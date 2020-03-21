2021 VW Golf R elektrik modasına uymayacak!

Yakın zamanda tanıtılan VW Golf ailesi benzinli, dizel ve plug-in hibrit modellerini barındırıyordu. Fakat ailenin en üstünde yer alacak Golf R‘ın, elektrifikasyondan uzak, gerçek bir sürüş makinesi olacağı söyleniyor.

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“R” departmanı şefi Jost Capito‘nun MotorTrend‘e yaptığı röportajda, Golf R modelinin tam bir sürücü otomobili olacağını ve dört çeker hot-hatch aracın hafif veya tam hibrit sistemler barındırmayacağını doğruladı.

“Yeni Golf R’a koyduğumuz şeyleri söyleyemem fakat birçok küçük iyileştirme var. Genel olarak şunu söyleyebilirim: Bu araba tam bir sürüş makinesi! R departmanı kendi hibrit sistemlerini geliştiremiyor çünkü kullanığımız motorların hacimleri çok küçük.” diye ekledi Capito. Yani 2021 Golf R, Bentley Bentayga Hybrid ile birçok bileşeni paylaşan 455 beygirlik büyük kardeşi Touareg R hibrit(plug-in)’in aksine, sadece içten yanmalı motora bağlı kalacak.

VW Touareg R Plug-In Hibrit VW Touareg R Plug-In Hibrit

Her ne kadar aracın hayranları küçük bir elektrik motoru desteğini dört gözle beklese de, Capito’nun dediğine göre Golf R’da “kimsenin beklemediği bir teknoloji” araca eklenecek. Kaputun altında bulunacak olan 4 silindirli ve turboşarjlı ünite, çift kavramalı otomatik şanzıman ile bu gücü dört tekerleğe aktaracak. Altı ileri manuel şanzıman opsiyonu ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

2021 Golf R’daki 2.0 litrelik turboşarjlı 4 silindirli ünitenin 328 beygir güç üretmesi bekleniyor. Eski nesle göre 28 beygir artan gücünden dolayı, şu anki modelin 4.7 saniyelik 0-100 km/s hızlanması değerini alt edebilir. Ayrıca eski nesildeki maksimum hız 270 km/s olarak (opsiyonel performans paketini aldığınızda) sınırlandırılmıştı. Belki yeni nesilde bu üst sınırda bir tür güncelleme yapılabilir.

Otomobil muhtemelen 2020 Goodwood Hız Festivali‘nde görücüye çıkacak. Coronavirus pandemisinden ötürü en azından bu yılın sonuna kadar tanıtılması bekleniyor.