Life Fitness VR teknolojisi kullanılmaya başlandı

Fitness cihazları üreticisi Life Fitness, VR (Virtual Reality – Sanal Gerçeklik) teknolojisini Ağaoğlu MyClub üyeleri ile tanıştırdı. Türkiye’de ilk kez bir fitness merkezinde konumlanan VR teknolojisi, önümüzdeki dönemde kulüp üyelerine eğlenceli deneyim yaşatacak. Önceden halter, dumbbell, ağırlık makinesi önünde üyelere danışmanlık verirken görmeye alışık olduğumuz fitness eğitmenleri de artık VR cihazının başında görülebilecek.

Life Fitness VR neler sunuyor?

Life Fitness, 10 Mayıs Perşembe günü Ağaoğlu MyClub ile yapmış olduğu iş birliğinden ve geliştirdiği VR teknolojisinin özelliklerinden bahsettiği bir lansman gerçekleştirdi. Life Fitness Türkiye – EKS Dış Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Özdeş’in yanı sıra Ağaoğlu MyClub Müdürü Yusuf Akyıldız ve MyClub yetkililerinin katıldığı lansmanda, VR ile entegre edilmiş yatay veya dikey bisiklet kullanırken oynanabilen Tank, Cycle, Pegasus, Chopper, Cowboy, Racecar, Kayak gibi 7 farklı oyunun sporculara sağlayacağı fitness etkileri anlatıldı. Aynı zamanda fitness eğitmenleri de katılımcıların VR ekipmanını kullanmasına yardımcı olarak bu farklı fitness deneyimini yaşamalarını sağladı.

Teknolojinin her geçen gün hızla geliştiğini ve hayatımızı da çok yönlü olarak değiştirdiğini belirten Life Fitness Türkiye – EKS Dış Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Özdeş, “Amerikalı şirket Virzoom ile ortaklaşa geliştirilen VR teknolojisi sayesinde ileriki dönemlerde fitness salonlarında daha verimli bir şekilde vakit geçirileceğini ve etkili bir antrenman yapmanın kolaylaşacağını öngörüyoruz. Ağaoğlu ile uzun zamandır birlikte çalışıyoruz ve bugüne kadar pek çok farklı projede bir araya geldik. MyClub her zaman üyelerine en iyi hizmeti nasıl verebileceğine, üyelerinin fitness deneyimlerini nasıl farklılaştırıp geliştirebileceğine odaklanan bir fitness kulübü. Life Fitness Türkiye olarak teknolojiye ve üye deneyimine bu denli önem veren bir kulüp ile iş birliği içinde olmaktan çok mutluyuz. Yapılan araştırmalara göre; VR cihazının olduğu fitness salonuna gelen bir üye, bu cihazın üzerinde 38 dakika süre harcıyor. Bir üyenin, bir kardiyo cihazının üzerinde geçirdiği sürenin dünya ortalamasının 10 dakika olduğunu düşünürsek Life Fitness VR’ının yarattığı değeri daha kolay anlayabiliriz. MyClub üyelerinin de önümüzdeki süreçte bu ayrıcalığa sahip olup eğlenceli bir fitness deneyimi yaşayacağını düşünüyoruz” dedi.