Marslı Kitabı Andy Weir Yine Kitabı ile Karşımıza Çıkıyor

Ülkemizde de çok sevilen ve son 10 yılda çıkan en iyi bilim kurgu kitapları arasında yer alan Marslı’nın yazarı Andy Weir’in yeni kitabı geliyor.

Mars’ta yaşamak zorunda kalan bir astronotun hikayesini anlatan Andy Weir şimdi de Artemis ile beraber okuyucuyu Ay’a götürecek. Artemis Kasım ayında satışa çıkacak. Weir’ın ilk kitabı Marslı ülkemizde de çok beğenilmişti.

Yazarın yaklaşık bir kaç senedir yeni kitabı üzerinde çalıştığı bilinen bir şeydi. Ancak şimdiye kadar detayları paylaşılmamıştı. Bugün kitabın kapağı ve tanıtım videosu yayınlandı. Videoda Weir, Marslı’nın direkt olarak insan doğaya karşı olduğunu ve hedefin hayatta kalmak olduğundan bahsediyor. Artemis ise daha karmaşık bir yapıya sahip ve bir suçun da dahil olduğu bir hikaye.

Artemis Jasmin Bashara isimli genç bir kadını konu alıyor. Bashara, Ay’da bulunan tek şehir olan Artemis’te yaşıyor. Eğer çok fazla paranız yoksa burada yaşamanız pek mümkün değil ve bunun sonucunda kız kaçakçı oluyor.