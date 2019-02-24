Huawei’nin katlanabilir telefonu Mate X görüntülendi!

Huawei standı tarafından yeni katlanabilir telefon Mate X basına sızdırıldı. Sızdırılan görüntülerde arka tarafa doğru katlanabilen telefonun detayları ortaya çıktı.

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Mate X bugün tanıtılacak!

Samsung’dan sonra Huawei’de katlanabilir telefonunu piyasaya sürmek için çalışıyordu. Mobil Dünya Kongresi’nde bu katlanabilir telefonu duyurmak isteyen Huawei, daha duyuruyu yapmadan Mate X’in görüntüleri ortaya çıktı. Açıldığında 8 inçlik bir boyuta ulaşabilen Mate X, Kirin 980 yonga setini kullanıyor. 4500 mAh batarya kapasitesine sahip cihazda, arka tarafta dört, ön tarafta iki adet kamera yer alıyor.

Henüz cihazla ilgili detaylar bilinmezken, Huawei tarafından bugün 16:00’da gerçekleştirilecek lansmanda tanıtılması bekleniyor. Bizde bu lansmanı yakından takip ediyor olacağız.