LG V40 ThinQ’te yer alacak 5 kameranın özellikleri ortaya çıktı!

LG’nin çoklu kamera akımına toplamda 5 kamera ile dahil olacağı LG V40 ThinQ modelinin bazı render görselleriyle ortaya çıkmıştı. Şimdi ise ortaya çıkan yeni görseller, telefondaki her kameranın işlevini de ortaya koyuyor.

Arkada üç önde ise iki kamera ile gelecek olan LG V40 ThinQ, standart kamerasında 16 MP, ikinci geniş açı çekiminde kullanılacak olan kamerasında 12 MP ve telefoto lensi ile yakınlaştırma yapabilecek 8 MP değerinde kamera kombinasyonu ile geliyor.

Ön tarafta ise çift kamera ile farklılık yaratmayı amaçlayan LG, burada da 8 MP çözünürlüğünde standart bir lens ve ayrıca 5 MP çözünürlüğünde geniş açılı ikinci bir lens konumlandırıyor. Söz konusu 5 kamera ile göstereceği hünerler ve alacağı DxOMark skoru merak edilen LG V40 ortaya çıkan detaylarına göre 6.4 inç Quad HD+ çentikli bir ekran, Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti, 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile gelecek.

Ayrıca bir de 8 GB RAM ile 128 GB depolama alanı sunan ayrı bir versiyona sahip olacak LG V40, büyük ihtimalle 3.300 mAh bir batarya ile kutudan çıkacak.