhone 11 Pro Max özellikleri ve fiyatı
iPhone 11 Pro Max ise Pro modeline göre ekran boyutuyla öne çıkıyor. Serinin ortanca telefonu ile donanımsal özellikleri taşıyan modelde 6.5 inç ve 1242 x 2688 piksel çözünürlüklü Super Retina XDR OLED ekran tercih edilmiş. Ayrıca batarya kapasitesi de 3.500 mAh olarak biraz daha artmış. Serinin en büyük telefonu olan Pro Max’in fiyatı ise 1.099 dolardan başlayacak.
iPhone 11 serisinin ön sipariş süreci ilk parti ülkelerde 13 Eylül’den itibaren başlayacak. Mağazalarda satışa sunulma tarihi ise 20 Eylül olarak açıklandı. Cihazların ülkemizdeki ön sipariş ve satış sürecinin ne zaman başlayacağı ile ilgili bilgi verilmedi.