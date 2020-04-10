Haber
Epic Games’ten 148 TL değerinde iki adet ücretsiz oyun!
Epic Games tarafından, kullanıcılara her hafta birbirinden güzel ve sürükleyici oyunlar hediye edildiğini biliyoruz. Bu haftanın fırsat köşesinde Sherlock Holmes: Crimes and Punishments ve Close To The Sun adlı yapımlar var.
Bugünden itibaren 16 Nisan tarihine kadar kütüphanenize eklediğinizde, kalıcı bir şekilde sahip olabileceğiniz oyunlar, dedektiflik temasıyla birlikte oyuncular için güzel bir hikaye deneyimi sunuyor.
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Sherlock Holmes: Crimes and Punishments
Etkileyici dedektif Sherlock Holmes’u canlandırdığımız yapımda, birbirinden karmaşık ve etkileyici dedektiflik olayları ile ilgileneceğiz. Yapımda yer alan olaylar sürükleyici biçimde, birden fazla konuyu esas alıyor yani bazen bir hırsızlık vakasına giderken bazen bir cinayet mahallinde kendimizi bulabiliyoruz.
Sistem gereksinimleri
Minimum
-İşletim Sistemi: Win Vista 32 ya da daha üst bir versiyon
-İşlemci: Core 2 Duo E4600 2.4GHz ya da Athlon 64 X2 Dual Core 5200+
-RAM: 2 GB
-Gerekli HDD Alanı: 14 GB
-Ekran kartı: GeForce GTS 450 ya da Iris Pro Graphics 5200 Desktop(+1024MB)
-DirectX: DX 9
-Tavsiye Edilen
-İşletim Sistemi: Win 7 64 ya da daha üst bir versiyon
-İşlemci: Core 2 Quad Q6600 2.4GHz ya da APU A6-3600 Quad-Core
-RAM: 4 GB
-Gerekli HDD Alanı: 14 GB
-Ekran kartı: GeForce GTX 460 ya da Radeon HD 5830(+1024MB)
-DirectX: DX 11
Close To The Sun
Rose adlı bir geç kızı canlandıracağımız yapımda, Nikola Tesla’nın bir ürünü olan ve dünyanın en zeki insanlarına kapısı açan Helios adlı gemide, kız kardeşimiz Ada’yı bulmaya çalışıyoruz. Maceramız esnasında uğradığımız adada Karantina yazısıyla karşılaşmamız dikkat çekici.
Sistem gereksinimleri
Minimum
– İşletim Sistemi: Windows 10
– İşlemci: Core i5 / AMD FX 2.4 Ghz
– Bellek: 8 GB RAM
– Ekran Kartı: 3GB VRAM ile NVIDIA GeForce GTX Series 7 veya AMD Radeon R9
– DirectX: Sürüm 11
– Ses: DirectX uyumlu
– Depolama: 50 GB boş alan
Önerilen
– İşletim Sistemi: Windows 10
– İşlemci: Core i7 / AMD Ryzen 7
– Bellek: 8 GB RAM
– Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD RX 470
– DirectX: Sürüm 11
– Ses: DirectX uyumlu
– Depolama: 50 GB boş alan
Oyunları elde etmek için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından Sherlock Holmes ve Close To The Sun için ayrılan bağlantılara giderek kütüphanenize eklemeniz gerekiyor.
Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın
Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın
Oyunları kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemek için son gün 16 Nisan.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21, ekran altında kamera ile gelebilir!
Samsung, Galaxy S20 ailesinin tanıtımının ardından önümüzdeki yıl tanıtacağı Samsung Galaxy S21 için çalışmalara başlamış gibi görünüyor. Cihazlara ait ilk bilgi ise ekran altında ön kamera ile gelebilecekleri şeklinde.
Ice Universe Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Galaxy S21 serisinin ekran altı ön kameraya sahip olacağını iddia etti.
Samsung is considering using the under-screen camera technology on the Galaxy S21 first, and is evaluating the feasibility of the technology.
— Ice universe (@UniverseIce) April 9, 2020
Samsung’un büyük geliştirme ve değişiklikleri Galaxy S serisinde yaptığı düşünüldüğünde söz konusu değişiklik oldukça mantıklı görünüyor. Fakat ekran altına kamera yerleştirmenin zorlukları bulunuyor. Ekran altında yer alan kameranın yeterli ışık almakta zorlanması ve kamera alanındaki piksel yoğunluğu ile ekranın geri kalanını bu konuda eşlemek bunlardan bazıları. Samsung’un Dünya’nın en büyük ekran üreticilerinden biri olduğu düşünüldüğünde, bu problemlere mutlaka çözüm bulunabileceğini söyleyebiliriz.
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Samsung, Oppo ve Xiaomi’nin aksine daha önce bu teknoloji ile ilgili bir prototip ürün göstermedi. Fakat yinede ilk olmak amacıyla bu teknolojiyi rakiplerinden önce cihazlarına getirebilir.
Yapılan iddianın doğru olup olmadığını öğrenmek için Samsung Galaxy S21 serisinin tanıtımını yani 2021 Yılı’nı beklememiz gerecek gibi görünüyor.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Galaxy A70 Android 10 güncellemesi cihazları bozuyor mu?
