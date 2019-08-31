LG Q70 firmanın ilk delikli ekrana sahip cihazı olacak

LG IFA 2019 fuarı için gün sayarken şirketin ilk ekranı delikli telefonu LG Q70 ortaya çıktı. Cihaz teknik özellikleri ve fiyatı ile dikkat çekiyor.

İlginizi çekebilir: Xiaomi Mi 9T – Sizin Yorumunuz (Abdullah Kesmenoğlu)

LG Q70 şirketin yeni orta segment cihazı olarak göze çarpıyor

6-11 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek IFA 2019 fuarı öncesinde LG, K50s ve K40s modellerini tanıtmıştı. Güney Koreli teknoloji devi şimdi ilk ekranı delik telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. LG’nin ‘Delikli ekran’ ismini verdiği yapı ile markete giriş yapacak Q70 modeli teknik özellikleri ve fiyatı ile dikkat çekiyor. Arka tasarım dilinde bir önceki modelin yapı hatlarını kullanan telefonun ön kısmında 6.4 inç büyüklüğünde ekran bulunuyor. Cihazın sağ üst kısmında delikli yapının bulunduğu ön kısımda ön kamera bulunuyor. FHD+ çözünürlük ile orta segmentte yer bulmaya çalışan telefonda 16 MP çözünürlüğünde ön kamera bizleri karşılıyor. Cİhazın arka kısmında ise üçlü kamera paketi bulunmakta. Bunlar 32 MP f/1.8 ana kamera 13 MP 120 derece görüş açılı ultra-geniş kamera ve 5 MP derinlik sensörü olarak sıralanıyor. LG Q70 yonga seti tarafında bilindik bir işlemci ile gelmekte. Meizu Note 9 modelinde de kullanılan Qualcomm Snapdragon 675 telefona güç veriyor.

4 GB RAM ve 64 GB depolama seçeneği bulunan telefonda micro-SD kart desteği de bulunuyor. Orta sınıfı hedefleyen yeni cihaz sahip olduğu bazı özellikler ile V50 ThinQ ve G8 ThinQ ‘da bulunan bazı donanım ve sertfikaları içinde bulunduruyor. IP 68 suya ve toza karşı sağlamlığı bulunan telefonda 32-bit Quad DAC- DTS:X 3D Stereo ses sistemi bulunuyor. LG Q70 4000 mAh bataryası ile uzun pil ömrü vadediyor. Cihazın bataryası Quick Charge 3.0 teknolojisi ile hızlı şarjı destekliyor. LG’nin IFA 2019 Berlin fuarında kullanıcılar ile buluşturması beklenilen yeni orta segment cihazı 450$ fiyat etiketi ile pazara sunması bekleniliyor.