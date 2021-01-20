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Apple

Apple Mac M1 cihazlardaki Bluetooth sorunu yakın zamanda çözülebilir

apple mac m1

Bluetooth bağlantı sorunları yaşayan yeni M1 çipli Apple Mac bilgisayarların macOS Big Sur işletim sistemi için yakın zamanda bir güncelleme gelmesi bekleniyor.

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Wccftech tarafından gelen bilgilere göre M1 işlemcili yeni Mac mini ve Macbook cihazlarında bazı Bluetooth sorunları görülebiliyor. Bu konu hakkındaki çözüm söylemleri ise maalesef Apple tarafından gelen resmi açıklamalar değil Apple destek temsilcisinin ilettiklerinden oluşuyor.

The Atlantic yazarı Ian Bogost yeni bir macOS yamasının yakında geleceğiyle alakalı bir paylaşımda bulundu. Sonrasında ise bu bilginin Apple destek tarafından geldiğini ve ihtiyatlı davranılması gerektiğini söyledi. Sonuç olarak sorunun akıbetini zaman gösterecek ama bunun önemli bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz.

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apple mac m1

Sorundan biraz bahsedecek olursak M1 çipli bilgisayarlarla alakalı bazı kullanıcılar Bluetooth bağlantı kaybı yaşadıklarını bildiriyor. Problem birkaç günlüğüne yok olabilse de ardından tekrardan gözlemlenmeye devam ediyor. Özellikle etkilenen cihazın Mac mini olduğu görülebiliyorken, bunun dışında bu konuda şikayetçi olan M1 MacBook sahipleri de yok değil.

Bundan önce 2018 yılında da Mac mini bilgisayarlarında Bluetooth sorunları yaşandığı kaydedilmişti. Ancak M1 mimarisini düşününce pek de aynı sorunmuş gibi durmuyor. Daha fazla ve net bilgi için ise Apple tarafından gelecek olan resmi açıklamaları beklememiz gerekecek.

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Dillerle ve onların iletişimi ile ilgilenen, bu iletişime de teknolojiyi eklemeye çalışan bir arkadaş.

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Aksesuar

AirPods Max pil tüketimi, kullanıcıları çileden çıkarttı!

Yazan:

AirPods Max

Apple, AirPods Max kulak üstü kulaklığını Aralık ayında tanıtmıştı. Lansmandan bu yana geçen sürede AirPods Max’i satın alan çok sayıda kullanıcı, olması gerekenden fazla pil tüketiminden kaynaklı şikayetlerde bulundu.

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AirPods Max pil tüketimi şikayetleri artıyor

Şikayetlerde, kulaklığın kullanım esnasındaki pil tüketiminin beklenenden yüksek olduğu ve kulaklıkların kullanılmadığında bile önemli derecede pil kaybına maruz kaldığı belirtiliyor.

Bir kullanıcı, AirPods Max’ini lansman gününden beri kullandığını ve son birkaç gündür ciddi bir pil tüketimiyle karşılaştığını belirtti. Verdiği örnekte, pil seviyesi gece %85 civarındayken kulaklıkları kılıfından çıkardığını, yaklaşık 15 dakika kullandığını, daha sonra kılıfına geri koyduğunu ve sabah kalktığında iPhone’undan kulaklığının sadece %5 şarjı kaldığına dair bildirim aldığını söyledi. Aynı zamanda, AirPods Max’lerin kılıfın içindeyken bile hala aktif olmasının çok garip olduğunu belirtti.

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Yapılan şikayetlerin çoğunda, ‌AirPods Max’in kararlı bir şekilde düşük güç moduna geçmediği ve üzerinde bir güç düğmesi bulunmadığı için , kulaklıkları pil tasarrufu yapmaya zorlamanın bir yolu olmadığı söylendi.

AirPods Max piyasaya sürüldüğünde, kulaklıklarla birlikte gelen Smart Case’e konulup çıkartılırken düşük güç modlarının nasıl çalışacağı konusunda önemli bir kafa karışıklığı vardı. Bir destek belgesinde Apple, ‌AirPods Max’in beş dakika hareketsiz kaldıktan sonra (bir kılıfa konulmadan) “düşük güç moduna” girecek şekilde tasarlandığını açıklamıştı. Kulaklığa dokunulmazsa, ‌AirPods Max’in‌ üç gün boyunca düşük güç modunda kalacağı, ardından kulaklıkların Bluetooth’u ve Bul’u kesen “ultra düşük” bir güç durumuna geçeceğini belirtmişti.

Görselde Smart Case içinde AirPods Max gösteriliyor.

Apple’ın açıklaması göz önüne alındığında, AirPods Max’in kullanılmadığında pil tüketimini en aza indirmesi gerekiyor. Ancak bazı kullanıcıların yaşadığı pil sorunları düşünüldüğünde, düşük güç modunda bir sorun olabileceği oldukça aşikar.

Kulaklığın fiziksel bir kapatma düğmesi olmadığından, AirPods Max‌’in pilinin düşük güç modunda bile bir gecede boşalması oldukça muhtemel görünüyor. Pil tüketimi ile ilgili şikayetlerin sayısı göz önüne alındığında, Apple’ın bu hatayı yakın zamanda yayınlayacağı bir güncelleme ile düzeltmesi bekleniyor.

