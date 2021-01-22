M1 Mac üzerinden Linux işletim sistemi çalıştırmak mümkün

Apple M1 çipli Mac bilgisayarları üzerinden macOS dışında işletim sistemleri de çalıştırmak mümkün. Ancak biraz uğraştırma gerektirebiliyor.

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AppleInsider tarafından aktarıldığına göre Corellium çalışanları Ubuntu Linux sistemini M1 çipine uyarladıklarını açıkladı. M1, 64-bit’lik bir ARM çipi olduğundan dolayı üretilen çözüm çok da basit değil ve denenmek istenmesi durumunda birkaç adım izlenmesi gerekiyor.

Apple işlemcileri, kendine has çoklu çekirdek yöneticilerine sahip olmalarından ötürü Linux sisteminin normalde desteklemediği teknolojilerin içinde yer alıyorlar. Dolayısıyla da Corellium’dakiler sadece ona özel bir kod aracı yapmakla kalmadılar. Cihaza yalnızca USB takmanın yanında başka alternatifler de bulmak zorunda kaldılar.

Süreç tekrar edilebilir olarak karşımıza çıkıyor ancak en az 16GB’lık bir USB sürücüsünün yanında; komut sıralarının ara yüzleriyle ve kurtarma modlarıyla kişinin daha önceden oldukça haşır neşir olmuş olmasını gerektiriyor. Yani Mac bilgisayarınıza özellikle de iş ve okul için oldukça ihtiyacınızın olduğu bir durumdaysanız, bu süreci denemeniz pek de önerilmiyor.

Bu gelişme M1 Mac cihazları üzerinden Linux sistemini ikinci bir işletim sistemi olarak kullanma hayalleriyle pek de aynı şey değil. Hatta diğer işletim sistemlerini kullanabilmek için Paralells gibi sanal araçların kullanılması daha uygun gibi. Yine de en azından x86 Mac bilgisayarlarının işletim sistemi seçeneklerini kısıtlamadıklarını da böylelikle görmüş oluyoruz.