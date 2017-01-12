LG ve Samsung Bu Yılın Sonuna Doğru Bir Sürpriz Yapabilir

Uzun bir aradan sonra bir kaç konsept modeli yerine Samsung veya LG tarafından gerçekten bükülebilen ekrana sahip bir telefon gelebilir.

2016’nın Ağustos ayında Samsung’un 7 inçlik tablet ve katlandığında ise bir telefon olabilen modelin üzerinde çalıştığı söylentileri yayılmaya başlanmıştı. Şirketin yılın üçüncü çeyreğinde 100.000 adet katlanabilir telefon çıkarması bekleniyor. Bu şirket için çok zor olmasa gerek çünkü daha yeni böyle bir telefon ile ilgili bir patent almıştı.

Ancak şirket böyle bir modelin pazarlanabilirliğinden ve karlılığından hala 100 emin değil. Şirketin mobil bölümü bu seneki Galaxy Note 7 faciasının altından kalkabilmiş değil. Diğer taraftan LG’nin de yılın dördüncü çeyreğinde 100.000 adet katlanabilir telefon çıkaracağı söylentileri de dolanıyor. Son 2-3 yıldır bükülebilir OLED ekran konusunda uzmanlaşan LG bunu yapabilir gibi duruyor. Ancak şirket böyle bir şey yapmak yerine bu teknolojiyi Huawei ya da Apple gibi firmalara satabilir.