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Akıllı Telefonlar

iPhone 13 yeni nesil buhar soğutma haznesine sahip olabilir

Yazan:

iphone 13 yeni

Apple firmasının bu senenin sonlarında çıkması beklenen yeni nesil akıllı telefonu iPhone 13 hakkında yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son bilgilere göre gelmesi olasılık dahilinde olan bir başka teknoloji de buhar soğutma haznesi.

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Tanındık Apple analisti Ming-Chi Kuo’nun AppleInsider aracılığıyla verdiği bilgilere göre; Apple bu özelliği gelecek cihazlarında yerleştirebilmek için yoğun denemeler yapıyor. Ancak teknolojinin 2021 telefonları için hazır olup olmayacağı soru işareti.

Bahsedilen soğutma sistemi üst segment oyuncu bilgisayarlarında görülen sistemin küçültülmüş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Su veya başka bir tür sıvı anahtar bileşenlerden gelen ısı sayesinde buharlaştırılıyor ve sonrasında ortaya çıkan termal enerji bütün kasaya yayılıyor. Soğutma sisteminin bu şekilde geliştirilebilmesi fazla ısınma tehlikesinin daha da düşmesi anlamına geliyor. Bununla beraber uygulamaların ve ekrandaki grafiklerin hız kazanmasının sağlanması da muhtemel.

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Kuo’ya göre Apple bu teknoloji üzerinde bir süredir çalışıyor ancak henüz telefonlarda yerini alabilecek kadar bir standart yakalanabilmiş değil.

iPhone 13 ile gelmesi muhtemel buharla soğutma tamamen yeni bir fikir değil

Akıllı telefonlarda buhar soğutma teknolojisi aslında daha önceden de Huawei Mate 20 X gibi cihazlarda şahit olduğumuz bir yenilik. Aynı zamanda Microsoft’un da daha küçük cihazlarını soğutmak için bu seçeneğin üzerinde çalıştığı bir süredir biliniyor.

Özellikle telefonda uzun süreli yoğun işlemler yapıldığı zaman işlemci ve grafik birimi, bileşenlerin fazla ısınmasını ve sistem hatalarını engellemek için zorlanır ve yavaşlarlar. Daha gelişmiş bir soğutma teknolojisi ise nasıl kullanıldığından daha bağımsız bir şekilde telefonlarda bu durumun önüne geçebilir.

Apple tarafında ise bu konuyla alakalı resmi bir bilgi henüz yok. Dolayısıyla iPhone 13 cihazlara yeni sıvı soğutma teknolojisinin de dahil olup olmayacağını görebilmek için Eylül ayını beklememiz gerekebilir. Yeni cihazla gelmesi sızdırılan diğer yenilikler ise ekran içi parmak izi okuma sensörünü de barındırıyor. Bu da muhtemelen Touch ID teknolojisinin geri döneceği anlamına geliyor. Ki daha önceden de bahsettiğimiz üzere aynı kaynaklardan gelen bilgilere göre yine şarj girişinin de cihazlardan çıkarılabilecek olması olasılık dahilinde.

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Apple

Apple, MacBook Pro onarım programını genişletti!

Yazan:

Apple

Bu hafta Apple, dünya çapında geçerli 13 inç MacBook Pro Ekran Arka Aydınlatması Servis Programı‘nı genişletti. Uygun dizüstü bilgisayarlar için kapsamı ilk perakende satış tarihinden itibaren 5 yıl, programın başlangıç tarihinden itibaren ise 3 yıl boyunca (hangisi daha uzunsa) geçerli kıldı. Önceki servis programı sadece satın alma tarihinden sonraki 4 yılı kapsıyordu.

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13 inç MacBook Pro Servis Programı

Apple, Ekim 2016 ile Şubat 2018 arasında satılan 13 inç MacBook Pro birimlerinin “çok küçük bir yüzdesindeki” ekran arka aydınlatmasının, ekranın alt kenarı boyunca sürekli olarak veya belirli aralıkla dikey ışık demetleri görünmesine neden olduğunu belirlemişti ve programı 21 Mayıs 2019’da başlatmıştı. Uygun modeller arasında MacBook Pro (13 inç, 2016, İki Thunderbolt 3 Bağlantı Noktası) ve MacBook Pro (13 inç, 2016, Dört Thunderbolt 3 Bağlantı Noktası) bulunuyor.

Hangi Mac modeline sahip olduğunuzu belirlemek için ekranın sol üst köşesindeki Apple logosuna tıklayın ve ardından menüden “Bu Mac Hakkında” seçeneğini seçin. Apple, programı şu aşamada başka herhangi bir MacBook modeli için genişletmedi.

Adventure İstanbul

apple

Apple veya bir Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı, sorundan etkilenen 13 inç MacBook Pro birimlerindeki ekranı ücretsiz olarak değiştirecek. Onarım sürecini başlatmak için Apple’ın web sitesindeki Destek Alın sayfasını ziyaret edin. MacBook Pro’nuzun sorundan etkilendiğini düşünüyorsanız ve ekranınızın onarılması için ödeme yaptıysanız, olası bir geri ödeme için Apple ile iletişime geçebilirsiniz.

iFixit 2019 yılında, ekranın tekrar tekrar açılıp kapanmasına, aşınabilen ve kırılabilen hassas, esnek bir kablonun neden olduğunu bildirmişti. Apple, 2018 modellerinde esnek kabloyu 2 mm daha uzatmıştı ve bu da sorunu çözmüştü.

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