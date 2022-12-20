Mastodon’un CEO’su, kurucusu ve baş geliştiricisi Eugen Rochko tarafından yakın zamanda yayınlanan bir blog yazısına göre, merkezi olmayan sosyal medya ağı Ekim ve Kasım ayları arasında kullanıcı tabanında keskin bir artış yaşadı ve aylık aktif kullanıcı sayısı yaklaşık 300.000’den 2,5 milyona yükseldi.

Elon Musk Ekim ayı sonunda Twitter’ın kontrolünü resmen ele geçirdi, dolayısıyla Mastodon’un kullanıcı sayısındaki keskin artış Musk’ın platformu satın almasının hemen ardından gerçekleşti.

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Rochko’nun tweeti, @ElonJet’e yönelik halen yürürlükte olan yasağın ardından, Twitter’ın Mastodon’a, bazı gazetecilere ve @joinmastodon hesabına yönelik artık geri çevrilmiş olan bağlantı yasaklarına da değindi.

Rochko’ya göre bu durum, merkezi platformların sosyal ağınızı tutsak tutarken söylemenize izin verilenler konusunda keyfi ve haksız kısıtlamalar getirebileceğini hatırlatıyor. Mastodon olarak, siz ve kitleniz arasında bir arabulucu olmaması gerektiğini ve hükümet gibi kamu kuruluşlarının halkla iletişim kurmak için özel bir platforma güvenmek zorunda kalmaması gerektiğini düşünüyoruz.

Ancak Rochko Mastodon’un geleceği konusunda iyimser. “Mastodon’un büyüdüğünü ve dünyanın dört bir yanındaki haber merkezlerinde bir isim haline geldiğini görmekten heyecan duyuyoruz ve hızlı büyüme ve artan taleple birlikte gelen yeni zorluklarla yüzleşmek için yazılımımızı geliştirmeye devam etmeye kararlıyız.”

“Basın özgürlüğünün işlevsel bir demokrasi için kesinlikle gerekli olduğunun bilinciyle, Mastodon’un büyümesini ve dünyanın dört bir yanındaki haber merkezlerinde tanınan bir isim haline gelmesini görmekten heyecan duyuyoruz” diye yazdı.