Türkiye’de oyunun ve oyuncunun ihtiyaç duyduğu teknolojinin sahibi Türk Telekom GAMEON, oyun ekosistemine yenilikleri ile katkı sağlamaya devam ediyor. GAMEON, oyunseverleri çevrim içi ve çevrim dışı bir araya getirecek yeni bir turnuva başlatıyor. Turnuva elemeler, grup aşaması, play-off ve büyük final olacak şekilde planlandı. Sıradaki kayıtlar 23-28 Ağustos tarihleri arasında gameon.com.tr adresinden alınacak. Online açık elemelerle başlayacak olan 200.000 TL ödül havuzlu GAMEON VALORANT Turnuvası, 16 Eylül günü ESA Espor Arena’da oynanacak büyük final ile son bulacak.

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Espor ve oyun ekosisteminin gelişmesine sayısız katkı sunan GAMEON, oyuncu topluluğunun ihtiyaçları ve istekleri çerçevesinde hareket ederek oyunseverleri bir araya getiren etkinlikleri sahneye taşıyor. Online ve offline etkinliklerde oyuncularla etkileşimini sürdüren GAMEON, GAMEON VALORANT turnuvasıyla oyuncuların kendilerini gösterebileceği yeni alanlar açıyor.

GAMEON VALORANT Turnuvası birbirinden özel takımların katılımıyla ağustos ayında başlıyor. 21-22 Ağustos ve 29-30 Ağustos tarihleri arasında açık elemelerle belirlenecek takımlar grup aşamalarına yükselecek. 4 Eylül’de başlayıp iki gün sürecek olan grup aşamalarında rakiplerini geride bırakan takımlar, 9 Eylül’de Playoff turunda kıyasıya mücadele edecek ve offline finale yükselme hakkı kazanacak. 16 Eylül’de ESA Espor Arena’da BO5 oynanacak final mücadelesi ile kazanan takım büyük ödülün sahibi olacak. GAMEON VALORANT Turnuvası Final mücadelesi GAMEON Twitch & Youtube ve Tivibu Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. GAMEON VALORANT Turnuvasında boy göstermek ve açık elemelere katılmak isteyen takımlar, “gameon.com.tr” adresinden başvuru yapabiliyor.