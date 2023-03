Dünyanın en büyük YouTube kanallarından olan Linus Tech Tips, kötü niyetli bir hacker tarafından ele geçirildi. Hacker bunu bir kripto para birimi dolandırıcılığını teşvik etmek için kullanıyor. 15 milyondan fazla abonesi olan kanala sahte Elon Musk videoları yüklenmeye başlandı.

Saldırganlar, yatırımcı Cathie Wood, eski Twitter CEO’su Jack Dorsey ve şu anki Twitter CEO’su Elon Musk’ın yer aldığı The ₿ Word konferansından 2021 oturumunun kaydını yayınlıyor. Linus Tech Tips kanalındaki kötü amaçlı canlı yayın, izleyicileri elde etmek için yapay zeka, GPT-4 ve OpenAI içeren anahtar kelimeler kullanıyor.

İnsanları Tesla markalı bir web sitesine yönlendiren bir QR kodunu ve URL’yi tanıtıyor ve 100.000.000 $ değerinde kripto dağıttığını iddia ediyor.

Bu, belirlenmiş bir adrese gönderdiğiniz herhangi bir bitcoin, eter, dogecoin veya USD tether’in iki katını size geri ödemeyi vaat eden klasik bir para ikiye katlama dolandırıcılığıdır.

Oh no, Linus Tech Tips’ YouTube channel has been hacked… pic.twitter.com/bUJb5U6o6o

— Alvin (@sondesix) March 23, 2023