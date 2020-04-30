LinkedIn, daha iyi iş görüşmesi yapabilmeniz için AI geliştiriyor!

LinkedIn, iş aramakta olan insanlar için yeni bir yardım yolu geliştiriyor. Platform daha verimli iş görüşmeleri yapabilmek için kullanıcılara yardım edecek yapay zeka geliştiriyor.

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Yapay zeka sayesinde verimli iş görüşmeleri amaçlanıyor!

İş dünyasının önemli sosyal medya platformlarından birisi olan LinkedIn, yeni bir çalışmaya imza atmaya hazırlanıyor. İş dünyasından her anlamda herkesle etkileşime geçebildiğiniz ve iş bulma konusunda da seçeneklerin bulunduğu platform, iş arayan kişilere çok önemli bir destek olmaya hazırlanıyor. Şöyle ki LinkedIn, iş görüşmesi öncesi hem kişilerin rahatlamasını sağlayacak hem de ilginç sorulara karşı verebilecekleri cevapları simüle edebilecekleri bir ortam hazırlamayı hedefliyor. Yapay zeka sayesinde gerçekleşecek bu işlem ile iş arayan kişilerin daha hazırlıklı olmaları sağlanacak. Yapay zeka, oluşturduğu ortam ile birlikte kullanıcılara verdikleri cevaplara göre geri bildirim de sağlayacak.

Tüm bunlarla birlikte LinkedIn, videolu tanıtım konusunda da çalışmalarını sürdürüyor. Corona virüsü sebebiyle insanların evde kaldıkları şu dönemde platform, iş görüşmeleri için adayları düşünen bir hamle daha gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Videolu tanıtım sayesinde adaylar tanıtım yazısı yerine kendilerinden bahsettikleri kısa videoları başvuru sırasında şirketlere gönderebilecekler. Bu sayede, iş arayan kişilerin evden çıkamama durumu karşısında kendilerini tanıtmaları için alternatif yol izleme şansları olacak. Bakalım LinkedIn, bu gelişmeler ile amacına ulaşabilecek mi bekleyip göreceğiz.