M1 işlemcili Apple Mac cihazları Bluetooth sorunu sonunda çözüldü

M1 işlemcili yeni Apple Mac bilgisayarları için macOS Big Sur güncellemesi geldi. Yeni gelen güncelleme Bluetooth sorunu için de önemli bir çözüm getiriyor.

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Apple firmasının işletim sisteminin 11.2 versiyonu büyük bir güncelleme değil. Ancak bazı önemli çözümleri de beraberinde getiriyor. Bunlardan birisi de daha önceden bahsettiğimiz kablosuz bağlantı sorunlarına gelen çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Öyle ki Apple firması, v11.2 ile beraber Bluetooth özelliğinin daha stabil çalıştığını not düşüyor.

Big Sur v11.2 aynı zamanda kullanıcıların M1 işlemcili Apple Mac mini 2020 cihazlarını HDMI’dan DVI’ya çevirici ile harici monitöre bağlarken aldığı siyah ekran sorununa da çözüm getiriyor. Bunun dışında ise Fotoğraflar uygulamasında görüntülerindeki ProRAW formatıyla alakalı sorunlar da çözülmüş gibi duruyor. Ayrıca iCloud Drive senkronizasyon sorunları ve Sistem Tercihlerinin şifre girilmesinin ardından açılmasındaki sorunlar da düzeltilenler arasında.

İşletim sisteminin yeni yazılım güncellemesi 11.2 versiyonunu indirmek için de aynı Sistem Tercihlerine gitmek gerekiyor. Özellikle de sözü geçen Bluetooth sorunlarını yaşayan M1 işlemcili MacBook veya Mac mini cihazlarına sahip olanlar bu güncellemeyi en kısa sürede yüklemek isteyeceklerdir.

Bunlar dışında M1 cihazlarındaki başka bir hata olan ekran koruyucusunun rastgele belirmesinden ise bahsedilmiyor. Dolayısıyla bazı kullanıcıların yaşadığını bildirdiği bu hatanın çözümü için biraz daha beklemek gerekecek gibi.