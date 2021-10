Magic Leap, Yeni AR Kulaklığı ve Yeni Finansmanını Açıkladı

Artırılmış gerçeklik (AR) firması Magic Leap, 500 milyon dolarlık yeni yatırımın yanı sıra kulaklığının ikinci versiyonunu açıkladı. Sanal gerçeklikten (VR) farklı olarak, AR Magic Leap kulaklıkları, gerçek dünyanın üzerine dijital 3D nesneleri yansıtır.

Firma, yeni kulaklıklı mikrofon setinin öncelikle iş kullanımı için tasarlandığını ve daha geniş bir görüş alanına sahip olduğunu söylüyor.

Magic Leap, çalışan prototipler ve ürünler geliştirmek için harcadığı süre nedeniyle eleştirilerle karşı karşıya kaldı.

Bu haftanın 2 milyar dolarlık değerlemesi ve 500 milyon dolarlık yeni yatırım, teknoloji haber sitesi TechCrunch tarafından vurgulandığı gibi, 2014’teki şirkete 2 milyar dolarlık bir finansman turu ile neredeyse tamamen aynı.

Site, şirketin kurulduğu 2010 yılından bu yana toplam 3,5 milyar dolarlık fon çektiğini belirtiyor ve şöyle yazıyor: “Yatırımcılar hala onlara para vermeye bağımlı görünüyor.”

Şirketin ilk kulaklık satışları, Florida firmasının ürünün bir tanıtım videosunu yayınlamasından üç yıldan fazla bir süre sonra 2018 yılına kadar başlamadı.

Şirket, Nreal, Microsoft, Facebook ve Snapchat gibi kendi AR kulaklıklarını geliştiren iyi finanse edilen rakiplerle rekabetle karşı karşıya.

