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Marshall ses ürünleri – Sizin Yorumunuz (Emre Serbes)
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MediaMarkt stok eritiyor, yüzde 50’ye varan indirimler!
MediaMarkt, 21 – 24 Şubat tarihleri arasında “stokları eritiyoruz, depoları boşaltıyoruz” kampanyasıyla birlikte birçok üründe %50’ye varan indirimler sunuyor.
Kampanyanın öne çıkan ürünleri neler?
SAMSUNG 55RU7440
Samsung‘un 55 inç boyutlu UHD 4K çözünürlük sunan TV modeli, kampanya kapsamında 5299 TL‘den 4997 TL’ye düşmüş durumda.
iPhone XS
Apple’ın bir önceki amiral gemi modeli olan iPhone XS, kampanya kapsamında 6699 TL‘yerine 6597 TL‘den listeleniyor. Ürünün gümüş ve altın olmak üzere iki farklı renk seçeneği yer alıyor.
İndirimli diğer ürünler neler?
MediaMarkt‘ta bilgisayar ürünlerinden ev aletlerine kadar pek çok kategoride “stokları eritiyoruz” kampanyasında indirim bulunuyor. Aşağıdaki linke tıklayarak kategorilere göre indirimli ürünlere ulaşabilirsiniz.
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Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle yayınlanmıştır.
Akıllı Telefonlar
Google Pixel 5 tersine kablosuz şarj ile geliyor.
Google, Pixel 5 ve Android 11 için çalışmalara başladı. Edinilen bazı bilgilere göre Pixel 5 tersine kablosuz şarj desteği ile geliyor.
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Özellik Android 11’in geliştirici versiyonunda görüldü!
Her ne kadar ülkemizde göremesek de Pixel 5, amiral gemisi telefonlar ile sıkı bir rekabet içerisinde. Özellikle kamera konusunda gerek yazılım gerek donanım olarak yaptıkları ile övgüleri toplayan Google, Pixel 5 için yeni bir özellik ile geliyor. Görünüşe göre Pixel 5 tersine kablosuz şarj özelliği ile gelecek. Anroid 11’in içerisinde fark edilen bu özellik “pil paylaşımı” olarak nitelendirilmiş. Ayarlarda yer alan bu özellikte ayrıca kablosuz şarj sırasında pil paylaşımı özelliği kullanılamayacağı da belirtiliyor. Ancak bu özelliğin Android 11’in geliştirici sürümünde yer alan kodlar ile aslında 2020 yılında çıkacak olan cihazlara uygun olarak işlendiği öğrenildi. Hali hazırda bir çok amiral gemisi telefonda yer alan bu özelliğin Pixel 5 ile de kullanıcılarla buluşması önemli bir gelişme olarak gözlemlendi.
Sonbaharda çıkması beklenen ve tasarımları ortaya çıkan Pixel 5’in yanı sıra Google bu yıl orta seviye telefon olan Pixel 4a serisini çıkaracak. Mayıs ayında çıkacak telefonun Snapdragon 765 ile geleceğine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak tersine şarj teknolojisinin orta seviye telefona eklenip eklenmeyeceği hakkında kesin bir bilgi yer almamakta. Aynı zamanda Android 11’i de Pixel 5 ile göreceğimizi düşünürsek Google, Pixel 4a serisine damga vuracak yenilikler eklemeyecek gibi gözüküyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A71 5G, Geekbench testinden geçti!
Samsung geçtiğimiz aralık ayında, Galaxy A51 ve Galaxy A71‘i duyurdu ve yakında bu telefonların 5G sürümlerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Galaxy A51 Ocak ayında Geekbench‘ten geçti ve temel özelliklerini ortaya koydu. Şimdi kıyaslama veritabanında ortaya çıkan cihaz ise Galaxy A71 5G.
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Samsung Galaxy A71 5G test sonuçları neler?
Çin‘e gelecek olan Galaxy A71 5G modelinin kodu SM-A7160 olacak. İşlemci olarak Galaxy A51 gibi Exynos 980 SoC yonga setine sahip olacak. Galaxy A71 5G muhtemelen Android 10 ile gelecek ve arayüz olarak ise One UI 2.0 ile geleceği tahmin ediliyor. Cihazda dahili 8 GB RAM olacak ancak hala onaylanmamış olan diğer bellek seçenekleri de olacak. Tahmin edilene göre 12 GB veya 6 GB RAM seçenekleri bulunacak.
Testin detaylarına gelirsek cihazın çalışma frekansı 1.79 GHz olacak. Samsung Galaxy A71 5G tekli çekirdek skorunda “3078” puan alırken, çoklu çekirdek skorunda ise “7346” skor alıyor. Bu değerler cihaz için oldukça iyi gözüküyor.
Samsung‘un ABD, Çin, Avusturalya, Yeni Zelanda ve bazı Avrupa ülkelerinde Galaxy A71 5G‘yi piyasaya süreceği söyleniyor ancak henüz elimizede tam bir zaman dilimi bulunmuyor. Resmi bir duyuru beklerken, Galaxy A71 5G ve A71 ile ilgili diğer haberlerimize göz atabilirsiniz.