İtalyan otomotiv devi Maserati, GranTurismo Folgore isimli otomobilini piyasaya sürmüştü. Oldukça yakışıklı olan bu modelden sonra ise Maserati, şimdi de Maserati GranCabrio Folgore isimli yeni otomobilini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Detaylara bakalım.

Maserati GranCabrio Folgore neler sunacak?

GranTurismo Folgore, oldukça güçlü bir otomobildi. Otomobilde 761 HP gücünde bir motor bulunuyor. Bu motora 92.5 kWh büyüklüğünde bir pil paketi eşlik ediyor. Otomobil bu pil paketi ve bu motorla birlikte maksimum 320 km/sa hız ve 455 km menzil sunuyor.

*Maserati GranTurismo Folgore

Maserati GranCabrio Folgore ise bu otomobilin cabrio yani üstü açılabilen versiyonu olacak. Maserati, Maserati GranCabrio Folgore üzerinde uzun süredir çalışıyor ve piyasaya çıktığında zengin oyuncağı olacak gibi görünüyor.

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Ancak gerçekçi olmakta da yarar var. Bu kadar güçlü bir otomobil için bu pil oldukça yetersiz. Evet otomobil WLTP verilerine göre 455 km menzil sunuyor. Ancak bu verilen menzil gerçek kullanımlarda düşüyor. Açıkçası dünya elektrikli otomobil için halen hazır değil. Bu durumu Amerika Birleşik Devletleri’nde bu sene soğuktan mütevellit yolda kalan Tesla marka otomobillerde gördük. Elektrikli otomobile geçiş için menzil ve şarj hızı sorunlarının çözülmesi gerek. Tabii ki fiyatlarda da buna paralel olarak düşme yaşanması gerekiyor ki insanlar elektrikli otomobil tercih etsin.