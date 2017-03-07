Logitech Yeni Oyuncu Klavyesini E-Sporcularla Tasarladı

Logitech G, profesyonel e-spor oyuncularıyla bir arada geliştirdikleri oyun deneyimine katkı yapan Pro Gaming Klavye’yi tanıttı.

Logitech’in seçkin Romer-G mekanik tuş anahtarına sahip klacye diğer mekanik klavyelere göre %25 daha hızlı tepki veriyor ve çok daha az ses çıkarıyor. Yüksek performanslı oyun klavyesinin üzerinde nümerik klavye yer almıyor. Klavyenin üzerinde dahili bellek, çıkarılabilir kablo ve özelleştirilebilir RGB aydınatma yer alıyor.

Şirketin Başkan Yarımcısı ve Genel Müdürü Ujesh Desai yaptığı açıklamada tasarımları daha prototip aşamasındayken e-spor oyuncularına gösterdiklerini ve onları prototip hakkındaki fikirlerini aldıklarını belirtti. Desai klavyenin profesyonel oyuncular tarafından beğenildiğini açıkladı.

E-spor takımı Cloud9’ın oyuncularından olan Jake “Stewie2K” Yip Pro Gaming klavyede nümerik klavyenin olmamasını çok beğendiğini ve bu sayede masa da kendisine daha fazla yer kaldığını belirtti.Oyuncu ayruca Romer-G anahtarların kalitesine dikkat çekti. Klavye bu ay Avrupa’da 149 euro fiyattan satışa çıkacak.