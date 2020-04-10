Epic Games’ten 148 TL değerinde iki adet ücretsiz oyun!

Epic Games tarafından, kullanıcılara her hafta birbirinden güzel ve sürükleyici oyunlar hediye edildiğini biliyoruz. Bu haftanın fırsat köşesinde Sherlock Holmes: Crimes and Punishments ve Close To The Sun adlı yapımlar var.

Bugünden itibaren 16 Nisan tarihine kadar kütüphanenize eklediğinizde, kalıcı bir şekilde sahip olabileceğiniz oyunlar, dedektiflik temasıyla birlikte oyuncular için güzel bir hikaye deneyimi sunuyor.

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Sherlock Holmes: Crimes and Punishments

Etkileyici dedektif Sherlock Holmes’u canlandırdığımız yapımda, birbirinden karmaşık ve etkileyici dedektiflik olayları ile ilgileneceğiz. Yapımda yer alan olaylar sürükleyici biçimde, birden fazla konuyu esas alıyor yani bazen bir hırsızlık vakasına giderken bazen bir cinayet mahallinde kendimizi bulabiliyoruz.

Sistem gereksinimleri

Minimum

-İşletim Sistemi: Win Vista 32 ya da daha üst bir versiyon

-İşlemci: Core 2 Duo E4600 2.4GHz ya da Athlon 64 X2 Dual Core 5200+

-RAM: 2 GB

-Gerekli HDD Alanı: 14 GB

-Ekran kartı: GeForce GTS 450 ya da Iris Pro Graphics 5200 Desktop(+1024MB)

-DirectX: DX 9

-Tavsiye Edilen

-İşletim Sistemi: Win 7 64 ya da daha üst bir versiyon

-İşlemci: Core 2 Quad Q6600 2.4GHz ya da APU A6-3600 Quad-Core

-RAM: 4 GB

-Gerekli HDD Alanı: 14 GB

-Ekran kartı: GeForce GTX 460 ya da Radeon HD 5830(+1024MB)

-DirectX: DX 11

Close To The Sun

Rose adlı bir geç kızı canlandıracağımız yapımda, Nikola Tesla’nın bir ürünü olan ve dünyanın en zeki insanlarına kapısı açan Helios adlı gemide, kız kardeşimiz Ada’yı bulmaya çalışıyoruz. Maceramız esnasında uğradığımız adada Karantina yazısıyla karşılaşmamız dikkat çekici.

Sistem gereksinimleri

Minimum

– İşletim Sistemi: Windows 10

– İşlemci: Core i5 / AMD FX 2.4 Ghz

– Bellek: 8 GB RAM

– Ekran Kartı: 3GB VRAM ile NVIDIA GeForce GTX Series 7 veya AMD Radeon R9

– DirectX: Sürüm 11

– Ses: DirectX uyumlu

– Depolama: 50 GB boş alan

Önerilen

– İşletim Sistemi: Windows 10

– İşlemci: Core i7 / AMD Ryzen 7

– Bellek: 8 GB RAM

– Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD RX 470

– DirectX: Sürüm 11

– Ses: DirectX uyumlu

– Depolama: 50 GB boş alan

Oyunları elde etmek için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından Sherlock Holmes ve Close To The Sun için ayrılan bağlantılara giderek kütüphanenize eklemeniz gerekiyor.

Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın

Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın

Oyunları kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemek için son gün 16 Nisan.