Spider-Man: Miles Morales, PS5 üzerinde 4K 60 FPS oynanabilecek!

PlayStation özel oyunu Spider-Man: Miles Morales, daha yüksek kare hızlarını tercih edenler için isteğe bağlı olarak performans modunda 4K/60 FPS olarak oynanabilecek. Ayrıca geliştirici Insomniac Games’in açıklamalarına göre, PS5 bu görüntü kalitesi seçeneği için kesinlikle uygun bir cihaz.

Bahsi geçen performans modları, PS4 Pro ve Xbox One X gibi gelişmiş konsollar üzerinde yaygın bir özellik haline gelmişti. Ancak teknoloji, kare hızlarını artırmak amacıyla çözünürlüğü 1080p dolaylarına düşürüyordu. Örnek vermek gerekirse, geçtiğimiz günlerde çıkış yapan Ghost of Tsushima performans modunda 30 FPS kilidine sahip. Bir diğer örnek God of War’da ise, performans modu oyunun kare hızını 30 ila 60 FPS değerleri arasında dalgalanmasını sağlıyordu.

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Swing through the city like never before on PS5 with an optional 4K / 60fps Performance Mode. #MilesMoralesPS5 #SpiderManPS5 pic.twitter.com/FhPEPLjnKL — Insomniac Games (@insomniacgames) July 20, 2020

Spider-Man: Miles Morales için 4K 60 FPS detayını duyuran firma paylaşımında “İsteğe bağlı performans modu ile PS5’te daha önce hiç olmadığı gibi, 4K / 60 FPS seçeneğiyle şehir etrafında dolaşın.” sözleriyle bu detayların yeni oyun konsolu için bir problem yaratmayacağını doğruladı. PS4 Pro üzerinde, neredeyse düzensiz çalışan performans modunun artık, hem 4K hem de 60 FPS seçeneğini barındıracağını duymak oyuncular arasında büyük bir sevince sebep oldu.

Büyük PlayStation 5 oyunları etkinliğinde, yapımın RTX teknolojisini barındıracağını da duymuştuk. Bu detayla beraber yapım, oyuncular için yeni performanslı konsol ile büyük bir görsel şölen sunabilir.