Geçtiğimiz günlerde sizinle paylaştığımız haberde dünyanın en büyük YouTube kanallarından olan Linus Tech Tips kanalının, kötü niyetli bir hacker tarafından ele geçirildiği bilgisini vermiştik. Kanalın sahibi Linus Sebastian, olayın nasıl yaşandığına dair detayları anlattı!

Zararlı Bir Dosyanın İndirilmesi Sonucu Güvenlik Sistemleri Çöktü!

YouTube kanalı Linus Tech Tips ve diğer iki Linus Media Group YouTube kanalının kontrolü, kötü niyetli bir bilgisayar korsanının kripto dolandırıcılığı videolarını canlı yayınlamak, kanal adlarını değiştirmek ve hatta videoları silmek gibi şeyler yapmasına izin veren büyük bir saldırıdan sonra yeniden asıl sahiplerine geçti.

Yeni bir videoda kanal sahibi Linus Sebastian, kötü niyetli kişinin web sitelerinde oturumuzun sürekli açık kalmasını sağlayan oturum kayıtlarını hedef alması nedeniyle yaşanan ihlalin şifre ve iki faktörlü koruma gibi şeyleri atladığını açıklıyor.

Sebastian’a göre, Linus Media Group’un ekibinden biri “potansiyel bir ortaktan sponsorluk teklifi gibi görünen bir dosyayı” indirdi ve sözde bu teklifin şartlarını içeren PDF dosyasını açtı.

Ancak Sebastian, bu teklifin aslında oturum kayıtları da dahil olmak üzere “yüklü tarayıcılarındaki tüm kullanıcı verilerine” erişen kötü amaçlı bir yazılım içerdiğini ve bunun da kötü niyetli kişiye, güvenlik kimlik bilgilerini girmeye gerek kalmadan istediğini yapabilmek için kullanabileceği tarayıcıların “tam bir kopyasını” verdiğini söylüyor.

Linus Tech Tips, TechLinked ve Techquickie geri döndü, ancak Sebastian’ın gelecekte benzer nitelikteki ihlalleri önlemek için YouTube’a bazı önerileri var. Bunlar arasında, belirli kanal özellikleri için daha fazla güvenlik seçeneği sunulması (Sebastian’a göre, bir şifre girmek veya iki faktörlü kimlik doğrulama kullanmak zorunda kalmadan bir kanalın adını değiştirebiliyorsunuz) ve birisi videoları toplu olarak silmeye çalıştığında bir doğrulama isteği gönderilmesi yer alıyor.

YouTube sözcüsü Elena Hernandez, ünlü bir internet sitesine yaptığı açıklamada, “Linus Tech Tips ekibi tarafından hesaplarının yetkisiz erişim nedeniyle tehlikeye girdiği konusunda uyarıldıktan sonra, ekibimiz sorunu araştırdı ve hesaplarını güvence altına almak ve geri yüklemek için onlarla birlikte çalıştı.” ifadelerini kullandı.

Bu tür YouTube kanallarının ele geçirilmesi son zamanlarda giderek daha yaygın hale geldi ve Sebastian’ın önerileri gibi önlemlerin gelecekte bunların olmasını engelleyeceğini umuyoruz. Hatırlatmak gerekirse, aynı olay Trabzonspor’un YouTube kanalının başına da gelmişti.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce YouTube bu konuda önlemleri sıkılaştırmalı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!