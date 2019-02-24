LG V50 benzersiz ikinci ekran ile geliyor!

Akıllı telefon üreticilerinin sırayla katlanabilir telefonlarını duyurmaya başlamasından sonra, LG Electronics’ten de bu konuda bir hamle geldi. Cihazlara takılabilecek aksesuar olarak gelen ikinci bir ekran görüntülendi.

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İkinci ekran aksesuar olarak geliyor

LG tarafından tanıtılacak olan V50 5G modelinin ikinci bir ekran isteyenler için benzersiz bir ikinci ekran ile gelmesi bekleniyor. Bu ikinci ekranın telefona bağlanabilen kılıf şeklinde bir aksesuar olması beklenirken, katlanabilir telefonlara şirket, bu aksesuar ile rakip olacak gibi görünüyor. Sızdırılan videoda gösterilen aksesuar, bir gamepad gibi görev yapabilirken, akıllı telefon özelliklerinin tümünü barındırıyor.

Bu şekilde V50 5G telefonunuza tamamen işlevsel bir ekran eklemiş oluyorsunuz. Sızdırılan video kullanıcı tarafından silinmiş durumda.