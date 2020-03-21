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2021 VW Golf R elektrik modasına uymayacak!
Yakın zamanda tanıtılan VW Golf ailesi benzinli, dizel ve plug-in hibrit modellerini barındırıyordu. Fakat ailenin en üstünde yer alacak Golf R‘ın, elektrifikasyondan uzak, gerçek bir sürüş makinesi olacağı söyleniyor.
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“R” departmanı şefi Jost Capito‘nun MotorTrend‘e yaptığı röportajda, Golf R modelinin tam bir sürücü otomobili olacağını ve dört çeker hot-hatch aracın hafif veya tam hibrit sistemler barındırmayacağını doğruladı.
“Yeni Golf R’a koyduğumuz şeyleri söyleyemem fakat birçok küçük iyileştirme var. Genel olarak şunu söyleyebilirim: Bu araba tam bir sürüş makinesi! R departmanı kendi hibrit sistemlerini geliştiremiyor çünkü kullanığımız motorların hacimleri çok küçük.” diye ekledi Capito. Yani 2021 Golf R, Bentley Bentayga Hybrid ile birçok bileşeni paylaşan 455 beygirlik büyük kardeşi Touareg R hibrit(plug-in)’in aksine, sadece içten yanmalı motora bağlı kalacak.
Her ne kadar aracın hayranları küçük bir elektrik motoru desteğini dört gözle beklese de, Capito’nun dediğine göre Golf R’da “kimsenin beklemediği bir teknoloji” araca eklenecek. Kaputun altında bulunacak olan 4 silindirli ve turboşarjlı ünite, çift kavramalı otomatik şanzıman ile bu gücü dört tekerleğe aktaracak. Altı ileri manuel şanzıman opsiyonu ise şimdilik belirsizliğini koruyor.
2021 Golf R’daki 2.0 litrelik turboşarjlı 4 silindirli ünitenin 328 beygir güç üretmesi bekleniyor. Eski nesle göre 28 beygir artan gücünden dolayı, şu anki modelin 4.7 saniyelik 0-100 km/s hızlanması değerini alt edebilir. Ayrıca eski nesildeki maksimum hız 270 km/s olarak (opsiyonel performans paketini aldığınızda) sınırlandırılmıştı. Belki yeni nesilde bu üst sınırda bir tür güncelleme yapılabilir.
Otomobil muhtemelen 2020 Goodwood Hız Festivali‘nde görücüye çıkacak. Coronavirus pandemisinden ötürü en azından bu yılın sonuna kadar tanıtılması bekleniyor.
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SoundCloud ve Twitch işbirliği!
SoundCloud Corona virüs salgınından finansal olarak etkilenen müzisyenlere yardım etmek için Twitch ile işbirliği kurdu.
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SoundCloud ve Twitch işbirliği!
Aralarında ünlü isimlerinde olduğu sanatçılar Corona virus salgını nedeniyle planlanan konser ve etkinliklerini iptal ettiler. Müzisyenlerin birçoğu izleyicilerine ulaşmak için internet üzerinden canlı performanslarını yayınlamaya başladı. Önümüzdeki süreçte ücretli etkinlik ve konserleri iptal edilen sanatçılar için canlı yayın performansları gelir elde edebilmenin bir yolu haline geldi. SoundCloud sanatçıların internet üzerinden içerik üretmelerini desteklemek için Twitch ile işbirliğine gitti. Bu işbirliği ile birlikte SoundCloud içerik üreticileri birkaç gün içerisinde Twitch ortaklığına sahip olabilecek ve bu ortaklık sayesinde Twitch üzerinden yaptıkları yayınlardan gelir elde edebilecekler.
Müzik platformu yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Herkes için beklenmedik zamanlar yaşıyoruz. COVID-19 salgınının özellikle önümüzdeki aylarda canlı etkinlikleri iptal edilen müzisyenler için zor bir durum yarattığını biliyoruz. Birçok içerik üreticisi, hayranları ile iletişim kurmak için canlı yayın platformlarına yöneliyor.”
Henüz Twitch hesabına sahip olmayan içerik üreticilerinin ilk önce platformlara kaydolmaları gerekecek sonrasında ortaklık başvurusunda bulunabilecekler. Twitch yapılan işbirliği dahilinde birkaç gün içerisinde ortaklıkları işleme alacağını açıkladı. Ortaklık statüsü kazanan yayıncılara, hayranları Twitch üzerinden abone olabilecek. Aynı zamanda içerik üreticiler reklam yayınlayabilecek ve mağazalarına bağlantı verebilecek. İlgilenen SoundCloud içerik üreticileri ortaklık statüsü için hemen başvurularını yapabilirler.
