Manchester City Metaverse Üzerindeki İlk Stadyumu İnşa Ediyor!

Giderek büyüyen metaverse ekosistemine her sektörden isim dahil olmaya devam ediyor. Premier Lig’in son şampiyonu olan Manchester City, Sony’nin VR uzmanlarının desteği ile metaversete dünyanın ilk futbol stadyumunu inşa edecek. Bu stadyum sayesinde tüm dünyadaki Manchester City taraftarları maçları canlı şekilde bu stadyumdan seyredebilecek.

İngiltere Premier Lig’in son şampiyonu Manchester City, Sony’nin VR uzmanlarının desteği ile metaverse üzerinde bir futbol stadyumu inşa etmek için şirket ile 3 yıllık anlaşma imzaladı. Sony yetkilileri stadyumun dijital haritasını çıkarmak için Etihad Stadyumu’nu ziyaret etti. İnşa edilecek olan bu stat, Manchester City’nin metaverse evrenindeki merkezi olacak. Takım taraftarları bu stat sayesinde maç izlemek için Manchester’a gitmek zorunda kalmayarak maçları inşa edilecek stadyumda izleyebilecek. Proje geliştiricilerinin de hayali tam olarak bu şekilde: Manchester şehrine gitmesi zor ya da imkansız olan taraftarların, oradalarmışcasına maçları izleyebilmeleri.

City Football Group’un pazarlama ve taraftar etkileşimi sorumlusu Nuria Tarre, metaverse stadyumu ile ilgili yaptığı açıklamada, proje sayesinde maç izlemek ile beraber oyuncular ile tanışabilme ve ürün satın alabilme gibi pek çok seçeneğin olacağını ifade etti.

Teknoloji devlerinden biri olan Facebook’un adını Meta olarak değiştirmesi ile beraber, metaverse evreninin hızla büyümeye başladığına ve birçok alana entegre olmaya başlamasına şahit olmaya devam ediyoruz. Dünyadaki milyarlarca insanın büyük bir tutku ile takip ettiği futbol sektörü de bu evrenden geri kalmıyor. Futbolun metaverse evreninde bir hit haline gelmesi, televizyon haklarının dağıtılma biçiminde bile bir devrim yaratabilme potansiyeline sahip. Premier Lig kulüpleri, şu anda maç yayınlarını paket halinde yayıncılara satarken, ilerleyen dönemde satışlar direkt kulüplerden taraftarlara yapılabilir.