Magic: The Gathering — Arena Kapalı Betası Açılıyor

Coast Digital Games Studio yakında çıkacak Magic: The Gathering adlı yeni oyununu test edebilmek için oyuncu arıyor.

Bugün stüdyo tarafından anonsu yapılan oyun, stresli bir test sürecine girecek ve kapalı beta programını başlatacak. Dijital kart oyunu olan Magic: The Gathering, ilk olarak Eylül aylının başlarında duyurulmuştu. Kapalı betadan önce test sürecine girecek oyun, 30 Kasım’a kadar oyunu belli oyuncular ile test ettikten sonra, kapalı betaya geçiş yaparak daha fazla oyuncu alımına başlayacak.

Eğer test veya kapalı beta kullanıcısı olmak istiyorsanız bu bağlantıdan kayıt olma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.