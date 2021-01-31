Akıllı telefon piyasasından çekilmesi gündemde olan LG’nin yenilikçi telefonu LG Velvet, Android 11 kararlı güncellemesi alıyor.

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Güney Koreli teknoloji devi LG, bir yandan akıllı telefon pazarından çekilmeyi düşünürken, öte yandan da ilginç ürünlerle varlığını sürdürmeye devam ediyor. LG Velvet, bu alanda piyasaya sürülen ürünlerden biri. Telefon, özellikle yenilikçi kapaklı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Velvet her ne kadar yenilikçi tasarıma sahip olsa bile, işlemci işlemci tarafında eleştiri konusu olmuştu. Telefon 2020 yılına ait bir işlemci yerine, 2 senelik Qualcomm Snapdragon 845 ile karşımıza çıkmıştı. Güney Koreli şirket, muhtemelen yazılım konusunda uzun süre emek verdiği için böyle bir tercihte bulundu. Şimdi ise LG Velvet, Android 11 güncellemesi alıyor.

LG Velvet Android 11 güncellemesi alıyor

Güney Kore’deki LG Velvet kullanıcıları, güne bir bildirim ile uyandı. Özellikle LM-G900N numaralı modelin kullanıcılarının telefonlarına 2.2 GB bir güncelleme geldi. Bu güncelleme sayesinde LG Velvet, Android 11 güncellemesine kavuşmuş oldu. LG, telefon pazarından çıkmayı değerlendirse bile hala telefonlarındaki yazılım güncellemelerini önemsiyor. Şirketin bu alanda nasıl bir karar alacağı ise henüz belirsizliğini koruyor. Özellikle geleceğin neler getireceği şimdilik bilinmiyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…

Ekran : 6,8 inç FHD+ OLED 60 Hz

: İşlemci : Qualcomm Snapdragon 845 (10nm)

: Qualcomm GPU: Adreno 630

RAM : 6 / 8 GB ( LPDDR4X )

: Depolama: 128 GB (UFS 2.1)

Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 5 MP

Ön Kamera: 16 MP

Bağlantı: LTE, çift SIM, GPS, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0, USB Type-C, 3.5 mm kulaklık girişi

Batarya: 4.300 mAh (15 W hızlı şarj desteği)

İşletim Sistemi : Android 10, LGUX 9.0

: Ağırlık: 180 gram

Boy : 167.2 mm X 74.1 mm

Kalınlık: 7.9 mm

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