Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde saat 08.35’te 5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından duyuruldu. Deprem, yerin 7 km derinliğinde meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem sonrasında tüm ekiplerin saha tarama çalışmalarına başladığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, “Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrasında, AFAD başta olmak üzere ilgili kuruluşların tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına hızla başlamıştır. Depremin etkilediği vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

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Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise “Malatya / Yeşilyurt merkezli meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim memleketimizi ve ülkemizi her türlü afetten korumayı nasip etsin” şeklinde konuştu. Malatya Valisi Ersin Yazıcı da “Şu an için herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Tarama çalışmaları devam ediyor” açıklamasında bulundu.

Türk Telekom da yaptığı duyuruda; “Malatya Yeşilyurt deprem bölgesinde bulunan müşterilerimize sevdikleriyle iletişime geçebilmeleri için ücretsiz konuşma, SMS ve internet hediye edilmiştir. Geçmiş olsun dileklerimizle.” ifadelerini kullandı.

Malatya Yeşilyurt deprem bölgesinde bulunan müşterilerimize sevdikleriyle iletişime geçebilmeleri için ücretsiz konuşma, SMS ve internet hediye edilmiştir. Geçmiş olsun dileklerimizle. — Türk Telekom (@TurkTelekom) August 24, 2023