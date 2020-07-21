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Spider-Man: Miles Morales, PS5 üzerinde 4K 60 FPS oynanabilecek!
PlayStation özel oyunu Spider-Man: Miles Morales, daha yüksek kare hızlarını tercih edenler için isteğe bağlı olarak performans modunda 4K/60 FPS olarak oynanabilecek. Ayrıca geliştirici Insomniac Games’in açıklamalarına göre, PS5 bu görüntü kalitesi seçeneği için kesinlikle uygun bir cihaz.
Bahsi geçen performans modları, PS4 Pro ve Xbox One X gibi gelişmiş konsollar üzerinde yaygın bir özellik haline gelmişti. Ancak teknoloji, kare hızlarını artırmak amacıyla çözünürlüğü 1080p dolaylarına düşürüyordu. Örnek vermek gerekirse, geçtiğimiz günlerde çıkış yapan Ghost of Tsushima performans modunda 30 FPS kilidine sahip. Bir diğer örnek God of War’da ise, performans modu oyunun kare hızını 30 ila 60 FPS değerleri arasında dalgalanmasını sağlıyordu.
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Swing through the city like never before on PS5 with an optional 4K / 60fps Performance Mode. #MilesMoralesPS5 #SpiderManPS5 pic.twitter.com/FhPEPLjnKL
— Insomniac Games (@insomniacgames) July 20, 2020
Spider-Man: Miles Morales için 4K 60 FPS detayını duyuran firma paylaşımında “İsteğe bağlı performans modu ile PS5’te daha önce hiç olmadığı gibi, 4K / 60 FPS seçeneğiyle şehir etrafında dolaşın.” sözleriyle bu detayların yeni oyun konsolu için bir problem yaratmayacağını doğruladı. PS4 Pro üzerinde, neredeyse düzensiz çalışan performans modunun artık, hem 4K hem de 60 FPS seçeneğini barındıracağını duymak oyuncular arasında büyük bir sevince sebep oldu.
Büyük PlayStation 5 oyunları etkinliğinde, yapımın RTX teknolojisini barındıracağını da duymuştuk. Bu detayla beraber yapım, oyuncular için yeni performanslı konsol ile büyük bir görsel şölen sunabilir.
Genel
Lambo’nun yenilikçi soğutma sistemi, “Akıllı Materyal Sistemi” ile tanışın!
Akıllı Materyal Sistemi, sınırlı sayıda üretilen Lamborghini Sián Coupe ve Sián Roadster modellerindeki 6.5 litrelik V12 motorları soğutma göreviyle hayatına başladı.
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Bu sistem, aracın sırtında, motor kapağının hemen üzerinde yer alıyor. Motorda biriken ısıyı tahliye etmek için tasarlanan bu kapakların ilgi çekici kısmı ise elektronik olarak değil, tamamen kendi kendine çalışması.
Sistem, şekil hafızalı bir alaşımdan imal edilmiş iki küçük yaydan oluşuyor. Bu yaylar termal duyarlılığa sahip olup, sıcaklığa bağılı olarak şekillerini değiştirebiliyor. Yaylar belirli bir sıcaklık ile temas ettiğinde, motor kapağı üzerindeki dört küçük kapakçığı itiyor ve soğutmaya yardımcı oluyor.
Sián Coupe ve Sián Roadster araçlarının aerodinamiğinden sorumlu başkan Ugo Riccio, ” Hidrolikten, elektrikten veya mekanik düzeneklere ihtiyaç olmayan bu sistem ile ağırlıktan tasarruf ediyoruz.” dedi.
Ayrıca Lamborghini proje lideri Paolo Mazzelli, şirketin ilerleyen zamanlarda, araçların başka bileşenlerinde de bu tip hafızalı materyallere yer vermek istediğini söyledi.
