Mafia: Definitive Edition için 15 dakikalık oynanış videosu yayınlandı!

2002 yapımı Mafia oyununun yeniden geliştirilmiş versiyonu Mafia: Definitive Edition için 15 dakikalık oynanış fragmanı yayınlandı. Mevcut fragman oyunun bir önceki haline göre ne kadar gelişme yaşadığını da gözler önüne seriyor.

Bugüne kadar yeniden tasarlama işlemine dair pek bir detay görmediğimiz yapımın, Mafia III: Definitive Edition gibi, birçok sorun ve hataya sahip olup olmayacağı merak ediliyor. Hem Mafia III hem de Mafia için yeniden geliştirme işlemi yapan hangar 13 firması, oyuncular arasında artık kötü bir şöhrete sahip gibi görünüyor. Serinin en eski oyunu olması sebebiyle, yapıma sadece grafik konusunda iyileştirmelerin değil, bazı yeni olayların da eklenebileceği konuşuluyor. Ancak fragmanda görüldüğü kadarıyla otantik döneme ait birçok detay sadece görsel iyileştirme almış.

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Mafia: Definitive Edition oynanış videosu

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1 Eylül 2020 tarihinde piyasaya sürülecek olan Mafia: Definitive Edition’ın ülkemizde 259 TL gibi bir fiyatlandırmaya sahip olacak gibi görünüyor. Ayrıca yapıma erkenden erişmek isteyenler için Steam üzerinde ön sipariş sayfası aktif durumda. Mafia III sebebiyle kötü bir şöhreti bulunan hangar 13 firmasının böylesi klasikleşmiş bir yapıma ne gibi detaylar ekleyeceği şimdilik merak konusu.