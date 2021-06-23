Marvel Hayranlarına Oppo’dan Müjde, Reno5 Marvel Edition Duyuruldu!

Oppo, Marvel hayranları için elini taşın altına koydu ve Marvel serilerinin severlerine özel olarak Reno5 Marvel Edition’ı duyurdu. Oppo Reno5 Marvel Edition, Marvel’in The Avengers serisindeki karakterlerini ve bu karakterlere has imgeleri; en yeni akıllı telefonuyla birleştirerek dünya çapındaki Marvel hayranlarının dikkatini çekecek bir akıllı telefon haline gelmiş durumda.

reklam

İlginizi çekebilir: Oppo A54 İnceleme | Oppo’nun Yeni Yerlisi Neler Sunuyor?

Reno5 Marvel Edition, Marvel Evreni’yla teknolojiyi bir araya getiriyor

Oppo Reno5 Marvel Edition’ın tasarımı Avengers: Endgame filmindeki karakterlerin giydiği, siyah, gri, gümüş ve kırmızı renklerin kombinasyonuna sahip olan Quantum Suit kıyafetlerinden esinlenmiş. Cihazın arkasında, ortada bulunan Avengers logosunu ve Captain America’nın kalkanını içeren iki ikonik Marvel görselinin oluşturduğu yuvarlak ‘A’ logosu öne çıkıyor. Fresnel Lens adı verilen işlem kullanılarak oluşturulan ‘A’ logosu, farklı açılardan bakıldığında dokulu ve üç boyutlu görünebiliyor. Ayrıca akıllı telefonun arkası, Black Widow logosundan ilham alınarak ‘X’ harfini oluşturacak şekilde tasarlanmış. ‘X’ harfinin verdiği etki, iki farklı malzemenin kombinasyonuyla oluşturulmuş durumda. Marvel Edition’ın elektro kaplama işlemiyle üretilen gümüş renkli yan kısımlarındaki orta siyah çizgi, lazer aşındırma yöntemiyle işlenmiş.

Reno5 Marvel Edition başka neler sunuyor

Reno5 Marvel Edition modelinin öne çıkan yanlarından biri, 6.4 inç boyuta sahip olan ve 90Hz ekran tazeleme hızı sunabilen AMOLED ekranı. Bunun dışında cihaz, 171 gr ağırlığa ve 7,8 mm kalınlığa sahip; yani gayet ince ve hafif bir cihaz. Oppo Reno5 Marvel Edition, kullanıcılara klasik Reno deneyimini ve bu deneyimin beraberinde Marvel Evreni’nin heyecanını ve tutkusunu kullanıcısına yaşatabiliyor.

Telefonu her açtığınızda, sizi Avengers animasyonu karşılıyor

Oppo Reno5 Marvel Edition, sadece dış görünüşüyle Marvel evrenini yansıtmaktan çok daha fazlasını yapabiliyor. Oppo Reno5 Marvel Edition kullanıcıları, başlangıç animasyonu esnasında Avengers logosuyla selamlanıyor. Ayrıca cihazınızı şarja taktığınızda, üst kısmında beliren şarj ikonu, Iron Man’in ışık halkalarının animasyonuyla gösteriliyor. Oppo Reno5 Marvel Edition en güncel ColorOS sürümüyle geliyor ancak kullanıcı arayüzü, Marvel Evreni’nden öğelerle tamamen özelleştirilmiş özel tasarım detayları da içeriyor. Ana ekranın arka planı, akıllı telefonun dış tasarımındaki imgeler, koyu gölgeler, gri, beyaz ve kırmızı renklerle Avengers Quantum Suits ve uzay aracını baz alan bir tasarıma sahip. Ayrıca, ana ekranda yer alan Oppo uygulamalarının simgeleri, Marvel Evreni’ndeki çeşitli kahramanlar veya onlara ait öğelerle değiştirilmiş durumda. Örneğin kamera simgesi, Iron Man’in zırhından çizgiler ve renkler içeriyor; yenilenen mesaj simgesinde ise Kaptan Amerika’nın kaskı ve kalkanı kullanılıyor.

Oppo ayrıca, yalnızca Reno5 Marvel Edition için Marvel’in Avengers karakterlerini içeren altı farklı kilit ekranı duvar kâğıdı oluşturmuş durumda. Akıllı telefonun tasarımında yer alan simgelerle ve diğer Marvel öğeleriyle birlikte bu aksiyon sahneleri, tüm Marvel hayranlarına hitap ediyor. Bunlar ek olarak, Marvel filmlerinin açılış sahnelerinden ilham alan kapaklı kitap tarzı bir animasyon, farklı duvar kâğıdı seçimlerinde kullanıcıları her seferinde Marvel Evreni’nin ruhunu tekrar yaşamalarına yardımcı oluyor.

Aksesuarlarda da Marvel esintileri

Akıllı telefonun tasarımına ek olarak, Oppo Reno5 Marvel Edition ile birlikte gelen ambalaj ve aksesuarlar da dikkatleri üzerine çekiyor. Ambalajı açınca karşınıza, özel bir karta basılı, Avengers logosu çıkıyor. Kulaklık, SIM kart çıkarma iğnesi, şarj cihazı ve kablosu dahil kutudan çıkan her şey, Marvel’s Avengers grafikleri ve renkleri içeriyor. Cihazın kutusu da, altı adet orijinal Marvel Avengers karakteri içeren kırmızı bir arka plana sahip. Son olarak da, Marvel’e özgü tarzda tasarlanmış koruyucu bir telefon kılıfı da kutu içinde kullanıcılara sunulmuş durumda.

Reno5 Marvel Edition’ı satın almayı düşünen Marvel hayranları için, Reno5 Marvel Edition’ın Oppo tarafından Türkiye’de tavsiye edilen satış fiyatı ise KDV dahil 5.299 TL olarak belirlenmiş durumda.

Eğer Reno5 Marvel Edtion’a Hepsiburada üzerinde göz atmak ve satın almak isterseniz buradaki linke göz atabilirsiniz: https://app.hps.im/d7ct/193fd84f