Açık kaynak kodlu, ücretsiz Linux inanılmaz avantajlarına rağmen, bazı dezavantajlara da sahip. Neyse ki Linux, yeni bir artı özellikle cephanesine yeni bir mühimmat yükledi. Wi-Fi artık Linux kullanıcıları için kolayca erişilebilecek seviyede. Peki Wi-Fi bağlantıları sen sağlıklı biçimde nasıl yönetirsiniz?

Wi-Fi üzerinden internet ve Linux her zaman anlaşamadı. Linux platformunda faydalandığınız Wi-Fi ağı pek çok sorun yarattı. Ne var ki artık tüm optimizasyon sorunları aşıldı. Artık akıllı telefonunuzda Wi-Fi’dan nasıl rahatça yararlanıyorsanız, Linux temelli cihazlarda da Wi-Fi ağından kolayca faydalanabiliyorsunuz.

Wi-Fi standartları ve Linux arasındaki ilişki her zaman böyle değildi. Linux üzerinde Wi-Fi temelli bağlantılar kurmak bazen azap haline geliyordu. Pek çok kullanıcı, bu yüzden Linux’u bilgisayarlarından kaldırdı ve diğer işletim sistemlerini tercih etti. Bunun arkasında yatan sebep yazılım desteğiydi. Basit bir örnek vermemiz gerekirse bir süre önce Asus bile gerekli yazılımları sunmuyordu.

Peki yeni kazanılan bu lüksü nasıl tam anlamıyla kullanabilirsiniz? Cevabını yazımızda bulacaksınız.

Network Manager’in nimetlerinden faydalanın

En önemli özellikler NetworkManager’ın bağlantılar uygulamasında bulunabilir. Gnome veya Unity’nin (Ubuntu) birçok kullanıcısı için, ekranların sağ üst köşesindeki Kablosuz veya ağ simgesini tıklamak yeterli. Menüdeki “Bağlantıları Düzenle’yi” seçin. Bu seçeneği görmüyorsanız veya doğru pencere görünmezse, terminal penceresini açıp nm-connection-editor yazdıktan sonra, işlemi başlatabilirsiniz.

Otomatik VPN uygulamalarını aktif hale getirin

Bir VPN’i kullanmak mahremiyetinizi korumanız için en kolay ve etkili yollardan biridir. Herkesin evde bir VPN kullanması şart olmasa da, özellikle de çevrimiçi bankacılık gibi uygulamaları gerçekleştirirken VPN kullanmanızı öneriyoruz. Bir kafedeki veya havalimanındaki her bağlantıda da VPN’den faydalanın. Network Manager size ayarlama ve düzenleme alanlarında ciddi yardımlarda bulunacaktır.

En iyi sinyale kilitlenin

Doğal olarak, PC’niz belirli bir SSID ile yayınlanan en güçlü sinyale kilitlenmeye çalışır. Bir ağ yöneticisi, kullanıcıların bağlantı kurmayı denediği her an AP için Wi-Fi kimlik bilgilerini tekrar girer. Bunun yerine çeşitli kablosuz erişim noktaları için tek bir SSID oluşturursanız işlerinizi kolaylaşır (ör. Office_floor1 ve Office_floor2). Bir kullanıcı bir konumdan diğerine geçtiğinde, cihazlarının en yakın erişim noktasına kilitlenmesi gerekir. Peki arada kaldıysanız ne olur?

Bir SSID’de farklı sinyaller içeren birden fazla AP varsa, PC en iyi ağ yığınını seçmeye çalışır. Bunu durdurmak için, BSSID adresini belirterek bir erişim noktasına kilitlenebilirsiniz. Daha sonraysa, en iyi bağlantıyı “varsayılan” haline getirebilirsiniz.