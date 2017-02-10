Mark Zuckerberg, Oculus VR Eldivenlerinin Prototiplerini Denedi

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, Oculus Rift’in yeni etkileşim aracı olarak tasarlanan Oculus eldivenlerinin prototipini denedi.

Mark Zuckerberg kendi Facebook hesabından Oculus’un Washington, Redmond’da yer alan laboratuvarlarını gezdiğini açıkladı. Burada şirketin baş bilimadamı Michael Abrash liderliğinde yeni nesil donanımlar geliştiriliyor. Zuckerberg tarafından paylaşılan fotoğrafların bir çoğu tesisin özelliklerini ön plana çıkarıyor.

Zuckerberg yaptığı açıklamada sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik ile etkileşime girmenin yeni yollarını aradıklarını ve bu eldivenler ile beraber çizim yapılabildiğini, sanal bir klavye kullanabildiğini hatta Örümcek Adam gibi etrafa ağ fırlatabildiğini açıkladı.

Eldivenlerle ilgili herhangi bir detay açıklanmadı. Ancak fotoğraflardan anlaşıldığı kadarıyla eldivenler Oculus başlığına kablosuz olarak bağlanıyor. Ayrıca takip kamerası yerine OptiTrack gibi üçüncü parti sensörler ile çalışıyor.

I just visited our Oculus Research lab in Redmond, Washington where some of the best scientists and engineers in the… Mark Zuckerberg paylaştı: 9 Şubat 2017 Perşembe

Eldivenler aslında standart bir sanal gerçeklik aracı olabilir. Nintendo Power Glove ile bunu daha önce görmüştük. Oculus geçtiğimiz günlerde eldivensiz el takibi yapabilen teknolojilerin geliştirdiği bir girişimi satın almıştı. Gelecek günlerde sanal gerçeklik pazarında çok daha iyi donanımlar görebiliriz.