ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Mastercard’ı rakip ödeme ağlarına kart ödemelerini işlemek için ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamaya başlamaya mecbur etmek istiyor. FTC, Mastercard’ın tüccarların işlemleri alternatif ağlar üzerinden yönlendirmesini yasaklayarak Durbin Değişikliği olarak bilinen Dodd-Frank Yasası’nın bir hükmünü ihlal ettiğini iddia etti.

Eylemler, Apple Pay, Google Pay ve Samsung Pay gibi mobil ödeme uygulamalarının arkasındaki teknoloji olan “tokenization “ı hedefliyor.

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Akıllı telefonunuzun mobil cüzdanını kullanarak bir banka veya kredi kartı satın aldığınızda, yazılım, hesabınızla ilişkili ana numara da dahil olmak üzere hassas bilgileri ayrı bir dizi tek seferlik “belirteç” ile değiştirir. Mastercard ve Visa, bu uygulamanın dolandırıcılığı önlediğini, çünkü jetonların “yoldayken” kullanılabilecek bilgiler içermediğini söylüyor. Jetonlar ancak Mastercard ya da Visa sunucularına ulaştıktan ve asıl hesap sahibine bağlandıktan sonra bir kişiyi işaret ediyor.

FTC’ye göre, Mastercard geçmişte rakip ağların token kasasına erişmesine izin vermemiş. Bu da tüketicilerin mobil cüzdanla ödeme yapmayı her seçtiklerinde, tüccarların işlemi Mastercard (veya Visa) üzerinden yönlendirmek ve şirkete genellikle rakiplerinden daha yüksek bir işlem ücreti ödemek zorunda oldukları anlamına geliyor. Durbin Değişikliği, bankaların tüm banka kartlarında iki rakip ödeme ağını desteklemesini gerektiriyor. Bu hüküm, ağlar arasındaki rekabeti teşvik etmek amacıyla Kongre tarafından yürürlüğe konmuştur. FTC, Visa ile benzer bir anlaşmaya varıp varmadığını açıklamadı.

Mastercard temsilcisi Seth Eisen Bloomberg’e yaptığı açıklamada, “Bu konuyu kapatmak için bu adımları atarken, tokenize işlemlerin hem tüketiciler hem de tüccarlar için daha yüksek düzeyde koruma sağladığından şüphe duyulmamalıdır” dedi. “Güvenliğe odaklanmamız, son derece rekabetçi bir pazarda çabalarımıza rehberlik ediyor ve her insanın beklediği gönül rahatlığını sağlayan yeniliklere yatırım yapmaya devam etmemiz için teşvik sağlıyor.”