Samsung‘un orta seviye telefonu olan Galaxy A70, yeni bir sorun ile karşı karşıya. İddialara göre cihaz Android 10 güncellemesi ile donanımsal tamir gerektiren sıkıntılar yaşamakta.
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Galaxy A70 ciddi bozulma tehlikesi ile karşı karşıya
Samsung Galaxy A70, Nisan 2019 tarihinde piyasaya çıktı. Orta seviye telefon rekabetinin içerisinde yer alan cihaz, Android 10 güncellemesini almaya başladı. Ancak güncelleme bazı sorunları beraberinde getirdi. Şöyle ki SamMobile isimli internet sitesinde yer alan habere göre, Galaxy A70 cihazlarına gelen Android 10 güncellemesi, bazı cihazlarda donanımsal soruna (hardware brick) neden olmakta. Cihazın Hollanda sürümüne gelen güncelleme sonrası bazı kullanıcılar telefonlarını açamamaya başladı ve teknik servisin yolunu tutmak zorunda kaldı. Bazı kullanıcıların güncelleme sonrası şarj giriş yerlerinin anakarta bağlı kısımlarında oluşan sıkıntı nedeniyle kilitlenmeler yaşadığı ve cihazlarını açamadığı bildirildi. Sorun ise daha önce belirttiğimiz gibi parça değişimi olmadan çözülemiyor. Teknik servislerden alınan geri dönüşte ise cihazların yazılımsal bir güncelleme ile değil donanımsal parça değişimleri sayesinde tamir edilebildiği aktarıldı.
Samsung şu an her hangi bir aksiyon almasa da, Hollanda dışında diğer ülkelerde de benzer sorunların yaşanabileceği söz konusu. Galaxy A70 gibi kuvvetli bir cihazda böylesine ciddi bir sorun yaşanması tabi ki firmanın hanesine eksi puan olarak yansıyabilir. Firma bu sorunun yaygınlaşmasını önlemek için ne tür adımlar atacak merakla takip ediyor olacağız. Güncelleme nisan ayı başında tüm cihazlar için indirime sunuldu. Türkiye‘den ise şu anlık her hangi bir sorun kayıtlara geçmedi. Hala Android 10 güncellemesini almadıysanız cihazınızın ayarlar kısmından sistem güncellemelerini sorgulayabilirsiniz. Eğer güncellemeyi aldıysanız ve her hangi bir sorunla karşılaşmadıysanız panik olmanızı gerektirecek bir durum söz konusu değil.
Akıllı Telefonlar
Honor Play 4T ve Play 4T Pro duyuruldu!
Huawei’nin alt markası olarak bilinen Honor, orta seviye özelliklere sahip Play 4T ve Play 4T Pro modellerini duyurdu. Honor Play 4T serisi, yüksek fiyat/performans seviyesiyle dikkat çekmeyi başarıyor!
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Honor Play 4T ve 4T Pro, fiyat performans pazarını karıştırabilir!
2020’nin ilk çeyreğinde giriş, orta ve üst seviye özelliklere sahip pek çok model tanıtan Honor, duyurularına tüm hızıyla devam ediyor. Markanın Play serisine ait yeni cihazları ise sınıflarında fark yaratan özellikler ile geliyor. Orta-üst seviye özelliklere göz kırpan Honor Play 4T Pro, 6.3 inç boyutunda Full HD+ AMOLED ekrana sahip. Bu ekranda parmak izi okuma özelliği de taşıyan telefona HiSilicon Kirin 810 işlemci güç veriyor. Cihazın 6/8 GB RAM ve 128 GB UFS 2.1 depolama seçenekleri ise dikkat çekiyor.
Kamera tarafında 48+8+2 megapiksellik üçlü arka kamera paketi taşıyan Play 4T Pro’nun 16 megapiksel çözünürlüklü ön kamerası ise ekran çentiğine gizlenmiş. Telefonun 4.000 mAh kapasiteli bataryası ise 22.5W’lık hızlı şarj desteği sayesinde hızlı bir şekilde doluyor.
Serinin diğer cihazı olan Honor Play 4T ise benzer tasarıma sahip olduğu Pro sürüme göre daha düşük özellikler barındırıyor. 6.3 inçlik HD+ IPS ekran ile gelen telefonda parmak izi okuyucu arka kısma fiziksel olarak yerleştirilmiş. Gücünü HiSilicon Kirin 710A işlemciden alan model, 6 GB RAM ve 128 GB depolama şeklinde tek bir seçeneğe sahip.
48+2 megapiksel çözünürlüklü çift arka kamerada ise Pro sürümün aksine ultra geniş açılı sensör bulunmuyor. Ekran çentiğinin içindeki ön kamera da 8 megapiksel çözünürlüğe indirgenmiş. Ayrıca cihazın batarya kapasitesi Pro sürüm ile aynı olmasına karşın hızlı şarj desteğine yer verilmiyor.
Kutusundan Android 10 işletim sürümüyle çıkan Play 4T ve 4T Pro, uygulama desteği tarafında Huawei Mobil Servisleri (HMS) ile dikkat çekiyor. Son olarak Play 4T modelinin 155 Euro, 4T Pro’nun ise 195 ve 220 Euro’luk fiyatlarıyla satışa sunulacağını belirtelim.