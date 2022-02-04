Mahsun Kırmızıgül, 16 Yıl Sonra Zirvede!

Türk Telekom dijital müzik platformu Muud’un Ocak ayında en çok dinlenenler listesini açıklandı. “Hoş Geldin” albümüyle 16 yıl sonra müziğe geri dönüş yapan Mahsun Kırmızıgül, yerli albümler kategorisinin zirvesinde yer almayı başardı. Ayrıca Burak Bulut en çok dinlenen yerli sanatçı olarak platforma imza attı. En çok dinlenen yabancı müzikte ise INNA’nın ‘Champagne Problems’ adlı albümü; yabancı şarkı ise aynı albümde yer alanAlways On My Mind parçasıyla listede yer aldı.

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Türk Telekom’un güncel ve dijital müzik platformu Muud’un 2022 yılının ilk ayında en çok dinlenen isimler ve albümler listesi belli oldu. Platformda en çok dinlenen yerli albümler kategorisinde liderlik, 2006 yılından müziğe ara veren ve sonrasında ilk defa çıkardığı ‘Hoş Geldin’ albümüyle müziğe geri dönen Mahsun Kırmızıgül oldu.

‘İçime Ata Ata’ bir numarada!

Ocak ayında en çok dinlenen yerli şarkıya baktığımız zaman benzer birçok platformda üst sıralarda görmeye alışık olduğumuz Burak Bulut, Ebru Yaşar ve Kurtuluş Kuş’un birlikte seslendirdiği ‘İçime Ata Ata’ olurken Mustafa Ceceli ve Nigar Muharrem’in ‘Salıncak’ parçası ikinci sıraya yerleşmeyi başardı. Geçen ayın en çok dinlenen ismi Edis ise zirveyi Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş’a bırakarak 3. sıradaki yerini korumaya devam etti.

Yabancı listelerinde INNA fırtınası esiyor

Muud’un en çok dinlenilen yabancı sanatçılar kategorisinin bir numarası ise INNA oldu. Aynı zamanda en çok dinlenilen yabancı albüm INNA’nın ‘Champagne Problems’ albümü olurken en çok dinlenilen yabancı şarkı ise aynı albümde bulunan Always On My Mind olarak kayıtlara geçti. The Weeknd ve Måneskin de INNA’nin ardından sırasıyla en çok dinlenen isimler.

Muud’un 10’ar sanatçıdan oluşan Ocak ayının en çok dinlenenleri şöyle: