2021 Seat Ateca, kamuflajlı haliyle test edilirken görüntülendi

Seat‘ın en çok satan SUV tipi aracı Ateca, 4 yıldır devam eden üretim macerasının üzerine yüzünü tazeliyor. Kuzey Avrupa‘da kamuflajlı olarak yakalandı.

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Kuzey Avrupa’da test edilirken görüntülenen Ateca, değişimlerini kamuflaj desenlerin altında gizliyor. Önde, farklı tasarımdaki LED farlar, yeniden tasarlanan tampon ve eskisine nazaran biraz daha büyümüş bir ızgara göze çarpıyor. Arka taraftaki farklılıklar ise yeni LED arka farlar ve tasarımı yenilenen arka tampon olarak göze çarpıyor.

Yolcu kabinine baktığımızda ise yeni iç döşeme seçenekleri ve bilgi-eğlence sisteminde yazılımsal yeniliklerin bulunması bekleniyor. Diğer her şeyin büyük oranda aynı kalması bekleniyor. Sürüş destek sistemlerindeki yenilikler hakkında konuşmak için henüz erken fakat makyajlı model olacağı için bazı yeni özelliklerin gelmesi ihtimaller dahilinde.

Volkswagen Grubu‘nun son nesil Tiguan ve Karoq modellerinde yer alan MQB platformunu kullanacak olan Ateca, emisyonları daha da azaltmak için motorlarında birkaç küçük dokunuş olması beklense de aynı hacimli motor seçenekleriyle görme ihtimalimiz oldukça yüksek. Son zamanların “elektrik modasına” uyarak hafif hibrit veya plug-in hibrit gibi seçenekleri görmemiz de mümkün.

Nissan Qasquai, Ford Kuga, Opel Grandland X ve Honda CR-V gibi araçlarla rekabet edecek olan makyajlı Ateca’nın birkaç ay içinde tanıtılması ve bu yılın sonlarına doğru da satışına başlanması bekleniyor.