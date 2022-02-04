Basın Bülteni
Mahsun Kırmızıgül, 16 Yıl Sonra Zirvede!
Türk Telekom dijital müzik platformu Muud’un Ocak ayında en çok dinlenenler listesini açıklandı. “Hoş Geldin” albümüyle 16 yıl sonra müziğe geri dönüş yapan Mahsun Kırmızıgül, yerli albümler kategorisinin zirvesinde yer almayı başardı. Ayrıca Burak Bulut en çok dinlenen yerli sanatçı olarak platforma imza attı. En çok dinlenen yabancı müzikte ise INNA’nın ‘Champagne Problems’ adlı albümü; yabancı şarkı ise aynı albümde yer alanAlways On My Mind parçasıyla listede yer aldı.
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Türk Telekom’un güncel ve dijital müzik platformu Muud’un 2022 yılının ilk ayında en çok dinlenen isimler ve albümler listesi belli oldu. Platformda en çok dinlenen yerli albümler kategorisinde liderlik, 2006 yılından müziğe ara veren ve sonrasında ilk defa çıkardığı ‘Hoş Geldin’ albümüyle müziğe geri dönen Mahsun Kırmızıgül oldu.
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‘İçime Ata Ata’ bir numarada!
Ocak ayında en çok dinlenen yerli şarkıya baktığımız zaman benzer birçok platformda üst sıralarda görmeye alışık olduğumuz Burak Bulut, Ebru Yaşar ve Kurtuluş Kuş’un birlikte seslendirdiği ‘İçime Ata Ata’ olurken Mustafa Ceceli ve Nigar Muharrem’in ‘Salıncak’ parçası ikinci sıraya yerleşmeyi başardı. Geçen ayın en çok dinlenen ismi Edis ise zirveyi Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş’a bırakarak 3. sıradaki yerini korumaya devam etti.
Yabancı listelerinde INNA fırtınası esiyor
Muud’un en çok dinlenilen yabancı sanatçılar kategorisinin bir numarası ise INNA oldu. Aynı zamanda en çok dinlenilen yabancı albüm INNA’nın ‘Champagne Problems’ albümü olurken en çok dinlenilen yabancı şarkı ise aynı albümde bulunan Always On My Mind olarak kayıtlara geçti. The Weeknd ve Måneskin de INNA’nin ardından sırasıyla en çok dinlenen isimler.
Muud’un 10’ar sanatçıdan oluşan Ocak ayının en çok dinlenenleri şöyle:
|Muud en çok dinlenen yerli albümler
Mahsun Kırmızıgül – Hoş Geldin
Uzi – Kan
Sinan Akçıl – Piyanist 2
Erdem Kınay – Proje 3
Ziynet Sali – Yaşam Çiçeği
mor ve ötesi – Sirenler
Gazapizm – HİZA
Ebru Yaşar – Gel De Sevme
Zeynep Bastık – Zeynodisco
Yüzyüzeyken Konuşuruz – Akustik Travma
|Muud en çok dinlenen yerli single’lar
Burak Bulut, Ebru Yaşar, Kurtuluş Kuş – İçime Ata Ata
Mustafa Ceceli, Nigar Muharrem – Salıncak
Edis – Arıyorum
Oğuzhan Koç – Aşkın Mevsimi
Emir Can İğrek – Kor
Irmak Arıcı – Asık Suratım
İkilem – Bu Saatten Sonra
Merve Özbey – Kendine Dünya
Uzi – Krvn
Edis – Martılar
|Muud en çok dinlenen yerli sanatçılar
Burak Bulut
Kurtuluş Kuş
Edis
İkilem
Oğuzhan Koç
Ebru Yaşar
Mustafa Ceceli
Uzi
Emir Can İğrek
Irmak Arıcı
|Muud en çok dinlenen yabancı albümler
INNA – Champagne Problems #DQH1
Måneskin – Chosen
The Weeknd – Dawn FM
BTS – BTS, THE BEST
Olivia Rodrigo – SOUR
Lil Nas X – MONTERO
LP – Churches
Alan Walker – World Of Walker
Adele – 30
Doja Cat – Planet Her (Deluxe)
|Muud en çok dinlenen yabancı single’lar
INNA – Always On My Mind
Måneskin – Beggin’
Doja Cat – Kiss Me More (feat. SZA)
The Weeknd – Take My Breath
SAINt JHN – Roses [Imanbek Remix]
The Kid LAROI & Justin Bieber – STAY
Lil Nas X & Jack Harlow – INDUSTRY BABY
The Weeknd – Blinding Lights
Olivia Rodrigo – good 4 u
Alesso & Katy Perry – When I’m Gone
|Muud en çok dinlenen yabancı sanatçılar
INNA
The Weeknd
Måneskin
Doja Cat
LP
Katy Perry
Imagine Dragons
Olivia Rodrigo
Rihanna
Metallica
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