Sian demişken, teknik detaylarını hatırlayalım
Her biri 3.5 milyon $ gibi bir fiyata sahip Sian Coupe ve Roadster modellerinden toplamda 63 adet üretilecek. Her iki araç, 6.5 litrelik atmosferik V12 motor ve şanzımana yerleştirilmiş 34 beygir gücündeki elektrik motorundan gücünü alıyor. 48 V hafif hibrit sistemin yer aldığı bu iki araç, toplamda 808 beygir güce sahip. 0-100 km/s hızlanması Coupe model için 2.8 saniye iken, Roadster için bu değer 2.9 saniye. sürüyor. Ayrıca araçların maksimum hızının 350 km/s’nin üzerinde olduğu söyleniyor.
Kaynak: Carscoops
Oyun
Oyunların 3’te 1’i koronavirüs nedeniyle ertelendi!
Koronavirüs, birçok sektör gibi oyun sektörünü de etkiledi. Yapılan ankete göre yapımı devam eden oyunların %33‘ünün çıkış tarihi ertelendi.
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Oyun Geliştiricileri Konferansı‘nın yaptığı ankette, geliştiricilerin %33‘ü oyunlarının koronavirüs nedeniyle ertelendiğini belirtti. Bu ertelemede en önemli neden firmaların evden çalışma zorunluluğu olarak gösteriliyor. Rapora göre pandemi sürecinde geliştirici firmaların %70‘i çalışmalarına evlerden devam etmek durumunda kaldı. Ayrıca konsolların geliştirici kitleri de gizlilik anlaşmaları gereği evlerde kullanıma müsait olmadığından pandemi süreci oyun geliştiren firmalar için büyük bir sorun oldu. Evden çalışma zorunluluğu, verimliliği azaltırken ve şirketlerin gelirlerini de düşürdü. Bu nedenle birçok şirket evden çalışma esnasında iş saatlerini artırmak durumunda kaldı. Ankete göre çalışanların %12‘si ise evde çalışmaktan memnun olduklarını ve aşı bulunsa dahi tekrar ofis ortamına dönmeyi tercih etmediklerini belirtti.
Koronavirüs, şirketlerin bugününü dizayn etmekle kalmayıp, bundan sonraki yıllarda oluşacak çalışma yöntemlerinin de şekillenmesinde ciddi rol oynayacak gibi gözüküyor.
Genel
İddia: Ubisoft, Assassin’s Creed içinde kadın karakterlerin rollerini azaltmış
Bugün Bloomberg tarafından yayınlanan bir rapora göre, son yayınlanan Assassin’s Creed yapımları aslında kadın karakterler için çok daha fazla role yer verecekti. Fakat Ubisoft’un geçtiğimiz günlerde şirketten ayrılan kreatif işler direktörü Serge Hascoet, kadın karakterlerin oyun satışlarına zarar vereceğini düşünerek oyun içerisinde bir azaltma uygulanmasını söylemiş.
Normal koşullarda Syndicate oyununda Evie ve Jacob’ın eşit sürelerde ekranda yer alması düşünülmüş ancak sonralarda Evie’nin rollerinin azaltılması ve Jacob’a ağırlık verilmesi uygun görülmüş. Aynı şekilde Origins’te Bayek’in eşi Aya’nın ana karakter olması ve Odyssey’de Kassandra’nın tek ana karakter olması gerektiği düşünülüyormuş. Tüm bu detaylar belirlenmişken, cinsel istismar suçlamaları ve şirket içerisinde yaşanan cinsiyetçi olaylar doğrultusunda şirketten geçtiğimiz günlerde ayrılan Serge Hascoet, erkek karakterlere ağırlık verilmesini emretmiş.
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Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan, Ubisoft içinde ve basında büyük taşlar oynatan cinsel istismar ve cinsiyetçilik skandalları doğrultusunda araştırma yapan Bloomberg, ek detayları da kamuoyuyla paylaştı. Bu detaylara göre, olayların yaşanmasını sağlayan Hascoet, düzenli olarak striptiz kulüplerinde şirket toplantıları yapıyor ve personellerine müstehcen yorumlar yapıyormuş. Detayları netleştikçe çok daha garip bir hal kazanan bu skandallar zinciri Ubisoft’u ve yapımlarını nasıl etkileyecek şimdilik merak konusu.