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Google I/O tamamen iptal edildi!
Corona virüs salgını nedeniyle bu yıl Google I/O geliştiriciler konferansı olmayacak. Geçtiğimiz haftalarda etkinliğin internet üzerinde çevrim içi yayınlanacağını duyuran şirket son gelişmeler ile birlikte etkinliği iptal ettiklerini açıkladı.
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Google I/O geliştiriciler konferansı bu yıl gerçekleşmeyecek!
Google dünya genelinde hızla yayılan Corona virüs salgını nedeniyle yıl içerisindeki en büyük etkinliği olan Google I/ O 2020’yi tamamen iptal etti. Mart ayının başında yaptığı açıklamada etkinliğin internet üzerinden gerçekleştirileceği duyurulmuştu. Ancak artan vaka sayısı nedeniyle Amerika’nın California eyaleti virüsün yayılmasını önlemek amaçlı birçok kısıtlama yayınladı. Bu kurallar dahilinde Google etkinliğini internet üzerinden dahi gerçekleştiremeyeceklerini açıkladı.
Google yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Geliştiricilerimizin, çalışanlarımızın ve yerel topluluklarımızın sağlığı ve güvenliği konusunda endişe duyuyoruz ve virüsün yayılmasını engellemek için alınan kararlara uyarak Google I/O geliştiriciler konferansını bu yıl gerçekleştiremeyeceğiz.”
Google I/O etkinliğinin web sitesinde yapılan açıklamada “Şu anda insanlara yardım edebilmek için dikkatimizi hepimizin karşılaştığı bu güçlüğe odaklı tutmalıyız.” ifadesi yer aldı. Google son gelişmeler sonrasında platform güncellemelerini geliştiriciler ile paylaşmak için blogları ve topluluk forumlarını kullanacaklarını belirtti.
Google geçtiğimiz yıllarda I/O geliştiriciler etkinliğinde genellikle Android ve diğer Google hizmetlerine gelen güncellemeleri tanıtmıştı. Bunların yanı sıra bu etkinlikte yeni donanımlar tanıttıklarını da sık sık görmüştük. Etkinliğin tamamen iptal olmasından sonra bu gibi yeni gelişmeleri ne zaman duyuracakları henüz netlik kazanmadı.
Corona virüs salgını nedeniyle geçtiğimiz haftalarda birçok teknoloji konferansı iptal edildi veya ertelendi. Bunların içerisinde yine Google’a ait kurumsal odaklı Cloud Next konferansı süresiz olarak ertelendi. Apple 13 Mart’ta 2020 Worldwide Developers Conference’ı (Dünya genelinde geliştiriciler konferansı) internet üzerinden gerçekleştireceğini duyurdu. Son olarak Facebook ve Microsoft bahar geliştiriciler konferansının yüz yüze iletişim gerektiren bölümlerini iptal etti.
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2021 Lotus Esprit, Evora kabuğu altında test edilirken görüntülendi!
Lotus, Esprit‘in halefini halka açık yollarda test etmeye başladı. Evora temelli canavar, kendine has detaylarını siyah boya altında gizlemeye çalışıyor.
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Yeni Esprit’te kullanılacak ve Evora’dakinden devşirilecek olan yeni alüminyum platformu test ettiği düşünülen Lotus, görüntülere bakılırsa bu sürecin henüz erken safhalarında. Ayrıca yeni gelecek canavarın, Evora’ya göre gözle görülür derecede daha geniş olacağı çok açık.
Yeni Esprit modeli, üreticinin yeni platform tasarımına geçmeden önceki alüminyum mimariyi kullanacak olan son Lotus olması bekleniyor. Lotus’un ürün gamında Evora’nın üstünde yer alacak olan yeni modelin, Esprit adını ne kadar hak edeceğini zaman gösterecek.
Bu arada Lotus’un gelecek planlarında Porsche Boxster‘a rakip olacak, yeni bir Elan modelini bile içerecek geniş bir model yelpazesi bulunuyor.
Evora’nın iki kişilik iç mekanının aksine, dört kişilik bir iç mekan sunması beklenen yeni Esprit, Toyota‘dan alınma V6 motorunun hibrit bir türevini kullanacak. Bu ünitenin 500 beygir civarında güç üreteceği söyleniyor.
Lotus’un dediklerine bakılırsa yeni Esprit’in dış tasarımında, markanın tamamen elektrikli modeli Evija‘dan ilham alınacak. İç tasarımda ise yüksek teknoloji özellikleri, minimal bir tasarımla sunacak.
Yeni Lotus Esprit’in gelecek yıl duyurulması bekleniyor.