LinkedIn, daha iyi iş görüşmesi yapabilmeniz için AI geliştiriyor!

Pentagon’dan “resmi” UFO videosu! Pentagon, daha önce özel bir şirket tarafından yayınlanan UFO videolarının doğruluğunu onayladı.

İlginizi çekebilir: Sony, Spider-Man filmlerini erteleme kararı aldı

reklam

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, “tanımlanamayan uçan nesneler” içeren 3 adet video yayınladı. Videolarda, uçan ve çok hızlı hareket eden bu cisimlerin kızılötesi kameralarla tespit edildiği görülebiliyor. Yayınlanan bu videolar ise 2004 ve 2015 yıllarına ait. Söz konusu videolar ABD Donanması pilotlarının çektikleri videolar. Ayrıca ABD Donanması’nda, görülen UFOların bildirimi için resmi talimatlar mevcut. Yayınlanan bu videolar daha önceden internete düşmüş, ancak gerçekliğine dair çokça şüphe olan videolardı. Pentagon yaptığı bu açıklamada videoların gerçek olduğunu açıkladı. Yapılan inceleme sonrasında bu videoların hassas bilgiler içermemesi nedeniyle yayınlanması uygun görüldü. İncelenip onaylanan bu görüntüler daha önce To The Stars Academy of Arts & Sciences şirketi tarafından Aralık 2017 ve Mart 2018 yıllarında yayınlanmıştı. İlgili videolara buradan ulaşabilirsiniz.