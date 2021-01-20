Apple Mac M1 cihazlardaki Bluetooth sorunu yakın zamanda çözülebilir

Bluetooth bağlantı sorunları yaşayan yeni M1 çipli Apple Mac bilgisayarların macOS Big Sur işletim sistemi için yakın zamanda bir güncelleme gelmesi bekleniyor.

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Wccftech tarafından gelen bilgilere göre M1 işlemcili yeni Mac mini ve Macbook cihazlarında bazı Bluetooth sorunları görülebiliyor. Bu konu hakkındaki çözüm söylemleri ise maalesef Apple tarafından gelen resmi açıklamalar değil Apple destek temsilcisinin ilettiklerinden oluşuyor.

The Atlantic yazarı Ian Bogost yeni bir macOS yamasının yakında geleceğiyle alakalı bir paylaşımda bulundu. Sonrasında ise bu bilginin Apple destek tarafından geldiğini ve ihtiyatlı davranılması gerektiğini söyledi. Sonuç olarak sorunun akıbetini zaman gösterecek ama bunun önemli bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz.

Sorundan biraz bahsedecek olursak M1 çipli bilgisayarlarla alakalı bazı kullanıcılar Bluetooth bağlantı kaybı yaşadıklarını bildiriyor. Problem birkaç günlüğüne yok olabilse de ardından tekrardan gözlemlenmeye devam ediyor. Özellikle etkilenen cihazın Mac mini olduğu görülebiliyorken, bunun dışında bu konuda şikayetçi olan M1 MacBook sahipleri de yok değil.

Bundan önce 2018 yılında da Mac mini bilgisayarlarında Bluetooth sorunları yaşandığı kaydedilmişti. Ancak M1 mimarisini düşününce pek de aynı sorunmuş gibi durmuyor. Daha fazla ve net bilgi için ise Apple tarafından gelecek olan resmi açıklamaları beklememiz gerekecek.